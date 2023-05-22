Твой день, Волга!

Фото: ФГБУ центр развития ВХК

Впервые праздник в ее честь состоялся в 2008 году в Нижнем Новгороде. И с тех пор это не только торжество, это возможность не остаться в стороне от проблем сохранения не просто реки, а главного водного ресурса страны.

В минувшую субботу в столице Чувашии состоялся грандиозный праздник – семейный фестиваль «Зеленый марафон – Вода России», организаторами которого выступили Минприроды России, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Сбербанк и администрация г. Чебоксары. Основными площадками праздника, в котором приняли участие около 8 000 человек, стали Московская набережная в Чебоксарах и пляж в Заволжье.

В этом году майский жаркий день объединил два мероприятия – «Зеленый марафон» Сбера и проект «Вода России». Объединил потому, что у них одна составляющая – экологичность окружающего нас мира.

«Минприроды России уже 10 год подряд организовывает подобные праздники в рамках проекта «Вода России». Мы многие годы пользовались ресурсами Волги, не отдавая ничего взамен. И сегодня настал момент, когда жители хотят видеть берега реки чистыми. В День Волги проходят сотни мероприятий по всей стране. А в Чебоксарах торжество поистине масштабное – спортивный, волонтерский, экологический праздник.

Мы сделаем этот берег чище, ведь мусор сам себя не приносит. А нам нравится отдыхать, когда нет мусора. Поэтому наша задача – не только убирать самим за собой мусор, но и научить этому в первую очередь наших детей. В прошлом году мы провели 22 тысячи мероприятий во всех субъектах РФ, в которых участвовало 1,3 млн человек, и мы точно уверены, что эти люди никогда не оставят после себя мусор на берегах любимой реки. В прошлом году мы собрали на берегах почти 15 тысяч КамАЗов мусора, из которых около 40% - пластик. Задача Минприроды России и Федерального агентства водных ресурсов – сподвигнуть людей бережно относиться к нашим водным ресурсам: вода – очень хрупкий, очень тонкий, очень важный ресурс для всех нас, и забота о нем может быть разной», – рассказал о работе своей команды лидер акции «Вода России», директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш.

Начало празднику дал «Зеленый марафон» от Сбербанка. На территории стартового городка на Московской набережной прошли мастер-классы и конкурсы для детей и взрослых: свои двери на площадке открыли Фестиваль недвижимости, «Дружи с финансами» и «Крафтмаркет», выставка автомобилей, чемпионат по жиму лежа, были организованы занятия по йоге и танцам, а также многочисленные активности на экологическую тематику и развлечения для детей. В лектории прошло выступление руководителя Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Андрея Миронова о важности сохранения водных ресурсов и природы в целом.

Спортивные забеги собрали более 2700 участников: около 500 спортсменов преодолели дистанцию в 10 км, чуть более 1500 – дистанцию 4,2 км. На старт детских забегов вышли более 700 участников. Впервые на «Зеленом марафоне» прошли отдельные соревнования согласно правилам вида спорта «Спортивный туризм» - дисциплина «Северная ходьба», а также определена специальная номинация и призовые места на старте в 10 км «Серебряный возраст» для участников возраста 60+.

А те, кто хотел помочь волонтерам в очистке волжского берега, отправились на речном трамвайчике в Заволжье. Там вовсю кипела работа – студенты, школьники, педагоги школ и вузов старались на славу: очищали пляж и прилегающую к нему территорию, сортировали мусор, как полагается – по принципу раздельного сбора.

Прибывшие на помощь волонтерам чистоты лидер акции «Вода России» Илья Разбаш, министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов, актриса и ведущая Юлия Михалкова сразу же включились в работу. Что только не находили в этот день на волжском берегу - от строительной каски до старого холодильника. Всего было собрано два КамАЗа мусора, которые были рассортированы и сданы в переработку. 37 мешков пластика, 22 мешка бытовых отходов, 16 мешков стекла, 17 мешков бумаги, 14 мешков металла. Диву даешься, глядя на все это «богатство» – неужели человек способен оставить после себя столько мусора?! А если просто убрать за собой после пикника, дружеских посиделок? Да, нам есть чему учиться самим и учить подрастающее поколение: гармонии взаимодействия с природой.

Участников семейного фестиваля в Чувашии поприветствовали и другие регионы. Видеообращение с уборки реки Сходня направили заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев и министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Экоактивисты Калмыкии, Заволжья, Ярославской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Ивановской, Нижегородской областей и Республики Татарстан не только провели у себя масштабные уборки, но и прислали свой видеопривет чебоксарцам.

Актриса, ведущая, амбассадор движения «Вода России» Юлия Михалкова в интервью нашему изданию рассказала, что в детстве очень любила принимать участие в субботниках: «Я знала, что занимаюсь очень важным делом, чувствовала себя нужной и полезной». Вот и юные волонтеры Чувашии – школьники и студенты – тоже чувствовали себя нужными и полезными: ведь именно они собрали два грузовика мусора, и благодаря им высокий берег Волги стал чистым.

«Побольше бы таких акций, они очень нужны и должны обязательно проходить с участием учеников, чтобы дети знали и уважали ценность природы, дарили радость всем. У нас часто проходят субботники: мы выезжаем в лес, сажаем деревья, убираем берег Волги на той территории, где находится наша школа. В таком масштабном мероприятии, как сегодня, наша школа участвует второй раз. Но отнюдь не последний! И хотим поблагодарить организаторов за то, что предусмотрели все мелочи: от обеспечения водой и едой до предоставления необходимого инвентаря. Ну и, конечно же, отдельное спасибо за конкурсы – ребята в восторге!» – поделилась впечатлениями от экологического мероприятия заместитель директора заволжского корпуса школы №65 Людмила Александровна Касихина.

А Юлия, студентка 4 курса факультета информатики и вычислительной техники ЧГУ, рассказала, что в таком масштабном мероприятии принимает участие впервые: «После того, как выложили пригласительную запись на нашу страничку, я сразу подала заявку на участие. Экология начинается с нас: чем больше мы загрязняем планету, тем хуже нам самим. Поэтому, считаю, обязательно нужно участвовать в подобных акциях».

Итогом праздничного субботника стала лотерея, где вручали призы за самые необычные находки. Третье место, по мнению организаторов праздника, заслужили новогодние игрушки – хоть лес и хвойный, но елочные украшения в мае там точно «не в тему». Второе место и заслуженную награду получили ребята, нашедшие в сосновом лесу холодильник, а почетное первое место досталось школьникам, сдавшим в пункт раздельного сбора мусора строительную каску.

Всего в Чувашии в акции «Вода России» в честь Дня Волги приняли участие около 5 тысяч человек. А на память об этом майском дне на берегу Волги останется установленная в Заволжье скамейка, изготовленная полностью из переработанных материалов.

«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету», – советовал Маленький принц. Давайте будем придерживаться этого простого правила, и тогда экологических проблем будет меньше, а чистых берегов – больше.