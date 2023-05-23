Косатки объявили войну кораблям и яхтам: Хищники утопили уже три судна

Последний инцидент произошел в ночь на 4 мая в Гибралтарском проливе, у берегов Испании Фото: соцсети

То, что происходит с недавних пор в Средиземном море, горячие головы называют войной, которую косатки ведут против яхт и парусных лодок. Косатки уже потопили три суденышка, а атаковали гораздо больше. Последний инцидент произошел в ночь на 4 мая в Гибралтарском проливе, у берегов Испании.

- Две косатки-подростка ломали рулевое управление сзади, в то время, как большая косатка несколько раз с разгона таранила яхту сбоку, - рассказывал шкипер Вернер Шауфельбергер.

Удары хищников были настолько сильными, что яхта дала течь. Катер испанской береговой охраны спас экипаж и попытался отбуксировать лодку в порт городка Барбате, но она затонула у входа в бухту. За два дня до этого еще одна яхта подверглась нападению морских животных. А всего с начала 2020 года поступило более 500 сообщений владельцев парусных судов о столкновениях с косатками. Причем они происходят в разных акваториях Средиземного моря, это означает, что вендетта вышла за пределы конкретной стаи и распространилась в целой популяции.

Каждый раз все проходит примерно по одному и тому же сценарию: хищники приближаются к кораблю сзади, наносят удары по рулевому управлению, а когда лодка теряет ход и останавливается, косатки теряют к ней интерес.

- Всплеск агрессии по отношению к лодкам случился недавно, - говорит Альфредо Лопес Фернандес, биолог из Университета Авейру (Португалия) и представитель Рабочей группы по атлантическим косаткам. - Но возможно, такое поведение спровоцировал какой-то инцидент, в результате которого такое деструктивное поведение подхватила остальная часть популяции.

В качестве возможного казус белли называют драматическое происшествие с косаткой по имени Белая Глэдис. Что там произошло Альфредо Фернандес описывает очень туманно. Глэдис то ли попала в ловушку браконьеров, то ли получила тяжелую травму, столкнувшись с лодкой, но это ЧП сделало ее агрессивной. Пример Белой Глэдис, которая мимо тещиного дома без шутки уже не проходит, якобы, мог взбудоражить всех остальных. Косатки и их ближайшие родственники являются социальными животными и часто перенимают странные привычки кого-то из сородичей. В 1987 году у косаток наблюдался интересный флешмоб: одна самка таскала на голове дохлого лосося в качестве модного аксессуара, типа шляпы. Этот пример оказался заразительным, как вирусное видео из ТikTok, и распространился в нескольких стаях касаток, пока через полтора месяца поветрие не прекратилось так же неожиданно, как родилось. А среди дельфинов Юга Австралии не так давно распространился хипстерский понт плавать хвостом вперед. Фишка держалась на вершинах дельфиньих чартов с десяток лет, пока не умер основатель жанра - эдакий Боб Марли подводного мира.

Что происходит? Неужели природа наконец-то восстала против человека? Об этом мы решили поговорить с доктором биологических наук Ольгой Филатовой, старшим научным сотрудником кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. Ломоносова.

- Ольга Александровна, сразу вспоминаются литературные произведения вроде “Моби Дика” или легенды про кракена - гигантского осьминога, который топил корабли. Значит ли это, что подобные истории не всегда являлись вымыслом и имели под собой какую-то реальную основу?

- Вообще-то роман "Моби Дик" основан на реальных событиях, когда кашалот потопил в 1820 году китобойное судно "Эссекс” длиной 27 метров и водоизмещение 238 тонн. (Кроме того, достоверно известно, как минимум, еще о двух случаях, когда кашалоты топили охотившиеся за ними суда - авт). В наши дни таких инцидентов не зафиксировано, так как китобойный промысел почти не ведется, да и корабли стали гораздо больше и прочнее. Но вот на Чукотке нам чукчи-китобои рассказывали, как кит во время охоты перевернул лодку. Так что постоять за себя животные могут.

- Испанские биологи приводят два объяснения косаток - игровое поведение и месть за травмированного соплеменника. Вам какое из них кажется более правдоподобным?

- Я думаю, что это игровое поведение. Рисковать не для самозащиты, а просто из мести, для животных нехарактерно. Тот кашалот, который потопил “Эссекс”, уже был ранен, он защищался. А косаткам в Гибралтарском проливе никто не угрожал. Это выглядит просто как игра.

- Ученые пишут о том, что касатки обучаются такому поведению. Молодые просто подражают поведению старших особей? Или тут какой-то более сложный механизм?

- Все-таки, похоже, что началось все с пары хулиганистых подростков, именно они открыли для себя этот новый мир развлечений. А сейчас этим вовсю занимаются и взрослые тоже.

- То есть их цель не утопить лодку?

- Если бы у них была цель утопить лодку, то я вас уверяю, они бы за эти три года утопили не три яхты, а существенно больше.

- А в чем тогда смысл игры? Это же не беспричинное хулиганство? Последнее, скорее, по нашей части.

- Нет, косатки тоже не чужды брутальных развлечений. Они же ломают рулевое перо яхты, которое так прикольно крутится. Именно эта деталь конструкции лодки - а она выглядит, как плавник - вызывает у них интерес, косатки очень любопытны.