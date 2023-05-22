Вячеслав Гладков ввел в регионе режим КТО. Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 22 мая 2023 года ввел режим контртеррористической операции (КТО) после массовых обстрелов мирных сел и проникновения со стороны Украины диверсионной группы националистов. Он также сообщил, что за минувшие выходные ряд мирных поселений Белгородской области были обстреляны украинскими националистами минами и снарядами более сотни раз. Обстрелы гражданских объектов вызвали разрушения, пожары (сгорел детский садик), ранения среди мирных граждан.
«После обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», - заявил Гладков в своем Telegram-канале.
«В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», – написал губернатор региона в своем Телеграм-канале, официально объявив о новом правовом режиме на Брянщине.
Отвечая на очевидный вопрос – сколько будет длиться режим КТО – заметим, что он, обычно, несколько раз в год вводится на территории Северного Кавказа. Часто операция заканчивается менее, чем за сутки, однако иногда целые районы оказываются под действием КТО на недели.
Отметим, что в Белгородской области режим КТО будет сохраняться до тех пор, пока проникших диверсантов не ликвидируют, а подразделения ВСУ, проводившие обстрелы, не будут выявлены и уничтожены.
По предварительным данным личности диверсантов уже установили, а их задержание - вопрос времени.
Напомним, что самый длительный период действия режима КТО был зафиксирован в Чечне. Он действовал на всей территории республики с 1999 по 2009 год.
Режим контртеррористической операции предполагает специальные меры и временные ограничения:
- Временное отселение с опасной территории мирных граждан.
- Проверка документов (необходимо иметь при себе)
- Ограничение работы мобильной связи и интернета (все будет прослушиваться).
- Закрытие работы опасных производств и усиление их охраны.
- Закрытие организаций, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
- Ограничение движения на дорогах.
- Беспрепятственный досмотр машин.
- Беспрепятственный доступ сотрудников правоохранительных органов на любые территории, частные участки, дома, квартиры.
- Право вводить карантин и ограничивать перемещение граждан.
- Приостанавливать работу частных детективов и охранников.