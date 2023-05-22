Вячеслав Гладков ввел в регионе режим КТО. Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 22 мая 2023 года ввел режим контртеррористической операции (КТО) после массовых обстрелов мирных сел и проникновения со стороны Украины диверсионной группы националистов. Он также сообщил, что за минувшие выходные ряд мирных поселений Белгородской области были обстреляны украинскими националистами минами и снарядами более сотни раз. Обстрелы гражданских объектов вызвали разрушения, пожары (сгорел детский садик), ранения среди мирных граждан.

«После обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», - заявил Гладков в своем Telegram-канале.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ГЛАДКОВА О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА КТО В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ:

«В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», – написал губернатор региона в своем Телеграм-канале, официально объявив о новом правовом режиме на Брянщине.

Отвечая на очевидный вопрос – сколько будет длиться режим КТО – заметим, что он, обычно, несколько раз в год вводится на территории Северного Кавказа. Часто операция заканчивается менее, чем за сутки, однако иногда целые районы оказываются под действием КТО на недели.

Отметим, что в Белгородской области режим КТО будет сохраняться до тех пор, пока проникших диверсантов не ликвидируют, а подразделения ВСУ, проводившие обстрелы, не будут выявлены и уничтожены.

По предварительным данным личности диверсантов уже установили, а их задержание - вопрос времени.

Напомним, что самый длительный период действия режима КТО был зафиксирован в Чечне. Он действовал на всей территории республики с 1999 по 2009 год.

ЧТО ТАКОЕ РЕЖИМ КТО, ВВЕДЕННЫЙ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 22 МАЯ 2023 ГОДА: МЕРЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Режим контртеррористической операции предполагает специальные меры и временные ограничения:

- Временное отселение с опасной территории мирных граждан.

- Проверка документов (необходимо иметь при себе)

- Ограничение работы мобильной связи и интернета (все будет прослушиваться).

- Закрытие работы опасных производств и усиление их охраны.

- Закрытие организаций, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

- Ограничение движения на дорогах.

- Беспрепятственный досмотр машин.

- Беспрепятственный доступ сотрудников правоохранительных органов на любые территории, частные участки, дома, квартиры.

- Право вводить карантин и ограничивать перемещение граждан.

- Приостанавливать работу частных детективов и охранников.