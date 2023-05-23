Анекдоты: Свитер - это такая теплая шерстяная одежда, которую надевает ребенок, когда холодно его маме

- Кстати, чтобы попугай говорил, не стоит к нему подсаживать самочку.
- Да, я в курсе! У меня половина друзей таких, как им самочку в квартиру подсадили, так они ни с кем не общаются.
* * *
Сначала в фирме вам говорят: «Забудьте все, чему вас учили в школе!», а потом удивляются: «Вас что, этому в школе не учили?!»
* * *
Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник и... окончательно ломает неокрепшую детскую психику.
* * *
В 2 часа ночи в полиции звонок:
- Будьте добры, скажите, когда винный магазин открывается?
- В 7 утра, гражданин!
В 4 часа - тот же голос, но слегка пьяный:
- Скажите, а когда винный на углу открывается?
- В 7 утра!!!
В 6 часов вдрызг пьяный голос все того же мужика:
- Ска-жи-те, когда винный...
- Что винный, что? Откроется? В 7, а вам что, невтерпеж нажраться?
- Ик... да мне бы выйти отсюда…
* * *
- Я человек-загадка.
- И в чем это проявляется?
- Не скажу.
* * *
Если ваш кот утром загадочно улыбается, тапочки лучше не надевать.
* * *
- Джимми! Как ты различаешь своих близнецов?
- Очень просто. Я заставляю их считать. Один умеет считать до двухсот, а другой - до трехсот пятидесяти.
* * *
Кудесница была Василиса. Махнет правым рукавом - озеро, махнет левым - лебеди по озеру плывут, махнет еще грамм 200 - начинаются галлюцинации посложнее…
* * *
- Сколько будет стоить вставление фарфоровых зубов?
- Цена - 250 тысяч за один зуб.
- Почему так дорого?!
- Это фарфор династии Цин.
* * *
Когда семиклассница уверенно показала на карте Бали, Ибицу и Мальдивы, учитель географии поняла, что эта малолетняя дрянь неплохо провела лето.
* * *
В деревенский загс приходит женщина регистрировать ребенка. Регистраторша спрашивает:
- Кто отец?
- Да Васька из Черновки.
- Вот интересно! На этой неделе - Зинка из Сосновки, Манька из Волобуевки, Валька из Митяева, Екатерина Матвеевна из центральной усадьбы, теперь вот вы из Семеновки... И у всех отец - Васька из Черновки! И как это у него получается?
- Знамо как! У него ж лисапет!
* * *
- Скажи мне умную мысль.
- Крокодилы ходят лежа.
* * *
Работяга в музее:
- Вот гады! Тут народу жрать нечего, а они картины маслом рисуют.