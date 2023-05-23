Анекдоты: Свитер - это такая теплая шерстяная одежда, которую надевает ребенок, когда холодно его маме

- Кстати, чтобы попугай говорил, не стоит к нему подсаживать самочку.

- Да, я в курсе! У меня половина друзей таких, как им самочку в квартиру подсадили, так они ни с кем не общаются.

* * *

Сначала в фирме вам говорят: «Забудьте все, чему вас учили в школе!», а потом удивляются: «Вас что, этому в школе не учили?!»

* * *

Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник и... окончательно ломает неокрепшую детскую психику.

* * *

В 2 часа ночи в полиции звонок:

- Будьте добры, скажите, когда винный магазин открывается?

- В 7 утра, гражданин!

В 4 часа - тот же голос, но слегка пьяный:

- Скажите, а когда винный на углу открывается?

- В 7 утра!!!

В 6 часов вдрызг пьяный голос все того же мужика:

- Ска-жи-те, когда винный...

- Что винный, что? Откроется? В 7, а вам что, невтерпеж нажраться?

- Ик... да мне бы выйти отсюда…

* * *

- Я человек-загадка.

- И в чем это проявляется?

- Не скажу.

* * *

Если ваш кот утром загадочно улыбается, тапочки лучше не надевать.

* * *

- Джимми! Как ты различаешь своих близнецов?

- Очень просто. Я заставляю их считать. Один умеет считать до двухсот, а другой - до трехсот пятидесяти.

* * *

Кудесница была Василиса. Махнет правым рукавом - озеро, махнет левым - лебеди по озеру плывут, махнет еще грамм 200 - начинаются галлюцинации посложнее…

* * *

- Сколько будет стоить вставление фарфоровых зубов?

- Цена - 250 тысяч за один зуб.

- Почему так дорого?!

- Это фарфор династии Цин.

* * *

Когда семиклассница уверенно показала на карте Бали, Ибицу и Мальдивы, учитель географии поняла, что эта малолетняя дрянь неплохо провела лето.

* * *

В деревенский загс приходит женщина регистрировать ребенка. Регистраторша спрашивает:

- Кто отец?

- Да Васька из Черновки.

- Вот интересно! На этой неделе - Зинка из Сосновки, Манька из Волобуевки, Валька из Митяева, Екатерина Матвеевна из центральной усадьбы, теперь вот вы из Семеновки... И у всех отец - Васька из Черновки! И как это у него получается?

- Знамо как! У него ж лисапет!

* * *

- Скажи мне умную мысль.

- Крокодилы ходят лежа.

* * *

Работяга в музее:

- Вот гады! Тут народу жрать нечего, а они картины маслом рисуют.