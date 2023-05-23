Идем по стопам Остапа Бендера и рискуем здоровьем, чтобы рассказать о романтике и иронии Пятигорска

Сын турецко-подданного оценил бы размах географии - припасть к источникам нарзана съезжаются со всей страны. А наш журналист примерил на себя образ великого комбинатора. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Пятигорск - город романтичный и ироничный. Здесь каждый житель немного Лермонтов и немного Бендер. Здесь спорят о качествах минводы, трясутся во время землетрясений и борются с микробами.

СТУЧИТЕ ПО ШЛЯПЕ, ТРИТЕ НОС

Люди сюда едут за свежим воздухом (тут за это отвечают парки большие и малые), ну и, конечно, испить нарзанчику. Например, парк «Цветник», что был открыт по указу еще генерала Ермолова. У входа стоит бронзовый Киса Воробьянинов с саквояжем, зонтиком и цилиндром для подаяний: «Месье, же не манж па сис жур…». Его облепила гомонящая толпа школьников.

- Во, мы задонатили! - гогочут те, ссыпая мелочь в цилиндр и хватая Кису за длинный блестящий нос.

- Можно погладить, можно постучать, можно на шляпу встать, - объясняет школьникам и гуляющим женщинам невысокий субъект в кожаной кепке. У субъекта багровое лицо, шрам на щеке и светлые лучистые глаза. Он промакивает платком капли на лысине Кисы, вытирает цилиндр, незаметно подхватывает лежащие на дне монеты и сует себе в карман.

- Желание любое можно? - серьезно спрашивает женщина.

- Любое! - щедро разрешает кожаная кепка. - Я вот вчера загадал, что денег нужно. Положил пять рублей, а сегодня - хоп! - пятьсот получил.

Женщина с надеждой кидает монеты в бронзовый цилиндр. Когда она отходит, субъект снова «протирает» его и спешит к ждущим на лавочке друзьям, интеллигентным алкоголикам. Те пересчитывают мелочь и укоризненно смотрят: не хватает. Кепка снова возвращается к статуе и уже не стесняясь добирает монеты.

каждый житель Пятигорска немного Лермонтов и немного Бендер. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

НЕ ВОНЮЧИЙ, А С ЗАПАХОМ

Но местная коронка - это, конечно, вода. Она тут везде. В центральной питьевой галерее у «Цветника» полно посетителей. На стенах еще советская мозаика, но ее плохо видно - все заставлено лавками с магнитами да кремами. Рядом гипсовые тарелки с портретами Сталина, Путина и святой Матроны Московской.

В галерее сразу три минеральных источника: Второй (углекислая сероводородная), Красноармейский (просто углекислая) и Семнадцатый (углекислая соляно-щелочная).

- Фу, какой запах, канализация прямо! - морщится женщина, отхлебывая Второго из стаканчика.

- Не вонючий, а с запахом! - ворчит пожилая служительница в белом халате.

Пробую все три! Самый приятный - Красноармейский, прохладный и будто газированный. Но вообще минералка не обязана быть вкусной. Это же лекарство.

- Почему температура воды разная? - интересуюсь у работающей тут тетеньки.

- Не говори ему, может, он шпион! Время-то какое! - подскакивает другая.

- На разной глубине залегают? - предполагаю я.

Первая смеется:

- У Красноармейского труба идет по улице, поэтому и холодный, зимой - вообще ледяной. А остальные идут через подвал, там отопительные трубы, вот и нагреваются.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Услышав мой рассказ, таксист вздрагивает и чуть не выпускает из рук баранку.

- Да вы что! Кто же пьет воду в «Цветнике»? Это разве вода?! Нужно пить в бювете 19. Мы, пятигорчане, ходим только туда.

Я послушно побрел к бювету 19, чувствуя, как урчит живот от скорой встречи с полезной для пищеварения водой.

В гулком пустом зале, напоминающем советский гастроном, несколько кранов. Возле одного колдует дядька, наполняя минералкой пустые бутыли. Вода идет в краны из подземных источников и пульсирует - то сильно, то слабо.

- Плохой напор стал после ремонта, - ворчит дядька. - Помню, в армии служил, так наши ремонтники, итить их в душу, так же паскудно

«КамАЗ» отремонтировали…

- Мужчина, вы что матюкаетесь? Тут Лермонтов ходил! - сердится женщина в белом халате, продающая бумажные стаканчики по 7 рублей штука. - Вы никого не слушайте. Возьмите стакан. Выпейте.

- И много можно выпить?

- По вашему весу… - прищуривается она. - Вам - два. Три раза в день. Потом еще придете.

Выпив два стакана и пройдя с полсотни шагов, я ощущаю внезапный эффект целебной воды и мысленно благодарю городские власти, еще в позапрошлом веке засадившие все вокруг деревьями и кустами.

НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА

Вниз от бювета 19 у подножия горы Машук - пятигорский некрополь. Он построен по приказу Ермолова для военных, погибших в Кавказскую войну. Здесь был похоронен Лермонтов, пока тело поэта не вывезла бабушка в родовую усадьбу Тарханы под Пензой. Но надгробный обелиск сохранился. Именно ради пустой могилы Лермонтова гости Пятигорска ходят на кладбище. А бонусом получают отличный вид отсюда на город.

От некрополя дорога вверх мимо пансионата «Ленинские скалы». На куске скалы - профиль Ильича. Огромный пансионат закрыт уже 10 лет и сам похож на некрополь, каменная лестница у входа разбита. Удивляюсь такой бесхозяйственности - здесь могли бы отдыхать тысячи людей.

Выше пансионата - канатка. На вершину Машука по очереди ходят вагончики - желтый и красный. И еще один стоит внизу у входа. Зимой канатку ремонтировали, думали старые вагончики заменить. Уже новый прислали аж из Красноярска. Но так и не поставили. Снова запустили старые. А новый - вроде арт-объекта.

- Поставить не проблема, - пожимают плечами в администрации канатки. - Но пока все документы по безопасности оформишь, пройдет полгода. А может, больше.

«НАС ТРЯСЕТ ИНОГДА»

Я добрел до следующего бювета - 7. Тут оживленно, руки со стаканами тянутся к кранам.

- Руками краны не трогать! - прикрикивает строгая надзирательница. Оно и понятно - заляпают немытыми пальцами, и будет одна антисанитария вместо пользы.

На столике выставлены бумажные стаканы и фарфоровые кружки-поильники с крышками и носиками. Поильники нужны, чтобы пить медленнее. Иначе от кислой воды темнеет эмаль зубов. Еще считается, что, соприкасаясь с воздухом, минералка теряет часть свойств.

Соблюдение гигиены - дело рук самих отдыхающих... Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Правда ли, что 19-й источник лучше? - спрашиваю громогласную служительницу.

- 19-й? В нем серы больше. Вот и думайте, что лучше! - усмехается она. - 7-й источник - это настоящий нарзан. А 19-й - разве нарзан?

Всего в Пятигорске 7 общественных минеральных источников, где можно брать воду бесплатно. Есть несколько частных, захваченных пансионатами, и несколько закрытых. Источники пронумерованы от 1 до 29, но по какому принципу - одному Богу известно. Есть версия, что они отличаются степенью минерализации. Но она не подтвердилась. Ясно одно - мешать воду из разных источников без рекомендации врача опасно.

«Дуся! Вы меня озлобляете. Я - человек, измученный нарзаном», - говорил Остапу Бендеру монтер Мечников из «Двенадцати стульев». И его можно понять: беспорядочное употребление нарзана вредит организму. А с алкоголем его вообще нельзя пить.

- А откуда берется минвода? - спрашиваю служительницу.

- Так с Эльбруса же течет! Под землей. А здесь с лавой смешивается. Машук - это же вулкан. Нас трясет иногда. Последний раз в апреле в пансионатах люстры качались, шкафы открывались. Бывает, деревья падают.

РУКИ НЕ МЫТЬ, ЦВЕТЫ НЕ ПОЛИВАТЬ

Бювет 1 расположен на улице Лермонтова, похожей на на широкий зеленый бульвар. От бювета вниз - памятник Ермолову, Вечный огонь, Чаша слез, Ленин и мэрия. Все серьезно. А вверх - легкомысленные каскадные фонтаны, Ротонда и гудящая по вечерам беседка.

- Наш 1-й - самый лучший, - говорит уже привычную моему уху фразу служительница бювета. - К нам даже из мэрии ходят.

На стене табличка с правилами: «Минводой руки не мыть. Не шуметь. Цветы не поливать».

«Если соленая вода вредна цветам, то и в себя не стоит заливать лишнего», - подумалось. Отпиваю чуть-чуть. Похожа на вкусу на Красноармейскую. И по составу тоже.

БЕССТЫЖИЕ ВАННЫ

Кроме канатки на Машук ведет несколько дорог. Одна из них - мимо знаменитого Провала, в который в XIX веке спускали барышень в корзине. Внутри - минеральное озерцо, в котором можно было купаться. Позже в Провал пробили тоннель, а забираться в воду запретили.

Теперь купаются в Бесстыжих сероводородных ваннах по пути к Провалу. «Бесстыжие» потому, что переодеваться негде - все на виду.

Подхожу и читаю табличку: «В воде превышено микробное число. Купание небезопасно».

За табличкой дед вытирает полотенцем мокрые ступни.

- А что же целиком купаться нельзя? - спрашиваю.

- Ну, рискните, - отвечает дед. - Я только ноги мочу. Раньше вода проточная была, теперь ее в санатории качают. В 8 утра включают насосы, вечером выключают. Лучше вечером купаться или рано утром. Некоторые ночью ходят. А днем - просто лужа. В луже хотите купаться?

Чуть дальше выхожу к двум естественным ваннам с минералкой. В обеих плещутся люди. Но в одну течет вода, а над другой труба пересохла, видимо, до вечера. У источника сидят две тети и мочат ноги. Вода с их ног стекает вниз в первую ванну, где купаются трое, а потом самотеком по земле - во вторую, где сидят еще четверо.

- Садитесь с нами ноги мочить, - предлагает одна из теть. - Суставам полезно. Я знаю, я местная.

- Там что-то про микробное число было написано… - осторожничаю я.

Купаться можно и в бассейнах при санаториях. Но если вы там не постоялец, то сеанс платный. И через совсем уж забытую процедуру - консультацию врача. Жив ли, здоров, нет ли лишая. Чтобы совсем уж почувствовали себя пациентом, обязательно возьмут мазок на энтеробиоз. Помним такие аж из детского сада.

НА ПОСОШОК

«Я пятигорскую не пью»

Подхожу к главной достопримечательности города, воспетой Ильфом и Петровым. На входе табличка «Провалъ». Я пришел по адресу.

С точки зрения географии это действительно феномен - пустота образовалась из-за воздействия лавы, ее наполнила вода, а потом грунт обвалился. Получилась гигантская чаша с минералкой. Пить и купаться нельзя, остается только кидать монеты.

Возле входа - Бендер, в его руках билеты, рядом - стул. Остап собирает «на капитальный ремонт Провала, чтобы не слишком проваливался». Как и Кисе, ему трут нос - на удачу.

- Ой, стульчик, стульчик! - кричит могучая дама и взгромождается на изящный бронзовый стул гамбсовской работы. Сиденье ярко блестит, он выдержал не одну тысячу таких дам.

- Трите лучше! Обязательно повезет! - советует гид туристам. Услышав его, дама энергично ерзает на стуле. Хотя экскурсовод показывает на нос Остапа.

Чтобы выбраться из Провала, я вызываю машину. В животе подозрительно булькают здоровье и польза. По пути спрашиваю таксиста:

- А все-таки, какую воду в Пятигорске лучше пить?

- Я пятигорскую не пью. Не нравится. Только железноводскую, - отвечает таксист.

Вот и думай после этого.