Яндекс Такси впервые опубликовала политику и статистику в области безопасности

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Компания Яндекс Такси представила политику в области безопасности. Это подробный документ, в котором описаны все инструменты и меры, используемые компанией для контроля безопасности каждой поездки. За 2022 год на разработку, внедрение и развитие технологий, описанных в политике безопасности, компания инвестировала 1,7 млрд рублей.

Так, согласно документу, в 2022 году в Такси появился внутренний алгоритм, которые проводит анализ сложности каждой поездки. Технология изучает протяженность маршрута, допустимую скорость в пути и проверяет аварийность на каждом отрезке. Если маршрут сложный, то на заказ подберут опытного водителя поблизости.

Среди алгоритмов безопасности также системы, которые отмечают аномалии в поездке. Например, когда водитель совершает резкую остановку, хотя причины этого неочевидны. Фиксируются отклонения от маршрута, особенно в ночное время. Когда происходит одна из подобных ситуаций, в службу поддержки Яндекс Такси приходит сигнал. Сотрудники связываются с водителем или пассажиром, чтобы убедиться — участники поездки в безопасности. Узнать обо всех этих и других технологиях безопасности подробнее можно в новом эпизоде мини-сериала «Антология технологий Яндекс Такси».

Кроме того, команда безопасности сервиса поделилась статистикой инцидентов в поездках. 99,990009% всех заказов проходят без происшествий. На 1 млн километров пути таксистов, которые выполняют заказы через Яндекс, приходится примерно одно ДТП. Если представить каждый инцидент в общем массиве поездок в сервисе, подобные происшествия составляют 0,00066%. За 2022 год доля поездок, в которых случились аварии с пострадавшими, снизилась на 11% — по сравнению с предшествующим годом. Эту статистику завизировала независимая команда аудиторов «Деловые решения и технологии».

К выходу политики безопасности был проанализирован также показатель транспортного риска сервиса — это показатель аварийности на каждые 10 000 машин. В 2020, 2021 и 2022 годах показатель был минимум вдвое ниже суммарной аналогичной статистики всего российского рынка транспорта. В прошлом году транспортный риск Такси снизился еще на 16% год к году.