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Политика23 мая 2023 8:02

В Ростовской области прошло награждение добровольцев из отряда «Барс»

В торжественной обстановке военнослужащие получили боевые ордена и медали
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

В Ростовской области прошло награждение военнослужащих отряда добровольцев, представленных к государственным наградам за выполнение боевых задач в ходе проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

За мужество и героизм проявленные при выполнении воинского долга офицеры и солдаты отряда были удостоены орденов Мужества, медалей «За отвагу» и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- Мой дед прошел путь до Берлина, отец кадровый офицер. Они воспитывали меня патриотом своей страны. Я шел по гражданской стезе, но когда над моим Отечеством нависла реальная угроза, фашистская гидра я пошел в военкомат. Награду получил за то, что пошел на помощь своим товарищам, которые попали в беду, — рассказал награжденный орденом Мужества доброволец из отряда «Барс» с позывным Охота.

Церемония вручения государственных наград военнослужащим прошла в одном из мотострелковых соединений Южного военного округа.

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