Как академик Дмитрий Лихачев стал «Великим русским блогером»

Счастливые школьники. Фото: пресс-служба СПбГУП.

У ярчайшего гуманитария России академика Лихачева, в отличие от «инстасамок», не было аккаунта в социальных сетях. Но это не значит, что идеи самого крупного отечественного мыслителя двадцатого века не могут быть доступны и интересны юным пользователям Интернета. К такому выводу пришли в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов. И решили запустить проект «Наследники академика Д. С. Лихачева». В течение почти целого учебного года школьники из 20 регионов России снимали небольшие клипы, основанные на заветах ученого для размещения ВКонтакте. Как получилось? Хайпово!

Фото: пресс-служба СПбГУП.

ВМЕСТО ИНСТАСАМКИ

Социальные сети – это хорошая штука. Если использовать их с головой. И показывать школьникам не примеры ивлеевых и милохиных, которые ничего умного сказать не могут, а действительно мудрых людей. Например, академика Дмитрия Лихачева. Проект «Наследники академика Д. С. Лихачева: университет - учителю, учитель - ученику» родился с этой мысли ректора Университета Александра Запесоцкого. Идею поддержали на самом высоком уровне - проект победил в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив.

- Наша задача не поучать молодежь, а передавать ей настоящие, более того – вечные нравственные ценности с использованием ее увлечений и стремлений, - говорит ректор университета, академик Александр Запесоцкий, Лауреат премии Правительства России в области образования. - Мы не можем сделать молодежь такой, как тридцать - пятьдесят лет назад. Да и зачем? Конфликт поколений был всегда. Молодежь не просто отрицает, а через сомнение проверяет ценности минувших эпох на прочность. А мы в этом стремительно меняющемся мире просто должны использовать новые технологии к решению вечных задач.

Фото: пресс-служба СПбГУП.

ПРАВИЛЬНО ЛИ ЗАСКАМИТЬ ПОДЛЕЦА

Дмитрий Лихачев известен тем, что мог даже самые сложные вещи объяснить так, чтобы они казались простыми. На его лекции было не попасть, а книги с ходу становились бестселлерами. Нынешние старшеклассники неожиданно для себя обнаружили, что высказывания академика вполне актуальны и сегодня. Можно делать картинки и распространять в интернете, как мемы. А можно делать на основе его цитат рилсы и сторис. Получается очень яркая смесь молодости и мудрости.

Работал проект так: ребята брали идеи, мысли и цитаты Лихачева, адаптировали под себя и создавали ролики для соцсетей. Кто-то снимал сам себя, кто-то просил поучаствовать в съемках знакомых актеров, а кто-то рисовал настоящие мультфильмы!

Фото: пресс-служба СПбГУП.

Как школьники говорят сами, им удалось поймать необходимый вайб. Поэтому темы, которые раскрывали ребята, звучат так: «Способны ли герои аниме научить беречь честь смолоду?», «Достойно ли хайповать на добрых делах?», «Правильно ли заскамить подлеца?» Удивительно, но ответы на все эти морально-этические проблемы в свое время давал Дмитрий Сергеевич.

- В итоге старшеклассники заявили, что Дмитрий Лихачев – великий русский блогер, - говорит проректор университета Петр Кауфельд. – Получилось много интересных и ярких роликов. Да, иногда дети увлекались морализаторством и, я бы даже сказал, их работы были чересчур поучительны. Но все же, в большинстве своем, им удалось сделать ролики, которые с интересом смотрят их друзья.

Фото: пресс-служба СПбГУП.

ДВЕСТИ НАУЧНЫХ РАБОТ

Для СПбГУП Дмитрий Лихачев – фигура знаковая. Здесь он стал Почетным доктором, здесь родились его «Декларация прав культуры», с этим вузом он долгие годы плодотворно сотрудничал. Наследие академика в Университете внимательно берегут. Его заветы легли в основу культуроцентристской моделиобразования. Эту модель Университет активно масштабирует. Поэтому в проекте Наследники академика Д. С. Лихачева: университет - учителю, учитель - ученику» задействованы не только школьники, но и учителя. Именно они на специальных уроках рассказывали старшеклассникам о Лихачеве. В Университете профсоюзов для этого создали современную методику, подготовили материалы для разработки учителями мультимедийных лихачевских уроков, включающие свыше 1300 работ самого Лихачева и около 200 научных работ о нем, фильмы и тысячи фотографий.

А еще в рамках все того же проекта в двадцати регионах прошли научные форумы. Звучит, конечно, не так ярко, как ролики про анимэ, но форумы тоже получились нескучные. На них, в частности, обсуждали развитие эмоционального интеллекта школьников на примере… роликов, которые они выкладывают в соцсети.

Академик Дмитрий Лихачев. Фото: пресс-служба СПбГУП.

- «Молодежь деградирует, культура умирает», - говорят многие педагоги. Я думаю, основания так говорить есть. Но не такие уж молодые люди и плохие, - утверждает Заслуженный учитель России, член Оргкомитета конкурса Марина Сизова. - Сверхзадача проекта – приобщить молодежь к вечным нравственным ценностям. Перед страной стоит задача воспитания нравственного подрастающего поколения. Вот мы его и воспитываем. И делаем это в такой форме, что сами школьники участвуют с желанием, а не из-под палки.

ЛАЙК ЗА ЛАЙК

Лучшие работы будет выбирать не только авторитетное жюри, но и сами школьники. Как отметил член жюри, дважды номинант на «Оскар», знаменитый мультипликатор и профессор СПбГУП Константин Бронзит, обычно школьников за лайки критикуют, а тут наоборот: будут поощрять. По десять лучших работ из каждого региона участвуют в конкурсе зрительских симпатий. Голосование начнется 25 мая и продлится до 15 июня.

КОНКРЕТНО

Посмотреть работы старшеклассников и оставить свой голос можно будет по этому адресу. Голосование открывается 25 мая и закончится 15 июня.

Подготовил: Олег СОИН