Колокольцев заявил, что Запад насыщает мир ракетными комплексами

Владимир Колокольцев. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Владимир Колокольцев и Абдельазиз бен Сауд бен Наеф Аль Сауд обсудили вопросы сотрудничества между МВД России и МВД Королевства Саудовская Аравия. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Владимир Колокольцев поблагодарил зарубежного коллегу за то, что Саудовская Аравия отстаивает традиционные принципы межгосударственных отношений, несмотря на антироссийскую кампанию, развязанную коллективным Западом, и деструктивную линию Вашингтона на демонтаж сложившейся после Второй мировой войны системы международного права в пользу «порядка, основанного на правилах».

«Западные спецслужбы за счет украинского народа фактически проводят спецоперации по нелегальным поставкам оружия, в том числе переносимых зенитных и противотанковых ракетных комплексов, которые могут проявиться в любом регионе мира, в том числе в зонах интересов Саудовской Аравии», - заявил Колокольцев на встрече с иностранным коллегой.

Министр также отметил, что «находясь под внешним управлением, Украина превратилась в важную составную часть балканского маршрута доставки афганских опиатов в Европу».

Кстати, позиция Королевства Саудовская Аравия по правовому регулированию незаконного оборота наркотических средств в общем совпадает с российской.

Стороны договорились об обмене любой значимой информацией о действиях и перемещениях экстремистов и террористов, которая способствовала бы их задержанию и привлечению к ответственности, а также предотвращению и пресечению оказания им финансовой помощи. В том числе и через каналы Интерпола.