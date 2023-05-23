Одежда для школьных балов за год подорожала в среднем на 11%

За год платья, рубашки и прочая одежда для прощания со школой подорожала примерно на 11% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Росстат уверяет: за год цены в России выросли на 2,3%. Может, для кого-то оно и так. Но инфляция для каждого своя. И если для среднестатистического россиянина цены выросли незначительно, то у родителей выпускников все по-другому. За год платья, рубашки и прочая одежда для прощания со школой подорожала примерно на 11%. Это подсчитали эксперты портала «Чек индекс» которые анализируют данные с миллиона онлайн-касс по всей России.

Особенно сильно выросли цены на праздничные банты и мужские костюмы - они за год прибавили больше 10%. Меньше всего, но тоже ощутимо, подорожали белые рубашки и платья (подробнее см. «Что почем»).

Не нужно быть большим экспертом, чтобы понять главную причину роста цен - уход иностранных производителей одежды. По этой же причине дорожают автомобили, сотовые телефоны, стиральные машины и многое другое. Чем меньше конкуренция на рынке, тем выше цены - хоть на технику, хоть на выпускные платья.

Но есть и другая причина - высокий спрос. Как подсчитали в «Чек индексе», число покупок «выпускной одежды» в этом году заметно выросло: платьев — на 5%, а мужских костюмов - аж на 11%.

ЧТО ПОЧЕМ

Как подорожала одежда для выпускного (по данным «Чек индекса»):

Выпускное/вечернее платье: цена выросла на 9%, средняя стоимость 7320 рублей;

Школьный фартук: +9%, 2343 рубля;

Праздничный бант: + 3%, 216 р.;

Мужской костюм: + 12% 6530 р.;

Белая рубашка: + 13% 833 р.