Собираем ребенка в летний лагерь: что брать с собой, а от чего лучше отказаться

Если вы первый раз собираете ребенка в детский летний лагерь, то легко можете забыть что-то важное. Фото: Shutterstock

Если вы первый раз собираете ребенка в детский летний лагерь, то легко можете забыть что-то важное. И при этом положить то, что не нужно и даже запрещено. Поэтому Роспотребнадзор составил памятку.

ЧТО НУЖНО ПОЛОЖИТЬ С СОБОЙ

Важно рассчитать количество вещей, которые вы планируете дать ребенку с собой, на смену в 21 день. Условно говоря, 20 трусов, 15-20 пар носков, 7-10 футболок. Ориентируйтесь на потребности ребенка и предполагайте, что стирать и сушить будет негде.

Что еще положить в чемодан, помимо одежды и обуви на очень теплую и прохладную погоду:

* Все необходимые документы (паспорт, копия полиса медицинского страхования, подписанное родителями согласие с правилами и распорядком лагеря, медицинская справка, путевка и др.). Если есть особенности здоровья, лучше если об этом будет справка от врача.

* Зонт.

* Предметы личной гигиены (зубная щетка и паста, расческа, мочалка, мыло, полотенце и др.),

*лекарства (пластырь, средство от комаров, средство от загара, крем от ожогов и др.). Заранее уточните у организаторов список разрешенных лекарств.

ЧТО КЛАСТЬ НЕ СТОИТ

Х Сладости и скоропортящиеся продукты, лапшу быстрого приготовления.

Х Лекарства и витамины без рецепта.

Х Средства самообороны (перцовые баллончики и др.), огнеопасные или токсичные вещества.

Х Одежду с агрессивными надписями.

ЕЩЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

1. Составьте 2 полных списка вещей, которые ваш ребенок берет в лагерь (один положите в чемодан, второй оставьте для себя). Так ребенку будет легче понять, все ли он привезет обратно домой.

2. Подпишите или выделите каким-либо другим способом багаж своего ребенка, чтобы он мог опознать его среди других.

3. Объясните, что ребенку предстоит жить с другими детьми, и напомните о правилах совместного проживания и правилах личной гигиены. Например, не давать пользоваться своим полотенцем и щеткой другим детям. А также не забывать самому умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки до и после еды, а также после посещения туалета.

КСТАТИ

«Горячая линия» по вопросам детского отдыха

До 2 июня работает всероссийская «Горячая линия» по вопросам детского отдыха и качества детских товаров. Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 круглосуточно. Звонок бесплатный.

ВОПРОС РЕБРОМ

Вернут ли деньги, если ребенок уехал из лагеря посреди смены?

Как рассказал на Радио «Комсомольская правда» заместитель начальника отдела развития детского отдыха Федерального Центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Юрий Носырев, все зависит от типа договора. Но, как правило, если лагерь не частный, а внесен в официальный реестр (Каталог лагерей), то пункт возврата средств прописан в договоре.

- Договор с родителем должен быть заключен в обязательном порядке. Если договор не заключается, это плохо, это сигнал, что с лагерем что-то не так, - поясняет Юрий Носырев. - Договор должен быть составлен на «Услугу по организации отдыха и оздоровления детей». Если ребенок по какой-то причине возвращается обратно домой, то вступает в действие специальный пункт. Конечно, вряд ли вам вернут сто процентов от остатка. Ведь в оплату лагеря входят зарплаты тех же вожатых, питание, которое уже закуплено. Возвращается примерно 10-15 процентов, но так, чтобы ничего не вернулось, такого быть не может. Потому что услуга оказана не до конца.

Также Юрий Носырев напомнил, что практически во всех субъектах Российской Федерации есть мера поддержки для родителей, компенсация за покупку путевки. Иногда изначально оплачивается часть путевки. Иногда нужно принести документы после того, как ребенок побывал в лагере, чтобы компенсировали часть расходов. В каждом субъекте федерации это могут быть разные органы (Минобразования, соцзащита и так далее).

Если у вас возникает какой-то вопрос в организации отдыха и оздоровления на федеральном уровне, действует телефон горячей линии по детскому отдыху 8-800-444-35-38.