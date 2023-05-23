Работодателям могут разрешить выплачивать матпомощь работникам во время приостановки трудового договора

Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о праве работодателей выплачивать матпомощь работникам во время приостановки трудового договора. Это поддержит сотрудников, которые приостановили трудовые отношения и отправились в зону СВО. Сейчас работодатель лишен самой возможности делать любые выплаты сотрудникам, приостановившим трудовой договор, отметил глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Нет способа делать это законно, хотя многие и хотели бы. Этот ненужный законодательный барьер устранит наша инициатива», - пояснил политик.

Андрей Турчак напомнил, что социальная защита участников СВО и членов их семей остается безусловным приоритетом в работе партии.

«На сегодня приняты и действуют уже более 130 различных мер поддержки на федеральном уровне. Их перечень будет расширяться», - заключил Андрей Турчак.

Напомним, 17 мая рабочая группа по вопросам СВО направила четвертый доклад Президенту. В нём отражены региональные меры поддержки участников спецоперации и их семей, которые предлагается включить в единый стандарт. Это позволит создать одинаковые условия обеспечения помощью всех участников СВО и членов их семей независимо от их статусов и регионов проживания.