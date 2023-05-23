Позавтракать не отходя от кассы

Когда-то давно в каждом продуктовом магазине был бакалейный уголок с соками, молочными коктейлями и пирожными. И это было самое любимое детьми местечко в гастрономе.

Все хорошее возвращается. Разумеется, с поправкой на моду и вкусы покупателей. Свежевыжатые соки в нашем не слишком жарком климате оказались не настолько востребованы. А вот кофе «прижился» и в компании с выпечкой пошел на «ура». Его пьют по дороге на работу, заскакивая в ближайший к дому магазин, чтобы быстренько взбодриться утром; подают в перерывах между совещаниями и конференциями для поддержания работоспособности и продуктивности. Кофе стал одним из атрибутов деловых встреч и даже свиданий .

С чашечкой ароматного напитка стойко ассоциируется динамичный образ жизни современного человека. По данным аналитиков, больше всего у нас в стране потребляют кофе в Москве и Санкт-Петербурге, а также на Северном Кавказе, в Ростове и регионах Центрального Черноземья.

Как рассказал директор макрорегиона «Центр Север» торговой сети «Пятёрочка» Олег Суковатов, ссылаясь на исследование холдинга Ромир, сеть вошла в ТОП-3 компаний на российском рынке горячего кофе по объему продаж по итогам 2022 года, обогнав многие популярные кофейни и сети быстрого питания. Более того, сеть стала единственным представителем продуктового ритейла в первой пятёрке, который составил конкуренцию в том числе и нишевым предприятиям - кафе, ресторанам, фудтракам и кофейням.

Как отмечают в компании, в прошлом году гости сети купили более 15 миллионов чашек горячего кофе.

«Ежедневно наши гости по всей стране покупают десятки тысяч кружек ароматного напитка и возвращаются снова и снова. Чаще всего они выбирают классику – американо, капучино, латте. Гости (96% посетителей) ставят нам оценку – 4.93 за этот сервис по пятибалльной системе, - рассказывает Олег Суковатов. - На настоящий момент реализация составляет примерно 40 кружек в день с одной точки. Это высокий показатель. Данность сегодняшнего времени в том, что кофе стал частью триады готовой еды, где остальные два элемента - готовая еда и выпечка. Наша задача – предоставить посетителям возможность быстрых перекусов, завтраков, даже ужинов с употреблением кофе.

Для нас очень важно качество производимой продукции, поэтому мы тщательно выбираем надежных партнеров. Среди них – ООО «Милфудс», с которым мы сотрудничаем с 2021 года».

Этой компании принадлежит кофеобжарочный завод Poetti. Это новый отечественный бренд, появившийся взамен продукции ушедшей с нашего рынка финской фирмы Paulig. Завод поставляет в «Пятёрочки» по всей стране специальный бленд из сортов 100% арабики для кофемашин. Кофейные зерна доставляются в Россию из стран Центральной и Южной Америки.

По словам директора цепочки поставок компании «Милфудс» Сергея Юшина, завод способен производить 30 млн тонн кофе ежегодно. На производстве заняты порядка 200 человек. Поставки зерен осуществляются из более чем 10 стран мира, напрямую от производителей.

Небольшое, но мощное предприятие расположено на территории промышленного парка «Боровлево-2» под Тверью и в данный момент производит зерновой и молотый кофе, однако к концу лета планирует запустить линейку растворимого кофе.

Еще и плюшкой можно побаловаться

В продвижении кофепродаж в популярных магазинах у дома значительная роль принадлежит регулярным акциям по типу «комбо», предлагающим к кофе свежую выпечку из собственных пекарен по сути в подарок, чтобы дать гостям возможность попробовать товар. К слову сказать, итогом подобных комбинированных предложений регулярно становится рост продаж кофе на 7-10%.

Цены на кофе удается держать доступными за счет принципа самообслуживания. Первоклассное профессиональное высокопроизводительное с длительным сроком службы оборудование, при этом простое в использовании, заменяет услуги бариста.

Человек за одну минуту получает свою чашечку любимого напитка, а порция, его крепость и дозировка молока всегда одна и та же. И без «бумажного» привкуса, несмотря на бумажный стаканчик.

На сегодняшний день горячий кофе доступен в 1950 магазинов торговой сети. Эту цифру к концу 2023 года планируют утроить.

В глобальной перспективе кофеточка может появиться в каждом магазине у дома.

Готовьте и храните кофе правильно!

Советы Дарьи Соболевой, бариста-тренера компании Poetti, сертифицированный судья чемпионатов бариста

1. Лучше всего использовать кофе в зернах и каждый раз молоть только такое его количество, которое целиком пойдет на приготовление напитка. Одна порция кофе на 250 мл воды – 15 граммов.

2. После вскрытия пачки молотого кофе желательно использовать ее в течение двух недель. А в качестве емкости для хранения оптимально выбрать жестяную баночку с плотно прилегающей крышкой.

3. Существует огромное количество рецептов и несколько способов приготовления кофе: с помощью джезвы (турки), гейзерной кофеварки, кофемашины и заваривание кофе «ручками», то есть так называемые альтернативные способы заваривания кофе без использования кофемашины или кофеварки. Например, с помощью френч-пресса, пуровера (или воронки V60). У каждого свои плюсы: в частности, альтернативные способы сэкономят ваше время по утрам – они не требуют «дежурства» над туркой, чтобы готовый напиток не убежал.

4. Вкус воды также имеет огромное значение для конечного продукта. Так что выбирайте ту, которая больше нравится.

5. Наилучшая температура для приготовления кофе – 96 градусов. Но есть способы, когда кофе готовится и при более низких температурах – 82 и даже 74.