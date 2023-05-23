В деревне Федора Конюхова высадили аллею премии «Экология – дело каждого»

Фото: пресс-служба премии "Экология дело каждого"

Черешни, сливы, яблони… Новая плодовая аллея, посвященная премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого», появилась в деревне известного российского путешественника Федора Конюхова в Тульской области. Ее высадили участники и призеры Международной детско-юношеской премии.

К слову, всего в этом году по всей России в рамках премии «Экология – дело каждого» посажено больше 2000 деревьев силами 200 учреждений, получивших сертификаты на высадку саженцев. Она прошла прошла на территории школ в рамках масштабной всероссийской акции в апреле – мае текущего года.

Фото: пресс-служба премии "Экология дело каждого"

- Важно высаживать деревья, заботиться о животных, быть рядом с природой и помогать ей, – прокомментировал Федор Конюхов. - Премия «Экология – дело каждого» стала настоящим символом добрых экологических инициатив и их поддержки. Это очень нужная инициатива Росприроднадзора обрела огромный масштаб – 39 стран приняли участие в ней за два года. Так держать! Я вхожу в состав жюри Премии и буду с большим удовольствием смотреть ваши работы. Участвовать могут с этого года не только дети, но и взрослые, как я, кому тема сохранения окружающей среды очень важна. Сегодня мы не только высадили аллею премии Росприроднадзора, но и выпустили бельчат, дети привезли кормушки.

СПРАВКА «КП»

Росприроднадзор учредил премию 31 марта 2021 года. Она ежегодно присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За первые два года поступило более 55 тысяч заявок от участников из 39 стран, включая Россию, в которой участниками проекта стали дети из всех 89 регионов. География премии охватила 4 континента – Евразию, Африку, Северную и Южную Америку. Победителей и призеров ждут смартфоны, планшеты, умные колонки, путевки в ВДЦ «Орлёнок» и на Черное море, обучающие курсы и другие призы.

Фото: пресс-служба премии "Экология дело каждого"

ВАЖНО

Заявки на третий сезон Премии принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте.

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