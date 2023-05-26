Бутылочку не выбрасывайте! Реально ли сегодня заработать на сдаче вторсырья

Корреспондент «КП» Андрей Абрамов убедился: сдавать бутылки маленькими партиями - себе дороже... Фото: Андрей АБРАМОВ

Обычное свидание у молодежи в нулевых часто выглядело так: парочка влюбленных на скамейке в парке, у него - бутылочка пива, у дамы - джин-тоник. А за ними наблюдает бродяга, чтобы вовремя забрать пустую тару. Бутылочку он бережно уложит в сумку, банку джин-тоника расплющит ногой об асфальт и закинет в поклажу. Без шуток: экологи после распада СССР всерьез признавали вклад бездомных в переработку отходов. Ведь обычные люди заниматься этим перестали.

Заработал 10 рублей

Сейчас пунктов приема вторсырья кратно поубавилось. Раньше едва ли не в каждом микрорайоне был гараж, куда можно было принести макулатуру или стеклотару. Нынче даже в огромной Москве таких едва ли наберется с десяток.

Но пункты все еще работают. В один из них - почти у самой МКАД - я и отправился. А чтобы не ехать с пустыми руками, накануне пришлось устроить посиделки, итогом которых стали с десяток пивных бутылок. Но все, разумеется, ради журналистского эксперимента! Бонусом закинул парочку бутылок от игристого, шотландского виски и, как мне казалось, самый ценный лот - стеклотару в виде кобры. Диковинку давно привезли из Таиланда.

Стеклянное бряцание сопровождало меня к пункту сдачи вторсырья. График его работы с 10.00 до 16.00 - поистине аристократический. Явно не для людей, обремененных нуждой ежедневно посещать работу.

В окошке гаража покуривал пожилой грузин Заза. Я зашел с козырей и вытащил бутылку-кобру. Заза не оценил.

- Такое лишь по цене боя (битого стекла. - Авт.) могу принять. Ее только на переплавку отдавать. Лучше на Авито выставить. Может, какой коллекционер заинтересуется, - объяснил делец.

Мир заработка на стеклотаре оказался скучным. Все необычные бутылки от импортного алкоголя можно сдать только по цене стеклобоя (см. «Кошелек «КП»). Нашим производителям они не нужны. Их придется переплавить, чтобы изготовить новые бутылки. Цветное стекло также меньше котируется. На бутылке не должно быть ни единой трещинки, иначе тоже принимают как бой. Идеальная тара - прозрачная от пива, водки или вина made in Russia.

В итоге за 12 бутылок мне полагалось около 10 рублей. Так что ничего удивительного, что подобные пункты почти вымерли. Бродяге проще настрелять мелочи у метро, чем тащить баулы с хрупким стеклом.

Сдал тару - получи скидку

Больший интерес для простого народа представляют фандоматы - агрегаты для приема тары. Выглядят как автоматы по продаже газировки или сэндвичей. Фандоматы пока не особо распространены в России. Их ставят частные компании. За сдачу бутылок (чаще всего берут пластиковую тару) начисляют бонусы.

Например, в Белгороде за мусор, отправленный в фандомат, можно получить скидку на оплату графы «Вывоз ТКО» (твердых коммунальных отходов) в коммунальных платежках. В Подмосковье один из застройщиков на территории своего квартала тоже расставил такие устройства. 1 бутылка - 1 рубль, который можно зачислить в счет оплаты квитанции за «коммуналку». В Москве есть агрегаты, которые за бутылки начисляют деньги на транспортную карту.

Иногда их ставят и в супермаркетах. Для них это скорее имиджевый проект («Смотрите, мы помогаем природе!») и стимулирование покупателей. Человек принес бутылки, получил несколько бонусов на скидочную карту и тут же потратил их в магазине.

Но если в крупных городах вроде Казани, Екатеринбурга и той же Москвы такие агрегаты ставят, то в более мелких населенных пунктах - нет. Нерентабельно! Вывозить тару и отправлять на переработку - дорого. Да и люди в провинции меньше озабочены вопросами экологии, чем жители мегаполисов.

Выбрасывать технику в баки для бытового мусора запрещено! Лучше уж вызвать тех, кто заберет ее бесплатно. Один из вариантов - оставить заявку на сайте mos.ru. Фото: Иван МАКЕЕВ

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

На радость проводникам поездов

Считается, что сбором вторсырья в промышленных масштабах первыми озаботились французы еще в XVI веке. Появился класс людей, которых называли тряпичники, или лоскутники. Они ходили по домам, собирали обрезки ткани и старую одежду. А затем сдавали на суконные фабрики.

В России такие дельцы тоже были. После установления советской власти, уже во времена первых пятилеток стали пропагандировать бережное отношение к материальным благам и призывать к сдаче вторсырья. Но массовая кампания началась только в 60-е.

Пионеры выгребали тонны макулатуры по домам. Самых активных поощряли путевками в лагерь. Государство платило школам за сданную учениками макулатуру. Взрослым придумали свою мотивацию: в пунктах вторсырья за бумажный утиль давали не только деньги, но и стиральный порошок.

В 70-е началась еще одна известная акция: 20 кило бумаги меняли на новое издание какого-нибудь иностранного литератора. За тонну макулатуры государство платило гражданам всего 20 рублей и получало возможность напечатать на переработанной бумаге еще 1000 книг.

А вот стекло перерабатывали мало: такие предприятия были редкостью. Отсюда - высокие цены на прием тары. Бутылка из-под кефира или молока стоила 15 копеек, тогда как в магазине можно было купить полную за 30 копеек. Чтобы заработать на бутылку пива в 80-х, нужно было сдать всего лишь три пустые.

Сегодня на ностальгических интернет-порталах вспоминают, что больше всего на стеклотаре зарабатывали работники стадионов и проводники электропоездов. Мол, они собирали так много тары, что сколачивали капитал на покупку машины или кооперативной квартиры.

КСТАТИ

За бытовую технику тоже платят

Вы видели объявления - часто их лепят на подъезды - в стиле: «Бесплатно вывезем плиту, холодильник, стиральную машину». Компании собирают тонны старой техники и сдают на переработку. В России таких предприятий немного, но они появляются. Там разбирают старье на компоненты. И получают не только металл и стекло, но и медь, платы для электроники, различные технические жидкости, которые потом превращают в топливо.

Правда, такие предприятия не работают с частными лицами: больше хлопот, чем прибыли. Однако в Москве есть завод «ЭкоТехПром», который принимает от граждан технику и даже платит «за вес». Холодильники по 15 руб./кг, плоские телевизоры по 13 руб./кг, пылесосы по 12 руб./кг, микроволновки по 11 руб./кг. Выходит, за холодильник получите около 1000 руб., за стиральную машинку - 850 руб., а за телевизор - около 100 руб.

КОШЕЛЕК «КП»

Сколько стоит мусор

Указаны средние цены по стране. На стоимость влияет объем сдаваемого. Например, если принести 10 кг газет, то их, скорее всего, примут по минимальной цене 4 - 5 руб./кг или вообще предложат сдать в «фонд помощи природе», то есть бесплатно. Но если у вас завалялось от полутонны и больше макулатуры, могут взять и по 8 руб./кг. То же и с пластиковыми бутылками: при объемах в пару сотен кило их готовы выкупать вплоть до 20 руб./кг. Еще и бесплатно пришлют грузовик, который вывезет все добро.

Алюминиевая банка 0,5 или 0,33 - 50 коп/шт

Бутылка пивная, от лимонада 0,5 - 60 коп/шт

Пластиковые бутылки - 8 руб/кг

Алюминий - 45 руб/кг

Битое стекло - 1 руб/кг

Макулатура - 4 руб/кг

Белая бумага - 6 руб/кг