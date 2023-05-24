«Союз плебеев и бездарных интеллигентов»: Выходец из либеральной среды Константин Богомолов разгромил «особых русских» в честной колонке

Режиссер подчеркивает пренебрежение и даже презрение, с которым представители «особой» касты относятся к простым россиянам Фото: Борис КУДРЯВОВ

Театральный режиссер Константин Богомолов, который любит на досуге перечитывать «КП», нередко балует себя и публику эссеистикой. Все же он — сын кинокритика, да и сам филолог по образованию, не чуждый слову человек. Поэтому именно писать, даже не ставить, начал давным-давно: колонки автора выходили в элитарном журнале «Русский пионер» и в «Новой газете»*, а теперь худрук Театра на Малой Бронной выступил с новым программным текстом «Диетическое горе», в котором прощается с лицемерной либеральной средой, к которой так долго принадлежал (и о которой, возможно, снял сериал «Содержанки». Сайт KP.RU приводит выдержки из материала.

В тексте Богомолов описывает некий «особняк», страну внутри страны, которую создали представители просвещенной либеральной буржуазии и те, кто мнит себя интеллигенцией: «Они не умнее прочих. Хотя многие — да. Они точно не красивее других. Просто ухоженнее. Они стопроцентно не порядочнее. Они часто богаче или образованнее. Но не это делает их особыми. Таковыми их делает осознание себя особыми».

Режиссер подчеркивает пренебрежение и даже презрение, с которым представители «особой» касты относятся к простым россиянам. Он называет это высшей формой социального фашизма и употребляет заезженное теперь выражение «русская хтонь» (в значении "сила почвы"), хотя хтонь — это вообще-то мир мертвых, темное царство Аида.

— Народ в глазах «особых» — неиндивидуализированное месиво из рабочих, крестьян, служащих, мелких предпринимателей, врачей и учителей, военных, живущих бедно и не взлетающих высоко не только и не столько по причине плохо работающих социальных лифтов, сколько по причине собственной ничтожности и генетического убожества, — пишет Богомолов.

И тут же изящно, на контрасте, противопоставляет «хтони» лицо либерального социального фашизма. Это люди, о которых Богомолов знает не понаслышке — с ними он часто встречался, подолгу общался, нередко выпивал, проводил время в московских гостиных и лучших столичных ресторанах за интеллектуальными беседами. И теперь Константин Юрьевич взрывает эту среду изнутри.

Элитарность самозванцев от интеллигенции режиссер подчеркнуто высмеивает, раскрывая истинную сущность и механизмы «окормления» среды. Люди при деньгах (видимо, Роман Абрамович и другие олигархи, так истово любящие искусство) покровительствуют художникам и артистам, просто чтобы тоже получить моральное право отождествлять себя с этой «особой» средой умных и образованных. В итоге счастливы и довольны и одни, и другие.

— Так купец, купив рысь и поселив ее в доме, тешит самолюбие опасной, но живой и уникальной игрушкой, — иронизирует Богомолов. — А современный русский интеллигентоинтеллектуал не особо сопротивляется, ставя на «кровавые» деньги фильмы, проводя тусовочные фестивали и даже реализуя написанные иным чиновным графоманом тексты. Ибо современный русский интеллигентоинтеллектуал, хоть и мнит себя потомком Флоренских, Набоковых, Столыпиных и Толстых, на самом деле наследует не дореволюционной аристократии, а закомплексованному и озлобленному петербуржскому разночинцу, подпольному человеку Достоевского, Федором Михайловичем описанному и расписанному до мозга костей.

Необычный, и при том совершенно стандартный тип либерально-демократических отношений (переводы на карту в обмен на причастие художественного творчества) руководитель Театра на Малой Бронной маркирует как «союз денежно успешных плебеев и денежно бездарных интеллигентов». Связь которого держится сугубо на ненависти — друг к другу и, прежде всего, родной стране и народу.

— И не любят эту странную, живущую непонятно как и неясно как выживающую сквозь века и страдания массу, — пишет Богомолов. — Для них они — толпа. Холопы. Жить без них невозможно. Ибо интеллектуалам дают они право писать и снимать о «хтони», свою черноту выдавая за тьму окружающего мира (тут режиссер прозрачно намекает на труды Андрея Звягинцева). А людям при деньгах обеспечивают они доход, ибо иным образом извлекать доходы и сверхдоходы, кроме как изнуряющей эксплуатацией недр и людей, они в большинстве своем так и не научились. В кульминации текста режиссер, пока еще не упоминая СВО, подводит читателя к мысли о том, что сейчас «депрессия», то есть «диетическое горе» так называемой либеральной интеллигенции, связана со стыдом за Родину. Но это лишь формально. По сути тоска и боль этих «элит» связаны с отнятым правом «жить по лжи» — то есть в рамках договора с совестью. Внешне как бы порядочно, но внутренне — абсолютно аморально, лицемерно и беспринципно. Как содержанки и сладострастники.

— Не кровь пролитую оплакивают, — переходит на гоголевскую стилизацию Богомолов. —— Свой счастливый смех оплакивают. Свои винировые улыбки. Свою безмятежную жизнь. Свой рай. Свой «Красный Октябрь». Свое тыквенное латте. И пенящиеся шампанским вечера на лазурных берегах, припудренных разговорами об искусстве, утомившем режиме и главное — кто с кем и где почем. Русский интеллигент — пьяница с глазами кролика. И хотя дорогое вино ему недоступно, если только не угостили в богатом доме, ему доступны иные вина, которые он потребляет неумеренно.

Резюмируя, режиссер все же называет сакральную дату — февраль 2022 года. В этот день, пишет он, уже переходя в философское измерение любимого Ницше, прошлое умерло. Умерло физически, а должно умереть и в сердцах — дважды. И жизнь есть только в настоящем, уверяет Богомолов. Он призывает работать, засучив рукава, и отбросить презрение к стране и людям. Потому что их мнение имеет значение.

* СМИ признано Минюстом РФ иноагентом

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