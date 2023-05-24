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В мире24 мая 2023 12:02

«Победа на поле боя украинцам не светит»: Премьер-министр Венгрии спустил партнеров по НАТО с небес на землю

Орбан заявил, что Украина не победит Россию на поле боя без участия НАТО
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Орбан заявил, что Украина не победит Россию на поле боя без участия НАТО

Орбан заявил, что Украина не победит Россию на поле боя без участия НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан огорошил своих западных коллег, заявив, что «ситуация, при которой Россия смирилась бы со своим поражением, возможна только в сказке». Но опять был ими не понят. Наоборот, после этого прозвучало немало жестких призывов лидеров Запада о необходимости «победы над Россией». По истории знаем, есть такие люди, которые «рождены, чтоб сказку сделать былью». Но та сказка, тоже помним, уже быльем поросла.

Своих коллег, которые продолжают бредить сказкой о «победе» над Россией, Орбан опять попытался вернуть к реальности. В интервью агентству Bloomberg венгерский премьер сказал: «Моя позиция такова: исходя из реальной ситуации, из цифр, из положения дел — и, кстати, того обстоятельства, что НАТО отправлять свои войска не готова — совершенно очевидно, что победа на поле боя бедным украинцам не светит». И добавил, что вместо эскалации на поле боя надо добиваться мира и переговоров.

Увы, вряд ли его услышат и сейчас: слишком восторженно пропагандистско-идеологическая и политическая свита Запада играет свое превосходство и явно не готова признать, что «король-то голый». На недавней на конференции по безопасности в Таллине сотни «выдающихся политиков, аналитиков, руководителей, военных и ученых со всего мира» обсуждали ситуацию на Украине, пишет в своей колонке в Sky News Джозеф Сиракуза. И вот какой печальный вывод делает: «Участниками конференции стали закоренелые антироссийские личности (…). Никакого стремления к прекращению огня эти деятели не продемонстрировали».

«Я надеялся, - признается автор, что на конференции в Таллине будет какое-нибудь заседание, посвященное достижению мира и обсуждению того, каким должен быть этот мир… Дипломатии в Таллине не было. Конференция оказалась безжалостно антироссийской. Европейцы считают, что победа Украины очень важна и неизбежна. Но они неправы. Из-за такой позиции у Европы завышенные и далекие от реальности надежды на Украину… Участники конференции только подливали масла в огонь, требуя и призывая к экспансии НАТО в Восточной Европе, с включением в ее состав Молдавии, Грузии и, конечно, Украины.»

Увы, распаляя сами себя, западные эксперты и политики все дальше отходят от реальности. И Бог бы с ними, если бы речь не шла о реальных боях в центре Европы, в которых гибнут тысячи человек. Автор Sky News горько замечает о судьбе Украины: «Когда страна теряет людей в таких количествах из-за проблем, которые можно было решить дипломатическим путем при наличии коллективной воли и дипломатического воображения (их действительно можно было решить еще до начала боевых действий 23 февраля прошлого года), необходимо пройти дополнительный путь».

Пока прагматик Орбан одинок среди политической элиты Европы. И реалист Сиракуза оказался единственным, кто вспомнил о дипломатии, на конференции по безопасности, прошедшей в Эстонии. Пока нельзя сказать, что «процесс пошел». Идею о справедливом и для России завершении украинского кризиса на Западе демонстративно игнорируют. Наоборот, всячески подначивают себя, чтобы убедить всех в своей непобедимости, пусть даже ценой Третьей мировой войны.

«Есть ли выход? - спрашивает Джозеф Сиракуза. - Альтернатива имеется. Историк Джефф Робертс недавно заметил: "Военные действия могут и должны закончиться миром и сделкой о территории, которая гарантирует России безопасность в будущем и защитит мир от ядерной катастрофы».

Неужели политики этого не понимают? Кроме Орбана кто-то еще способен не верить в сказки о «поражении» России? Французский МИД вчера намекнул о неких «гарантиях безопасности» для Украины, но только после «завершения военной операции РФ». Хорошо уже, что не «после победы Украины». Может, это проблеск реализма?

Вот и Ватикан считает, что конфликт можно решить только миром. Китай, Бразилия, ЮАР пытаются донести до Запада ту же мысль. Пока безрезультатно. Там все еще пребывают в чарующей власти антироссийских сказочников. Может, все же прислушаются к Орбану?

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