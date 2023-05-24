«Любит, чтобы шлепали его журналом Forbes»: О чем рассказывают прессе восемь невест Дональда Трампа

Официально женат Трамп был трижды, у него пятеро детей и десять внуков. Фото: REUTERS

Жизнь Дональда Трампа сравнительно легко перевести в цифры: 45-му президенту США, третьему в истории Америки главе государства, подвергшемуся процедуре импичмента, 76 лет; шесть раз принадлежавшие ему компании объявляли банкротство; сейчас его состояние оценивается в $2.5 миллиарда.

Что же касается личной жизни, то официально женат Трамп был трижды, у него пятеро детей и десять внуков. На этом амурная математика в жизни Трампа не заканчивается, но о реальных цифрах сам он хранит молчание, так что журналистам и обывателям приходится ориентироваться лишь на публикации в СМИ, время от времени смакующих подробности очередного секс-скандала или любовной интрижки, в которые когда-то попадал Трамп.

Впрочем, сам он никогда и не скрывал, что охоч до женского пола, и до сих пор хвастается своими победами на этом поприще. А иногда прямо или косвенно подтверждает случившиеся в его жизни мимолетные увлечения.

На основании таких вот утечек от непосредственного участника событий принято считать, что у Трампа в разные годы были 8 любовниц.

Наиболее известной из них считается аргентинская теннисистка Габриэла Саббатини. В кругу друзей Трамп не раз говорил, что между ними «был собственный турнир Большого шлема». Этот роман был коротким: 19-летняя Сабатини встречалась с Трампом на протяжении месяца в 1989 году. Он пришелся на пик ее спортивной карьеры, хотя на первую строчку теннисного рейтинга Габриэла так ни разу и не поднялась.

Роман с моделью Роуэнн Брюэн случился у Трампа позже и тоже не продлился долго: виновнице разрыва стала Роуэнн, решившая покорить Голливуд, для чего ей пришлось переехать в Калифорнию. Бывшая «Мисс Мэриленд» всегда защищала Трампа – и пока пыталась взобраться на киношный Олимп, и после того, как поняла, что голливудская карьера у нее не задалась. «Я никогда не видела, чтобы Дональд проявлял неуважение к женщине. Вокруг него всегда было много женщин – кто-то работал на него, кто-то нет, но он был галантен с каждой из них», - сказала она в одном из недавних интервью.

Еще одна модель – новозеландка Кайли Бакс – привлекла внимание Трампа, когда они оказались в одной компании в ресторане. Сама Бакс признавала, что страстям мешало настойчивое требование Трампа хранить их роман в секрете. Но он первым проболтался о нем, что, впрочем, не помешало Кайли сохранить об интимной дружбе с Трампом самые приятные впечатления. Она даже выступила в поддержку бывшего любовника, когда тот выдвинул свою кандидатуру на пост президента США.

Несложно догадаться, что после Бакс новой пассией миллиардера вновь стала модель. С Эллисон Джаннини Трамп познакомился на свидании вслепую в Аспене, на лыжные курорты которого каждую зиму съезжаются американские богачи. Трамп только что расстался со своей второй женой, Марлой Мейплс, и только и говорил о том, что как все еще сильно любит ее. Мудрая не по годам Джаннини понимала, что ее роман с Трампом долго не продлится, и как могла жалела его. Длилось это недолго - они встречались всего пару недель. Трамп только и делал, что плакался в жилетку, и до постели дело дошло, как подсчитала потом Джаннини, всего лишь три раза. Поцелуев было и того меньше – один. Позднее модель призналась: «Мы отлично ладили. Я знаю, что о нем всякое говорят, но он отличный парень! Он вел себя по-джентльменски – открывал двери, подвигал мне стулья». Кстати, общение с магнатом не прошло для нее даром: сейчас Эллисон Джанини – один из самых успешных риелторов в Калифорнии. «Он мне говорил, что недвижимость будет дорожать, что нужно ее покупать, что я и сделала. Он был прав», - поделилась она секретом своего профессионального успеха.

О сравнительно долгой связи Трампа с еще одной моделью, звездой Playboy Карен Макдугал, никто и не знал. Но тайное стало явным, благодаря… бумажным квитанциям. Бизнесмен уже был женат на Мелании Трамп, и ему совсем была не нужна огласка супружеской неверности. Чтобы сохранить роман в тайне, он просил Карен самой покупать билеты в Нью-Йорк и бронировать там отели, после чего каждый раз возмещал ей эти расходы наличными. Чтобы вовремя погасить долги по кредитной карточке, девушка вкладывала наличные на свой счет, что позднее и позволило подвести под ее связь с Трампом доказательную базу. Но толчком к журналистскому расследованию послужила куда более крупная сумма, полученная Макдугал от одного из связанного с Трампом СМИ, выплатившего ей $150000 за молчание. Сделано это было в хитроумной форме – деньги были предложены в качестве гонорара за красочный рассказ о Трампе-любовнике, а после того, как они были получены, редакция сообщила Макдугал, что потеряла интерес к ее откровениям. Гонорар требовать обратно не стали, объяснив, что теперь они являются платой за эксклюзивные права на эту историю, о которой бывшая любовница Трампа обязана молчать до конца своих дней. Макдугал новые условия сделки приняла, но когда детали соглашения в ходе расследования финансовых махинаций Трампа утекли в прессу, она решила, что соглашение потеряло силу. И теперь раздает интервью, в которых утверждает, что Трамп по-настоящему любил только ее. Но она променяла его на актера Брюса Уиллиса. «Зачем было оставаться с женатым Трампом, когда Брюс был холост?», - объясняет она.

Звезда фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, пожалуй, самая противоречивая пассия Трампа. Их связь длилась 10 месяцев, но, как утверждает Дэниэлс, сексом любовники занимались лишь единожды, да и то, согласно ее рассказам, львиную долю времени заняла необычная прихоть любовника – оказалось, что Трамп обожает, когда его шлепают по голому телу журналом Forbes. Так это или не так – теперь уже никто не знает, но все выплыло наружу опять-таки из-за денежных переводов. О них, равно как и о платежах Макдугал, рассказал адвокат Трампа Майкл Коэн, сообщив следователям, что платил Дэниэлс за молчание. Такие «покупки» в штате Нью-Йорк не запрещены, но Трамп компенсировал адвокату расходы из кассы своей предвыборной кампании, а это уже серьезное нарушение, в отношении которого до сих пор ведется расследование.

Но есть еще один список, на данный момент состоящий из 26-и имен. Это женщины, в разные годы заявившие, что стали жертвами сексуальных домогательств Трампа. Судя по жалобам и искам, вот уже полвека, как Трамп регулярно пристает к женщинам, нередко позволяя себе распускать руки.

В 2016 году Джессика Лидс рассказала, что в конце 1970-х годов она сидела рядом с Трампом в самолете. А он взял и засунул руку ей под юбку. «Он был похож на осьминога, его руки были повсюду», - вспомнила она, также рассказав, что через пару лет после инцидента случайно столкнулась с Трампом на концерте. Тот ее узнал и обозвал сволочью. После того, как рассказ Лидс появился в печати, тогда уже кандидат в президенты США отреагировал на эту историю в свойственной ему манере: «В самолете было полно красивых женщин, у меня был выбор. А на эту, недостаточно привлекательную, я бы даже не бросил взгляд».

Компания, владелицей которой являлась Джилл Харт, стала подрядчиком в одном из проектов бизнес-империи Трампа. По рассказам Харт, Трамп пригласил ее для делового ужина в свою резиденцию во Флориде, где внезапно прижал ее к стене и запустил ей руку под юбку. «Он был безжалостен. Я спаслась только потому, что сказала, что мне срочно нужно в туалет». В итоге Харт оказалась в суде дважды: первый раз как истица, требовавшая наказания для Трампа (иск не был удовлетворен); второй – как недобросовестный подрядчик, не выполнивший условия контракта, подписанного с его фирмой (Харт пришлось заплатить неустойку).

Про Лизу Бойн Трамп никогда не слышал. По крайней мере, это он в письменной форме сообщил суду. А Лиза в своем исковом заявлении утверждала, что однажды оказалась рядом с ним на званом ужине. Народу было много, стол был большим, и время от времени кто-то вставал и проходил мимо Трампа. А тот, якобы, каждый раз обращался к Бойл с вопросом – с какой из снующих за спинами гостей дам ему стоит сегодня переспать? Суд этот иск даже не принял к рассмотрению.

В 2005 году, в интервью знаменитому своими скандалами радиоведущему Говарду Стерну Трамп похвастался, что когда организовывал конкурсы красоты, то пользовался своим положением, дабы заходить без стука в гримерки участниц, нередко заставая их там в чем мать родила. «Они стоят там без одежды, и я могу видеть этих невероятно красивых девушек. И мне, как организатору, вроде как это сходит с рук», - бахвалился он. Это признание ему припомнили участницы конкурса Miss Teen USA-1997 Мэрайя Билладо и Виктория Хьюз. Они рассказали, что Трамп ворвался в их гримерку, когда они были неглиже, сказав им – не волнуйтесь, дамочки, я все это уже видел.

Некая Кэти Хеллер в 2016 году сообщила, что Трамп ее насильно поцеловал. И произошло это в его доме в Мар-а-Лаго, во время праздничного обеда. В результате случившегося, как рассказала Хеллер журналистам, она была «потрясена и разозлена». Представитель Трампа отреагировал на публикацию рассказа Хеллер: «Если бы такое действительно произошло в резиденции Трампа, где живут его жена и сын, да еще и во время праздничного обеда, на который были приглашены десятки гостей, то подобного рода инцидент «непременно стал бы предметом разговоров и семейных разборок, но их не случилось».

Репортер журнала People Наташа Стойнофф в 2005 году приехала в Мар-а-Лаго, чтобы взять интервью у Трампа. В 2016 году, когда уже было ясно, что у него есть все шансы на то, чтобы стать президентом Америки, она вдруг вспомнила, что Трамп ее ни много – ни мало изнасиловал. Изнасилованием она назвала… поцелуй. О чем, рыдая, в очередной раз рассказала, выступив в качестве свидетельницы на только что завершившемся в Нью-Йорке судебном процессе. Путаться в показаниях Наташа начала после вопроса судьи, касавшегося предыдущих встреч журналистки с ответчиком. Оказалось, что за время работы Стойнофф на People она брала интервью у Трампа целых 10 раз, и никакого интереса он к ней не проявлял.

Стойнофф была приглашена на судебное заседание, итогом которого был необычный вердикт присяжных – «домогался, но не насиловал». Иск подала журналистка и писательница Джин Кэролл, которая утверждала, что в 1996 году она помогала Трампу выбрать в универмаге женское нижнее белье для подарка, а он попытался ее изнасиловать в примерочной. Все это Кэролл описала в своей книге, вышедшей в свет несколько лет тому назад. В суд она тогда не обращалась, прокуратура также не проявила никакого интереса к этой истории. И вот спустя четверть века Кэролл решила попытать счастья в суде. Трамп, равно как и его адвокаты заявили, что Кэролл всю историю выдумала, а иск является попыткой подогреть интерес к ее персоне и тем самым поднять книгопродажи. Ответчик, отказавшийся давать показания в суде лично, публично заявил: «Я говорю это с большим уважением, но она – не мой тип». Но судья постановил, что $2 миллиона Кэролл должна получить в качестве компенсации за домогательства, а еще $3 миллиона – за клевету в ее адрес. Адвокаты Трампа уже обжаловали приговор. И даже если их апелляция будет отвергнута или не будет удовлетворена, дело «Кэролл против Трампа» с юридической точки зрения не помешает Трампу продолжить свою предвыборную кампанию.