Лидер левоцентристской Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу Фото: REUTERS

КЕМАЛЬ КЫЛЫЧДАРОГЛУ - КАНДИДАТ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ТУРЦИИ 2023

Кандидат на должность президента Турции, лидер левоцентристской Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу был выдвинут единым кандидатом от оппозиционного альянса, в который входят НРП и пять других партий.

14 мая 2023 года в первом туре президентских выборов Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88% голосов. За его главного соперника, действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отдали голоса 49,52% избирателей. Ни один из кандидатов не преодолел 50%-ный порог.

Таким образом 28 мая борьба продолжится во втором туре президентских выборов. Накануне рассказываем биографии двух кандидатов.

Кылычдароглу является алевитом – членом субэтнического, религиозного и культурного меньшинства в Турции с чертами ислама, иудаизма, манихейства и арабского язычества. Фото: REUTERS

БИОГРАФИЯ КЕМАЛЯ КЫЛЫЧДАРОГЛУ

Кандидат на должность президента Турции, лидер левоцентристской Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу родился 17 декабря 1948 года в деревне Баллыджа провинции Тунджели на востоке страны.

В 1971 году он окончил Анкарскую академию экономики и коммерческих наук, стажировался во Франции, работал счетоводом в ряде учреждений, с 1983 года - в Главном управлении доходов, где дослужился до заместителя генерального директора.

В 1991-м Кемаль Кылычдароглу был назначен генеральным директором Общества социального страхования предпринимателей и ремесленников, затем работал помощником заместителя министра труда и социальной безопасности Турции. В 1994 году был выбран журналом Ekonomik Trend «чиновником года». Читал лекции в анкарском университете Хаджеттепе, был членом совета директоров турецкого банка Bankas .

Избиратели Кылычдароглу настроены на его победу Фото: REUTERS

ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА

В 2002 г. был избран в парламент Турции депутатом от старейшей в стране Народно-республиканской партии, созданной основателем республики Мустафой Кемалем Ататюрком. В 2010 году стал председателем этой партии после отставки своего предшественника Дениза Байкала на фоне скандала с публикацией компрометирующей его видеозаписи сексуального характера.

В июне 2017 года Кылычдароглу прошел пешком из Анкары в Стамбул во главе Марша справедливости», протестуя против того, что его однопартиец, депутат турецкого парламента Энис Бербероглу был приговорен к 25 годам тюремного заключения по обвинению в государственной измене за передачу журналистам фото- и видеоматериалов, на которых были запечатлены грузовики с оружием, предположительно предназначавшиеся для снабжения боевиков сирийской оппозиции.

РЕЛИГИЯ И СЕМЬЯ

Кылычдароглу является алевитом – членом субэтнического, религиозного и культурного меньшинства в Турции с чертами ислама, иудаизма, манихейства и арабского язычества.

Женат, имеет троих детей.