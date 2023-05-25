Шансы Эрдогана на победу выросли Фото: REUTERS

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН: ВЫБОРЫ В 2023 ГОДУ, ШАНСЫ НА ПОБЕДУ

14 мая 2023 года в Турции прошел первый тур выборов президента. В нем действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 % голосов. Согласно действующему законодательству, кандидат не может быть признан победителем, если за него не проголосовало более 50% избирателей.

В связи с этим 28 мая 2023 года в Турции впервые пройдет второй тур президентских выборов. На нем соперником Эрдогана станет Кемаль Кылычдароглу.

За неделю до второго тура шансы Эрдогана на победу на выборах президента Турции - у него появился важный союзник. Лидер правого Альянса АTA (ататюркистов) Синан Оган, занявший в первом туре выборов в Турции третье место с более 5% голосов, призвал своих избирателей во втором туре отдать голоса действующему президенту страны.

14 мая 2023 года в Турции прошел первый тур выборов президента. В нем действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 % голосов Фото: REUTERS

В первом туре главный соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88%. Таким образом, даже если хотя бы часть избирателей Огана поддержит Эрдогана, этого хватит ему для победы.

В преддверии выборов президента Турции рассказываем биографию каждого из кандидатов.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПОЛИТИКЕ РЕДЖЕПА ЭРДОГАНА

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле. Ему 69 лет. Учился на факультете экономики и коммерческих наук стамбульского Университета Мармара, который окончил в 1981-м. В молодости Эрдоган был полупрофессиональным футболистом.

Политическую деятельность начал в Национальном турецком студенческом союзе. В 1976 г. был избран председателем молодежного отделения исламистской Партии национального спасения в стамбульском районе Бейоглу, а затем в Стамбуле.

Работал в стамбульских транспортных организациях, менеджером в частном секторе. После трёхлетнего запрета политических партий вследствие военного переворота в 1980 году вернулся в политику и возглавил стамбульское отделение Партии благоденствия, созданной Неджметтином Эрбаканом, основоположником политического ислама, премьер-министром Турции в 1996-1997 годах, которого Эрдоган считает своим учителем в политике.

Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Фото: REUTERS

МЭР СТАМБУЛА

В марте 1994-м Эрдоган был избран мэром Стамбула. Провёл значительные изменения в городе, включая его очистку и озеленение.В ноябре 1998 года после отставки Эрбакана под давлением военных за нарушение светского режима Эрдоган был снят с должности мэра Стамбула и позднее приговорён к 4-месячному тюремному заключению по обвинению в разжигании религиозной ненависти после публичного чтения стихотворения со словами: «Минареты - штыки, купола - шлемы; мечети - наши казармы, верующие – солдаты».

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И ПРЕЗИДЕНТ

В августе 2001 года стал одним из основателей и лидером правоцентристской консервативной Партии справедливости и развития, которая победила на парламентских выборах в ноябре 2002 года получив почти две трети депутатских мандатов, и уже более 20 лет является в Турции правящей.

В марте 2003 года Эрдоган получил должность премьер-министра Турции, которую он занимал до избрания президентом республики в августе 2014 года. Возглавляя правительство, выступал за членство Турции в ЕС, благодаря активной позиции в международной дипломатии способствовал её превращению в важную страну в регионе и в мире. Во внутренней политике стремился привлечь иностранных инвесторов, способствовал выходу страны из затяжного экономического кризиса, значительному росту ВВП и уровня жизни. Инициировал переход на президентскую форму правления, которая была одобрена на конституционном референдуме в апреле 2017-го. Успешному для Эрдогана исходу референдума способствовало укрепление его власти после попытки военного переворота в июле 2016-го, которая окончилась провалом и привела к массовым чисткам в армии, полиции и среди госслужащих.

28 мая 2023 года в Турции впервые пройдет второй тур президентских выборов Фото: REUTERS

На выборах в июне 2018 года, Эрдоган был переизбран президентом Турции. В период его второго президентского срока рост турецкой экономики замедлился. Он начал вмешиваться в кредитную политику Центрального банка, добиваясь последовательного снижения ключевой ставки, что привело к высокой инфляции и падению уровня жизни граждан Турции.

В июле 2020-го Эрдоган подписал указ о превращении Собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть. Ранее по его инициативе был отменён запрет на ношение хиджабов в госучреждениях.

Женат, имеет четверых детей.