Хорошенько перекусить и не зубрить: Пять советов от психолога, как успокоиться накануне ЕГЭ

24 мая начали сдавать ОГЭ выпускники девятых классов - записались более полутора миллионов школьников. А 26 мая возьмутся за ручки одиннадцатиклассники – будут писать ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 мая начали сдавать ОГЭ выпускники девятых классов - записались более полутора миллионов школьников. А 26 мая возьмутся за ручки одиннадцатиклассники – будут писать ЕГЭ. Тут участников вдвое меньше, однако переживаний в разы больше, потому что и экзамены сложнее, и на кону – поступление в вуз. Психолог Анна Симбирева – спикер марафона для родителей «К экзаменам готов!», организованный Институтом воспитания — рассказала, как справиться с волнением, когда экзамен уже завтра.

Спокойствие, только спокойствие!

Совет вроде бы банальный, но важный. И первым делом это совет родителям. Возьмите себя в руки и помните: от ваших переживаний ребенку только хуже. А уж в последний день перед экзаменом он должен быть максимально спокойным, чтобы хватило моральных сил на завтра.

Что поможет подростку снять нервное напряжение? Прогуляться или просто поболтать с тем, кто вызывает в тебе положительные эмоции (кто-то из родных или друзей). Послушать любимую музыку. Переключиться на домашние дела – прибраться, помыть посуду… Медитации и аутотренинги, если умеет. Дыхательные техники. Вот самая простая, можно проделать даже на экзамене: медленно и глубоко вдохнуть и выдохнуть 10 раз.

Многих в дрожь бросает от одной мысли про комиссию, что там все ужасно строгие. И на этот случай есть приемчик: представить, что в комиссии сидят твои самые любимые люди — мама, сестра, брат, друг, рассадить их мысленно за столом и ощутить, как сильно они тебя любят. А еще можно потренировать «добрый взгляд» на случай, если вдруг поймаешь на себе ну очень строгий взгляд кого-то из комиссии — это обезоруживает.

Выспаться и отдохнуть

Все знают, какой он – идеальный режим дня. Даже те, кто не соблюдает. Полноценный сон не меньше 8 часов, подъем и отбой в определенное время, прогулка не меньше двух часов, физическая активность, полноценное 3-разовое питание… Все это постарайтесь организовать для своего подростка накануне экзамена. Организм должен максимально восстановиться и набраться сил. Но, пожалуйста, без перегибов вроде фастфуда и отсыпа до обеда.

Учебе – стоп!

А вот заниматься, а тем более зубрить то, до чего руки раньше не дошли, уж точно не нужно. Во-первых, бессмысленно. Во-вторых, помешает поймать «дзен», что на экзамене гораздо нужнее.

Программироваться на услех

Напомните ребенку моменты, когда он сильно переживал и боялся, что не справится, а потом справился и очень собой гордился. Расскажите похожие истории из своей жизни — из детства, студенчества, с работы. Желательно смешные. Серьезные тоже сгодятся. Даже такие, когда не справился, но ничего ужасного все равно не случилось и даже наоборот. Только рассказывайте все равно с улыбкой, а не с трагическим выражением лица. Это все даст подростку позитивный настрой и веру в свои силы.

Если у него есть проверенные ритуалы или приметы — счастливая ручка, одежда, монета под пятку — пусть будут!

И никаких насмешек или иронии!

Проговорить план Б

По опросам, которые активно проводят в соцсетях среди выпускников, главный страх – сдать ЕГЭ хуже, чем ожидал. Для почти половины ребят это страшнее даже, чем вообще не поступить или поступить, а потом понять, что ошибся с выбором.

Поэтому проговорите с ребенком, что делать, если на экзамене что-то пойдет не так. Самые разные варианты, какие только придумаете, включая наихудшие. Чтобы подросток был морально готов и не впал в панику.

Подготовьте аргументы на самые популярные «боюсь». Например, сын вам — мол, не сдам, не готов… А вы в ответ: ты же занимался, учился, значит, знаешь, а твой страх — от эмоций. Давай лучше посмотрим, сколько баллов тебе нужно получить, чтобы поступить в вуз мечты, а сколько хватит и для запасного вуза (приводите в пример проходные баллы прошлого года, они есть в приказах о зачислении). Вот видишь, не везде нужны 100 баллов. Но даже если наберешь чуть меньше, не беда: поступают на бюджет даже с невысокими баллами! В филиалы или региональные вузы — поищем варианты, если понадобится.

Важно внушить подростку: экзамен – всего лишь этап жизни. А еще – что не бывает безвыходных ситуаций, а пользу и позитив можно извлечь даже из провальной, казалось бы, ситуации. Уровень стресса сразу придет в норму, поверьте.