«Газпром нефть» поддерживает российских разработчиков технологий

Второй поток технологического акселератора INDUSTRIX стартовал осенью 2022 года и собрал 536 заявок. Фото: пресс-служба компании «Газпром нефть».

«Газпром нефть» отобрала самые перспективные разработки для нефтегазовой отрасли, представленные в рамках второго потока акселератора INDUSTRIX. С помощью собственной акселерационной программы компания поддерживает малых и средних предпринимателей – российских разработчиков промышленных технологий, а также находит инновационные решения для добычи углеводородов.

Второй поток акселератора INDUSTRIX стартовал осенью 2022 года. Из 536 заявленных проектов эксперты «Газпром нефти» отобрали 36 лучших стартапов. Самые перспективные из них будут протестированы потенциальными заказчиками на предприятиях «Газпром нефти». Каждое из решений планируется доработать и определить, подходит ли оно для дальнейшего тиражирования.

Специалисты «Газпром нефти» в рамках программы INDUSTRIX активно участвуют в развитии идей российских предпринимателей. Команды стартапов получают от них не только отзывы о продуктах, но и необходимую поддержку для грамотного продвижения своих проектов. Разработчики учатся формировать ценностное предложение для бизнеса, создают юридические лица и постигают другие тонкости, необходимые для воплощения идеи в жизнь. Компания выделяет сотрудника, который помогает команде стартапа на всех этапах проекта. Вместе с разработчиками он формирует дорожную карту, контролирует выполнение задач, помогает выявить вероятные проблемы и риски. Самые перспективные проекты смогут претендовать на интеграцию в бизнес компании и инвестиции от ведущих венчурных фондов.

В первом потоке акселератора INDUSTRIX приняли участие более 500 разработчиков, 12 из которых дошли до финала. Финалисты прошли четырехмесячную образовательную программу. В нее вошли интенсивы по проектному управлению, консультации с экспертами и мастер-классы. Участники программы получили доступ к объектам «Газпром нефти» для тестирования своих технологий. Разработка одного из выпускников первого потока акселератора была внедрена на предприятиях «Газпром нефти» в Красноярском крае и Ямало-Ненецком АО. Технология позволяет с высокой точностью рассчитывать запасы «трудной» нефти с помощью оборудования и специальной методики оценки пород. Благодаря ей специалисты определяют наличие нефти, ее количество и создают точную модель месторождения.