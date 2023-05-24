На ЕЭФ вручили награды победителям и финалистам экологического конкурса «Зеленая Евразия»

II Евразийский экономический форума походит в Москве 24-25 мая

Состоялось награждение победителей и финалистов первого международного климатического конкурса «Зеленая Евразия», организованного Евразийской экономической комиссией и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Церемония прошла в рамках программы II Евразийского экономического форума.

«Конкурс – еще одна хорошая иллюстрация многогранности взаимодействия стран нашего Союза на климатическом треке. Климатическая повестка занимает особое место в жизни современного мира. Наши страны взяли на себя обязательства достичь углеродной нейтральности, а это комплексный процесс, затрагивающий все аспекты экономики», – заявил Председатель Совета Евразийской экономической комиссии, заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, открывая церемонию.

Он подчеркнул, что проекты конкурса «Зеленая Евразия» наглядно демонстрируют, что в климатическую повестку сегодня включены все государства Евразийского экономического союза. В этой связи вице-премьер выразил надежду, что высоко оцененные экспертами практики окажутся востребованными для развития технологического суверенитета ЕАЭС в условиях возрастающего влияния климатических вопросов на нашу жизнь.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы не только акцентировать внимание на современных вызовах, но и найти их инновационное решение. Хочу отдать должное участникам конкурса, которые с энтузиазмом внесли свой вклад в разработку практических решений, направленных на устойчивое развитие наших стран», – продолжил вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян.

В свою очередь, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко отметил важность продолжения работы конкурса на ежегодной основе. По его словам, Евразийская экономическая комиссия сможет дополнять банк данных климатических проектов для масштабирования и внедрения на пространстве ЕАЭС.

«Чуть меньше 300 заявок в разных номинациях, очень большой интерес. Надо действительно делать конкурс регулярным, на этом сошлись практически все, кто подводил итоги нынешнего состязания», – подытожил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Победителями по десяти представленными номинациям стали следующие компании, органы государственной власти и физические лица:

– в номинации «Чистая энергия и энергоэффективность»: АО «Русатом Оверсиз» (1 место, Российская Федерация), «Хевел Энергосервис» (2 место, Российская Федерация), «РУС-ТЭК Энергоаудит» (3 место, Российская Федерация), АО «Салым Петролеум Девелопмент» (3 место, Российская Федерация);

– в номинации «Чистая промышленность»: компания «Метафракс Кемикалс» (1 место, Российская Федерация), «РусЭнергоПроект» (2 место, Российская Федерация), АО «Мессояханефтегаз» (3 место, Российская Федерация);

– в номинации «Устойчивое сельское хозяйство»: ООО «Летай и смотри Агро» (1 место, Российская Федерация), производственное республиканское унитарное предприятие «Витебскоблгаз» (2 место, Республика Беларусь), ООО «АИК» (3 место, Российская Федерация);

– в номинации «Низкоуглеродный транспорт»: государственное производственное объединение «Белоруснефть» (1 место, Республика Беларусь), государственное унитарное предприятие «Мосгортранс» (1 место, Российская Федерация), АО «Федеральная грузовая компания» (2 место, Российская Федерация), государственная корпорация ВЭБ.РФ (3 место, Российская Федерация);

– в номинации «Зеленое строительство»: компания «Юнигрин Энерджи» (1 место, Российская Федерация), ДОМ.РФ (2 место, Российская Федерация), государственная корпорация ВЭБ.РФ (2 место, Российская Федерация), «РокетГрупп» (3 место, Российская Федерация);

– в номинации «Зеленое финансирование»: правительство Москвы (1 место, Российская Федерация), банк «Центр-инвест» (2 место, Российская Федерация), ПАО «Сбербанк» (3 место, Российская Федерация);

– в номинации «Эффективное обращение с отходами»: правительство Москвы (1 место, Российская Федерация), «ЭкоБиоТех» (2 место, Российская Федерация), товарищество с ограниченной ответственностью «High Industrial Lubricants & Liguids Corporation» (2 место, Республика Казахстан), коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестский мусороперерабатывающий завод» (3 место, Республика Беларусь);

– в номинации «Экологическая культура и вовлечение населения в климатическую повестку»: межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» (1 место, Российская Федерация), общественное объединение «SEICO» (2 место, Кыргызская Республика), межрегиональная общественная организация «Чистые Игры» (3 место, Российская Федерация), государственное бюджетное учреждение «Эколого-биологический центр «Следово» Костромской области (3 место, Российская Федерация);

– в номинации «Экологический и климатический мониторинг»: ООО «Демлаб» (1 место, Российская Федерация), А.Н. Шихов (2 место, Российская Федерация), научно-образовательный центр «Центр углеродного регулирования и устойчивого развития на транспорте» Института международных транспортных коммуникаций федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет транспорта» (3 место, Российская Федерация), ООО «УРУС-Умные Цифровые Сервисы» (3 место, Российская Федерация);

– в номинации «Государственная политика в сфере низкоуглеродного развития»: Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения (1 место, Республика Армения), администрация города Вологда (2 место, Российская Федерация), Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (2 место, Республика Беларусь) и правительство Сахалинской области (3 место, Российская Федерация).