Астрономы трех радиотелескопов получили сигнал от инопланетян с Марса

Послание из космоса дошло до землян. Что там? Пока не известно.

В среду 24 мая 2023 года сразу три обсерватории мирового уровня - массив телескопов Аллена Института SETI (SETI Institute's Allen Telescope Array -ATA), телескоп Грин-Бэнк Роберта К. Берда (Robert C. Byrd Green Bank Telescope - GBT) в обсерватории Грин-Бэнк (Green Bank Observatory - GBO)и обсерватория радиоастрономической станции Медицина (Medicina Radio Astronomical Station observatory), управляемая Итальянским национальным институтом астрофизики (Italian National Institute for Astrophysics - INAF), получили зашифрованное инопланетное послание. Сигнал пришел в 22. 16 мск со стороны Марса – точнее, с орбиты Красной планеты.

Не верите? Зря. Это чистая правда.

Единственный подвох, правда, в том, что в роли инопланетян выступили какие-то секретные земные ученые-шифровальщики. Пошутили? Отнюдь - устроили человечеству своего рода проверку на разумность. Ну, и заодно организовали тренировку в глобальном масштабе в рамках проекта «А Sign in Space» (Знак в космосе).

Для пущей убедительности источник сигналов и в самом деле находился в космосе. Зашифрованное послание в 22.00 мск отправил орбитальный аппарат Европейского космического агентства ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO). Через 16 минут оно достигло Земли. Команды астрономов ATA, GBT и Medicina обрабатывают сигнал. Как обработают, обнародуют. Чтобы все желающие могли подключиться к расшифровке. И, главное, продемонстрировать способность плодотворно работать сообща. Содержание послания: естественно, держится в строжайшей тайне.

По словам энтузиастов, устроивших тотальный эксперимент, «он даст миру возможность узнать, как сообщество SETI во всем его разнообразии будет работать вместе, чтобы получать, обрабатывать, анализировать и понимать значение потенциального внеземного сигнала. Ведь общение с инопланетянами потребует всей широты знаний, а не только астрономии. С «A Sign in Space» мы надеемся сделать первые шаги и наработать необходимый опыт в случае настоящего контакта».

Земляне! Не осрамимся перед инопланетянами!

КСТАТИ

Домашнее задание. Упражнение № 2

Организаторы эксперимента «A Sign in Space» считают, что его первым в своем роде. Чуть заблуждаются. Ученым в свое время была предоставлена возможность расшифровать 31 инопланетное послание. Это следует из документа, который в 2011 году обнародовало одно из самых секретных американских ведомств - Агентство национальной безопасности США (NSA -National Security Agency). Документ назывался «Ключ к внеземным посланиям» (Key To The Extraterrestrial Messages). Там черным по белому написано, что некий доктор Кампейн, ранее представивший 29 посланий из иных миров, ныне дает ключ к их расшифровке. И знакомит еще с двумя посланиями - 30-м и 31-м.

Появлению документа предшествовали запросы общественности. Ссылаясь на Акт о свободе информации (Freedom of Information Act -FOIA), люди требовали, чтобы управление открыло доступ к архивам своего «Технического журнала» (NSA Technical Journal). Заинтересованные активисты каким-то образом прознали, что именно в нем доктор Кампейн публиковал серии посланий «из иных миров» (from outer space). То есть, от инопланетян.

NSA, в итоге, обнародовало требуемое - конкретно публикацию в Vol. XIV, No. 1 «Технического журнала».

Агентство национальной безопасности США - серьезная контора. Равно как и автор документа. Говард Кампейн (Howard Campaigne) известнейший математик, гений шифровального дела. В годы Второй Мировой Войны он раскалывал немецкие шифры и коды, работал вместе с легендарными Аланом Тьюрингом и Максом Ньюманом в английском Блетчли-Парке ( Bletchley Park) - главном шифровальном подразделении Великобритании.

Таинственный сигнал ("Wow! signal"), похожий на шифровку, в 1977 году пришел из глубин Вселенной.

И вдруг шифровки от инопланетян. И пояснение к журнальному тексту от самого Кампейна. Мол, послания от инопланетян - 31 штуку - принял и передал на Землю … первый советский Спутник, запущенный, как известно, в октябре 1957 года. Что за фантасмагория?

«Комсомолка» разобралась. Послания изготавливал сам Кампейн - исключительно для тренировки дешифровщиков. А «инопланетяне» были своего рода увлекательной легендой. Авторы проекта «А Sign in Space» не оригинальны.

Вроде бы первый наш спутник и поймать-то ничего не мог. А только передавал собственные сигналы – «бип-бип-бип». Но математик на их основе каким-то образом «творил» нечто инопланетное.

Серию статей по шифровке-дешифровке и по методике использования ключей Кампейн начал публиковать в «Техническом журнале» 1966 году. И в первых публикациях (NSA Technical Journal- Vol. XI, No. 1 подчеркивал, что речь идет об «игре» в инопланетян. И о некой гипотетической ситуации. Но потом перестал подчеркивать. Это и ввело энтузиастов в заблуждение.

В то же время известно, что Кампейн увлекался внеземной тематикой. И разделял взгляды своего коллеги - ведущего шифровальщика NSA Ламброза Калимахоса (Lambros D. Callimahos,

1910-1977), рассекреченного в 2003 году. Тот почему-то верил в существование братьев по разуму, призывал готовиться к тому, что однажды они выйдут на связь. Очень интересовался, сможет ли Агентство расшифровать инопланетные послания, если что.

Рассказывают, что статья Калимахоса "Communication with Extraterrestrial Intelligence" (Связь с внеземным разумом), опубликованная тоже в «Техническом журнале» в 1966 году, положила основу будущей программы Поиска внеземных цивилизаций (Search for Extraterrestrial Intelligence - SETI).

Одни «инопланетные послания», обнародованные NSA, , содержат математические формулы и уравнения, универсальные для всей Вселенной. Другие - части Таблица Менделеева. Какие-то - так и остались нерасшифрованными.

По одной из полоумных версий конспирологов, Кампейн «приплел» Спутник, чтобы коллеги не сомневались: это - игра. А на самом-то деле он замаскировал явной глупостью правду о том, что послания настоящие - инопланетные.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Шар с двумя антеннами

Первый искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1) был запущен 4 октября 1957 года. Сгорел в атмосфере 4 января 1958 года, успев сделать 1440 витков вокруг Земли. Максимальное удаление от поверхности составило 947 километров, минимальное - 228. Период обращение 96 минут 12 секунд.

Конспирологи считают, что инопланетяне воспользовались первым искусственным спутником Земли, чтобы передать коды к своим шифрам.

ПС-1 не отличался большой сложностью. Но исправно сигналил три недели

Спутник диаметром 58 сантиметров весил 83 килограмма 600 граммов. Состоял из двух полых полусфер, скрепленных 36 болтами. Имел две антенны - по два «уса» - длинной по 2,5 и по 2,9 метра.

Радиопередающее устройство Спутника работало три недели на частотах 20 и 40 МГц. Сигналы «бип-бип-бип» принимали радиолюбители по всему миру.