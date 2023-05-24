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Наука24 мая 2023 19:06

Астрономы трех радиотелескопов получили сигнал от инопланетян с Марса

С зашифрованным посланием будет ознакомлена мировая научная общественность
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Послание из космоса дошло до землян. Что там? Пока не известно.

Послание из космоса дошло до землян. Что там? Пока не известно.

Фото: Shutterstock

В среду 24 мая 2023 года сразу три обсерватории мирового уровня - массив телескопов Аллена Института SETI (SETI Institute's Allen Telescope Array -ATA), телескоп Грин-Бэнк Роберта К. Берда (Robert C. Byrd Green Bank Telescope - GBT) в обсерватории Грин-Бэнк (Green Bank Observatory - GBO)и обсерватория радиоастрономической станции Медицина (Medicina Radio Astronomical Station observatory), управляемая Итальянским национальным институтом астрофизики (Italian National Institute for Astrophysics - INAF), получили зашифрованное инопланетное послание. Сигнал пришел в 22. 16 мск со стороны Марса – точнее, с орбиты Красной планеты.

Не верите? Зря. Это чистая правда.

Единственный подвох, правда, в том, что в роли инопланетян выступили какие-то секретные земные ученые-шифровальщики. Пошутили? Отнюдь - устроили человечеству своего рода проверку на разумность. Ну, и заодно организовали тренировку в глобальном масштабе в рамках проекта «А Sign in Space» (Знак в космосе).

Для пущей убедительности источник сигналов и в самом деле находился в космосе. Зашифрованное послание в 22.00 мск отправил орбитальный аппарат Европейского космического агентства ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO). Через 16 минут оно достигло Земли. Команды астрономов ATA, GBT и Medicina обрабатывают сигнал. Как обработают, обнародуют. Чтобы все желающие могли подключиться к расшифровке. И, главное, продемонстрировать способность плодотворно работать сообща. Содержание послания: естественно, держится в строжайшей тайне.

По словам энтузиастов, устроивших тотальный эксперимент, «он даст миру возможность узнать, как сообщество SETI во всем его разнообразии будет работать вместе, чтобы получать, обрабатывать, анализировать и понимать значение потенциального внеземного сигнала. Ведь общение с инопланетянами потребует всей широты знаний, а не только астрономии. С «A Sign in Space» мы надеемся сделать первые шаги и наработать необходимый опыт в случае настоящего контакта».

Земляне! Не осрамимся перед инопланетянами!

Земляне! Не осрамимся перед инопланетянами!

Фото: Shutterstock

КСТАТИ

Домашнее задание. Упражнение № 2

Организаторы эксперимента «A Sign in Space» считают, что его первым в своем роде. Чуть заблуждаются. Ученым в свое время была предоставлена возможность расшифровать 31 инопланетное послание. Это следует из документа, который в 2011 году обнародовало одно из самых секретных американских ведомств - Агентство национальной безопасности США (NSA -National Security Agency). Документ назывался «Ключ к внеземным посланиям» (Key To The Extraterrestrial Messages). Там черным по белому написано, что некий доктор Кампейн, ранее представивший 29 посланий из иных миров, ныне дает ключ к их расшифровке. И знакомит еще с двумя посланиями - 30-м и 31-м.

Появлению документа предшествовали запросы общественности. Ссылаясь на Акт о свободе информации (Freedom of Information Act -FOIA), люди требовали, чтобы управление открыло доступ к архивам своего «Технического журнала» (NSA Technical Journal). Заинтересованные активисты каким-то образом прознали, что именно в нем доктор Кампейн публиковал серии посланий «из иных миров» (from outer space). То есть, от инопланетян.

NSA, в итоге, обнародовало требуемое - конкретно публикацию в Vol. XIV, No. 1 «Технического журнала».

Агентство национальной безопасности США - серьезная контора. Равно как и автор документа. Говард Кампейн (Howard Campaigne) известнейший математик, гений шифровального дела. В годы Второй Мировой Войны он раскалывал немецкие шифры и коды, работал вместе с легендарными Аланом Тьюрингом и Максом Ньюманом в английском Блетчли-Парке ( Bletchley Park) - главном шифровальном подразделении Великобритании.

Таинственный сигнал ("Wow! signal"), похожий на шифровку, в 1977 году пришел из глубин Вселенной. На фото историческая распечатка с ним.

Таинственный сигнал ("Wow! signal"), похожий на шифровку, в 1977 году пришел из глубин Вселенной. На фото историческая распечатка с ним.

И вдруг шифровки от инопланетян. И пояснение к журнальному тексту от самого Кампейна. Мол, послания от инопланетян - 31 штуку - принял и передал на Землю … первый советский Спутник, запущенный, как известно, в октябре 1957 года. Что за фантасмагория?

«Комсомолка» разобралась. Послания изготавливал сам Кампейн - исключительно для тренировки дешифровщиков. А «инопланетяне» были своего рода увлекательной легендой. Авторы проекта «А Sign in Space» не оригинальны.

Вроде бы первый наш спутник и поймать-то ничего не мог. А только передавал собственные сигналы – «бип-бип-бип». Но математик на их основе каким-то образом «творил» нечто инопланетное.

Серию статей по шифровке-дешифровке и по методике использования ключей Кампейн начал публиковать в «Техническом журнале» 1966 году. И в первых публикациях (NSA Technical Journal- Vol. XI, No. 1 подчеркивал, что речь идет об «игре» в инопланетян. И о некой гипотетической ситуации. Но потом перестал подчеркивать. Это и ввело энтузиастов в заблуждение.

В то же время известно, что Кампейн увлекался внеземной тематикой. И разделял взгляды своего коллеги - ведущего шифровальщика NSA Ламброза Калимахоса (Lambros D. Callimahos,

1910-1977), рассекреченного в 2003 году. Тот почему-то верил в существование братьев по разуму, призывал готовиться к тому, что однажды они выйдут на связь. Очень интересовался, сможет ли Агентство расшифровать инопланетные послания, если что.

Рассказывают, что статья Калимахоса "Communication with Extraterrestrial Intelligence" (Связь с внеземным разумом), опубликованная тоже в «Техническом журнале» в 1966 году, положила основу будущей программы Поиска внеземных цивилизаций (Search for Extraterrestrial Intelligence - SETI).

Одни «инопланетные послания», обнародованные NSA, , содержат математические формулы и уравнения, универсальные для всей Вселенной. Другие - части Таблица Менделеева. Какие-то - так и остались нерасшифрованными.

По одной из полоумных версий конспирологов, Кампейн «приплел» Спутник, чтобы коллеги не сомневались: это - игра. А на самом-то деле он замаскировал явной глупостью правду о том, что послания настоящие - инопланетные.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Шар с двумя антеннами

Первый искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1) был запущен 4 октября 1957 года. Сгорел в атмосфере 4 января 1958 года, успев сделать 1440 витков вокруг Земли. Максимальное удаление от поверхности составило 947 километров, минимальное - 228. Период обращение 96 минут 12 секунд.

Конспирологи считают, что инопланетяне воспользовались первым искусственным спутником Земли, чтобы передать коды к своим шифрам.

Конспирологи считают, что инопланетяне воспользовались первым искусственным спутником Земли, чтобы передать коды к своим шифрам.

ПС-1 не отличался большой сложностью. Но исправно сигналил три недели

Спутник диаметром 58 сантиметров весил 83 килограмма 600 граммов. Состоял из двух полых полусфер, скрепленных 36 болтами. Имел две антенны - по два «уса» - длинной по 2,5 и по 2,9 метра.

Радиопередающее устройство Спутника работало три недели на частотах 20 и 40 МГц. Сигналы «бип-бип-бип» принимали радиолюбители по всему миру.

Наука: Клуб любознательных