Наталья Водянова блеснула грудью на Каннском фестивале

Наталья Водянова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наталья Водянова долгое время не появлялась на публике. Манекенщица живет с мужем, французским миллионером Антуаном Арно, в Париже и воспитывает пятерых детей. Но для Каннского кинофестиваля супермодель сделала исключение. Водянова приехала на Лазурный берег, чтобы принять участие в вечеринке ювелирного дома Chopard.

Наталья выбрала для выхода в свет длинное платье на бретелях с пайетками от Celine. Главной изюминкой наряда стал лиф, почти не скрывавший грудь звезды. 41-летняя манекенщица в отличной форме, и фривольный верх платья это лишний раз подчеркнул. Свой образ Водянова дополнила сумкой того же бренда и ювелирными украшениями от Dior.

Главной изюминкой наряда стал лиф, почти не скрывавший грудь звезды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судя по всему, Наталья на некоторое время ушла в тень из-за активной политики отмены на Западе всего русского. После начала спецоперации России на Украине многие зарубежные модные дома старались не выпускать на подиумы русских моделей. В прошлом году в Париже отменили показ российского дизайнера Валентина Юдашкина. Со временем эта тенденция стала ослабевать, и сейчас русские манекенщицы снова участвуют в мировых Неделях мод. А в Каннах на красных дорожках блистают Ирина Шейк и Наталья Водянова.

На все показы кинофорума ходит и телеведущая Виктория Боня, хотя в прошлом году организаторов Каннского кинофестиваля осудили за то, что они позволили россиянке стать гостьей светских мероприятий. Западные таблоиды припомнили Боне купальник с изображением президента России Владимира Путина, в котором Виктория как-то сфотографировалась и опубликовала снимок в соцсетях.

Впрочем, Наталье Водяновой можно особо не опасаться бойкота со стороны модных домов, ведь она замужем за наследником одного из самых богатых людей планеты. Ее свекр Бернар Арно владеет самой роскошной компанией планеты - модной империей Louis Vuitton Moët Hennessy. Его состояние оценивают в 233,3 миллиарда долларов. Недавно Арно всего за один день потерял 11 миллиардов долларов из-за падения котировок компании. Учитывая, что курс акций постоянно меняется, свекр Водяновой наверняка отыграет эту сумму и станет еще богаче.

Наталья и ее муж Антуан встречалась с 2011 года, у них двое общих детей. Кроме того, Арно воспитывает троих детей Натальи от предыдущего брака с британским лордом Джастином Портманом. Арно и Водянова зарегистрировали свои отношения в сентябре 2020 года, расписавшись в мэрии Парижа.