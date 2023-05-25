Японцы тайно проводили испытания биооружия на людях: В Китае обнаружен крупнейший подземный концлагерь времен Второй Мировой войны

В Китае обнаружен крупнейший подземный концлагерь, где японцы проводили испытания биооружия. Фото: Heilongjiang Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

Соединенные Штаты любят рассказывать всему миру, как они победили во Второй мировой войне и прекратили жестокие преступления немцев и японцев против человечества. Однако, как выясняется при детальном изучении истории, в Вашингтоне, всячески осуждая нацистов, были совсем не прочь воспользоваться результатами их ужасного «труда»

Как пишет «South China Morning Post», китайские археологи обнаружили на северо-востоке КНР подземный исследовательский центр, где во время Второй мировой войны японские военные ученые проводили ужасные эксперименты с биологическим оружием на людях.

Объект, расположенный недалеко от города Аньда в провинции Хэйлунцзян, был крупнейшим и наиболее активно используемым испытательным полигоном печально известного «Отряда 731» японской императорской армии, известного разработкой биологического оружия и опытами над заключенными.

Полигон был открыт в 1941 году и считался самым крупным и хорошо оборудованным исследовательским центром «Отряда». На поверхности были построены взлетно-посадочная полоса, склады, казармы, колодцы и треугольные металлические рамы, использовавшиеся в качестве мишеней для бомбометания боеприпасов, начиненных вирусами и бактериями. Однако наземные сооружения были только «вершиной айсберга»

Археологи начали изучать полигон в 2019 году, применяя различные методы, включая геофизическую разведку, бурение и обычные раскопки. В результате ученые обнаружили скрытые на глубине полутора метров подземные сооружения, состоящие из сети туннелей и комнат.

Именно сюда, по мнению археологов, привозили людей для наблюдения за последствиями болезней или применения химического оружия. Там подопытных изучали, пока они были живы, а после гибели вскрывали, что ознакомиться с результатами экспериментов.

Лаборатории, а также камеры для содержания заключенных были построены под землей для сохранения секретности и защиты от воздушных налетов. Подземные сооружения включали бараки, гаражи, бани, столовые и колодцы, некоторые из которых были соединены туннелями.

Объект Анда был уничтожен «Отрядом 731» в августе 1945 года вместе с другими объектами, чтобы стереть следы экспериментов и не дать попасть им в руки Красной армии. Большинство наземных зданий за исключением взлетно-посадочной полосы было разрушено.

О том, какие эксперименты проводились в исследовательском центре, рассказал один из сотрудников «Отряда 731» на послевоенном трибунале. Например, людей привязывали к деревянным столбам и заражали болезнями через начиненные бактериями и вирусами боеприпасы, которые сбрасывали с самолетов или взрывали рядом с жертвами.

Удивительно, но после окончания Второй мировой войны практически никто из «Отряда 731» не понес наказания. Его командиры Сиро Исии и Масадзи Китано уже в мирной жизни стали уважаемыми специалистами в области медицины и фармацевтики, а не были приговорены к тюремному сроку и расстрелу в отличие от их немецких «коллег». По данным писателя Моримуры, еще 450 бывших сотрудников «Отряда 731» вернулись из США обратно в Японию, где заняли видные посты в японской науке, медицине, промышленности. Многие впоследствии были даже награждены государственными наградами Страны восходящего солнца. Стоит сказать, что часть сотрудников «Отряда» вернулась в Японию и из СССР, но в нашей стране они отсидели свой срок.

Среди экс-бойцов Ре Найто — президент фармацевтической компании «Грин кросс», где впервые была создана искусственная кровь, Хисато Иосимуру (стал главным консультантом всех арктических экспедиций страны и ректором женского медицинского университета в Кобэ), Сюничи Судзуки, который дорос до губернатора Токио в 1995 году и многих других.

Секрет такого «гуманизма» прост – бывшие японские живодеры поделились результатами своих экспериментов с американскими военными, благодаря чему и получили в 1946 году иммунитет от судебного преследования за преступления против человечества. Сам экс-глава «Отряда 731» Исии неоднократно консультировал специалистов Пентагона по поводу различных аспектов биологической войны, которые потом были использованы в программах Форт-Детрик, где находились лаборатории по разработке биологического оружия уже для нужд американцев.

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