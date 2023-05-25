Легенда о светлом Феде Черенкове. В Москве начинаются съемки о самом любимом футболисте Советского Союза

Это очень странно и точно несправедливо. Как так получилось, что про Федора Черенкова, настоящего народного футболиста, до сих пор еще не сняли фильм? Фото: ТАСС

Да, он не выигрывал еврокубков. Да, он никогда даже не играл на чемпионатах мира. Но в Федю была влюблена вся страна. Его фото, вырезанными из страшно дефицитных цветных журналов, были обклеены стены комнат всех грезящих футболом мальчишек Советского Союза. Федю обожали, Федю боготворили, на Федю ходили полными стадионами… И неужели так быстро забыли?

Очень скоро все это будет исправлено. Продюсерский центр «Сделано в «Дело» начинает съемки художественной картины под рабочим названием «Федя – народный футболист». Рассыпь звезд нашего кино, участие в съемках легенд советского футбола и режиссера одной из лучших российских картин о спорте «Легенда № 17» Николая Лебедева… А уже в начале следующего года фильм выйдет на большие экраны.

«Это глубоко личная история»

В 1980-е особо не говорили о трагедии Федора Черенкова. Лишь самые посвященные тихо обсуждали, почему футбольный кумир всего СССР чуть ли не самый большой талант в истории советского футбола так мало играет за сборную, почему его не берут на чемпионаты мира. Про это испытание и будет фильм. Про одиночество футбольного гения, которые несмотря на все разочарования находит в себе силы оставаться в футболе. И играть так, чтобы об этом вспоминали и спустя полвека лет.

«Это глубоко личная история, которую я хочу сделать достоянием всех тех, кто любил и любит «Спартак». В фильме они увидят Старостина, Бескова, Дасаева тех лет, но самое главное, – Федора Черенкова. Он кумир, идол, его фотографиями была завешана моя детская, это человек, из-за которого я когда-то пришел в футбол», - рассказывает Сергей Шишкарёв, председатель совета директоров ГК «Дело», генеральный продюсер продюсерского центра.

Шишкарёв — успешный бизнесмен, выстроивший за 30 лет крупнейшую логистическую компанию страны. В мире спорта известен как глава Федерации гандбола России. И на этом поприще успехи не менее значимые — после того, как Шишкарёв возглавил федерацию, женская сборная России выиграла Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, взяла «серебро» на Олимпиаде в Токио и вернула себе статус лидера мирового гандбола, утерянный с 1980-х годов.

Но футбол — это, похоже, первая спортивная любовь Шишкарёва. Когда-то он создавал академию «Школа бразильского футбола», воспитанники которой доросли даже до сборной. А сейчас в родном Новороссийске поднимает «Черноморец». Так что фильм о футболе и о Федоре Черенкове точно не превратится в обычный проект.

Продюсерский центр «Сделано в «Дело» начинает съемки художественной картины под рабочим названием «Федя – народный футболист». Фото: ТАСС

«Наша задача передать тот дух, что царил в отношениях»

Старостин, Бесков, Дасаев… От этих имен замирают сердца всех, кто хотя бы чуть-чуть знаком с историей нашего футбола. Фильм о Черенкове — еще один шанс увидеться с ними, вспомнить и понять, что они значат для страны. Тем более, что на экране их образы будут воплощать такие знаменитые актеры Борис Щербаков и Николай Фоменко.

«Роль великого Бескова – для меня это вызов, это очень сложная история. Я сам прошел через большой спорт, и детство у меня было советское, я все прекрасно помню. Тогда все делалось на чистом энтузиазме, понятие «деньги» отсутствовало. Наша задача – передать тот дух, который царил тогда в человеческих отношениях», - говорил Николай Фоменко на презентации кинопроекта.

А чтобы фильм был настоящим, правдивым и не превратился в сказку для взрослых, проследят те, кто был рядом с Федором Черенковым. Футбольным консультантом ленты стал Александр Бородюк — ныне известный тренер, а ранее звезд сборной СССР. А самыми придирчивыми зрителями будут те, с кем Черенков выходил на поле бок о бок. Например, Ринат Дасаев.

«Черенков — это человек, который заслуживает фильма. Мы много лет были вместе. Мы все знаем о его доброте, о его дружеском отношении. Люди любили его и называли Федя. Он был искренний. Но при этом хотелось бы отметить его силу воли. Когда у Федора началась болезнь — он ее переборол и вернулся на поле», - рассказывал Ринат Дасаев, вратарь и лидер того «Спартака», в котором сверкал Черенков.

Кто сыграет Черенкова — пока тайна

Пока лучший вратарь мира 1988 года не знает, какой актер будет играть его в фильме. Но обещает ему всю возможную помощь. Все-таки кино о Черенкове — это что-то особенное, он до сих пор объединяет вокруг себя людей. Кстати, кто сыграет самого Федора — тайна. Создатели ленты очень тщательно выбирают исполнителя главной роли.

Но у дочери Федора Черенкова Анастасии есть одна и главная просьба к актеру, который сыграет ее отца. «Прежде всего хотелось бы отобразить его доброту, его душу. Футбол важен, но папы мне не хватало больше, - говорит Анастасия. - Он всегда был на сборах. Мама дала календарик, где я помечала крестиками, когда папы не было дома. Получался почти целый год. Мы продолжительное время общаемся с авторами фильма, я доверяю этим ребятам. А когда читала сценарий — искренне рыдала. Перечитывала его снова и снова».

Фильм о спорте — особый и очень сложный жанр. Здесь важно показать футбол максимально достоверно, чтобы люди не отвернулись, почувствовав фальшь. Поэтому для съемок игры задействована максимально крутая аппаратура, все эти летающие камеры и прочие современные технические возможности. А дублерами актеров станут настоящие футболисты.

Но главное, что лента может вернуть нас в страну нашего детства. И еще раз напомнить, что в мире есть место настоящим народным легендам. Таким, каким действительно был светлый Федор Черенков.