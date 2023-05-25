"Глазное дно" отменяется: ждет ли Россию дефицит контактных линз из-за ограничений США

Сейчас дефицита линз не наблюдается Фото: Shutterstock

БЕГЛЫЙ ДЖОНСОН

Из-за американских козней россияне могут остаться без контактных линз. Дело в том, что львиная доля отечественного рынка этих популярных глазных помощников приходится как раз на компании из США, а в прошлую пятницу власти этой страны ввели ограничения на поставки в Россию целого ряда товаров, в который входят и контактные линзы. Под замес попали даже глазные протезы!

- Лицензионная политика США предполагает, что если поставщик продукции (в данном случае речь идет о ТН ВЭД 9001 30 и 9021 39 — соответственно, линзы контактные и глазные протезы) докажет, что продукт предназначен для обеспечения здоровья и безопасности российских граждан или для гуманитарных целей, лицензия со стороны Минторга США может быть предоставлена в индивидуальном порядке. В этом смысле обеспечение рыночной продукцией для граждан очевидно должно попадать под исключение, - пояснили KP.RU в Минпромторге РФ.

То есть тотального запрета нет, просто поставщик должен будет спросить у американских властей разрешения.

Но некоторые американские компании уже побежали впереди паровоза. Так Johnson & Johnson, производитель популярных в России линз Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, предупредила российских партнеров о приостановке импорта контактных линз, сообщает РИА Новости.

Сейчас дефицита линз не наблюдается. Правда, некоторые телеграм-каналы сообщили о подорожании американской продукции в несколько раз, однако корреспондента «КП» на нескольких интернет-площадках, торгующих очками и линзами, заверили, что существенного повышения цены нет — если что-то и дорожает, то в рамках роста курса доллара.

ЭТО ДОСТАВКА ВИНОВАТА

Перебои с поставками некоторых наименований импортных линз могли возникнуть из-за проблем с доставкой.

- Из-за усложнения логистических цепочек некоторые продавцы действительно могли повысить цены на свои товары, однако мы не отмечаем существенного роста стоимости контактных линз на Wildberries, - сообщили KP.RU в пресс-службе этой компании. - Поставки продолжаются, дефицита этой продукции, в том числе и производства США нет, а спрос на нее остается стабильным.

Более того, в компании уточнили, что линзы американского производства поставляются в Россию не только из США. Однако конкретные страны-поставщики называть не стали. Получается, что параллельный импорт уже действует. Да и Минпромторг уже на низком старте.

- В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта, - сообщили KP.RU в пресс-службе ведомства.

Помимо американских в России активно продаются еще и линзы из Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня. С ними все спокойно: по информации Минпромторга, «другие страны не планирует прекращение поставок».

ОБЕСПЕЧИМ СЕБЯ САМИ

Вместе с тем Минпромторг обращает внимание на то, что потребности внутреннего рынка контактных линз могут быть полностью закрыты за счет российских производителей.

- Мягкие линзы в России производят 7 организаций – «Окей Вижен Ритейл», «Фирма Конкор», «СВЕТЛЕНЗ», «Оптимедсервис», «ОВТ» НИИ глазных болезней и «Линкон», - сообщили в Минпромторге. - Мягкие линзы работают при таких заболеваниях, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопсия (возрастная дальнозоркость), а также могут помочь при желании изменить цвет глаз или необходимости косметического преображения (например, при наличии бельма или катаракты, отсутствии зрачка и т.д.).

Производством жестких линз в России занимаются 4 компании – «Окей Вижен Ритейл», «Доктор Линз Техно», «Смарт Оптикс» и НИИ глазных болезней. Жесткие линзы в некоторых случаях могут быть намного эффективнее мягких – например, в случае сильной степени астигматизма или пресбиопсии; также это единственный способ безоперационной коррекции зрения с помощью жестких ночных линз и профилактики прогрессирования близорукости.

По данным ведомства, за 2022 год объем производства контактных линз в стране увеличился в натуральном выражении примерно на 30%.

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