Минпромторг РФ заявил, что другие страны, помимо США, не прекращают поставки контактных линз Фото: pixabay.com

Другие страны, помимо США, не собираются прекращать поставки контактных линз в Россию. Такое заявление в четверг, 25 мая, сделали в пресс-службе Минпромторга РФ, отмечая, что на российских предприятиях на данный момент есть свободные мощности по выпуску линз, которые позволят полностью покрыть потребность.

«По оперативной информации, ряд других стран не планирует прекращение поставок», - сказано в сообщении ведомства, где также уточняется, что при прекращении поставок линз министерство «оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта».

Ранее в четверг, 25 мая, пресс-служба фармацевтической компании «Протек», которая является официальным дистрибьютором, заявила, что американская компания Johnson & Johnson (J&J), предупредила российских партнеров о приостановке импорта контактных линз в Россию.