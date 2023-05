Ученые сделали неожиданное открытие: испытывая чувство голода и страдая от недостатка кислорода, можно омолодиться

Чтобы помолодеть, нужна сила воли. Фото: Shutterstock

Результаты исследования американских ученых из Массачусетской больницы ля в Бостоне (Massachusetts General Hospital), опубликованные в журнале PLOS Biology, свидетельствуют: кислородное голодание – гипоксия – на 50 процентов продлевает жизнь, замедляя при этом, а то сводя к минимуму «процессы одряхления».

В экспериментах подопытные дышали воздухом, в котором было, на 10 процентов меньше кислорода, чем обычно – не 21 процент, а 11. Что равносильно жизни высоко в горах – на пример, в базовом альпинистском лагере на Эвересте на высоте около 5 тысяч метров над уровнем моря.

Ученым пока не разобрались в механизмах, тормозящих старение. Они лишь предполагают, что хронический недостаток кислорода каким-то образом запускает в клетках процессы, благодаря которым те начинают интенсивно восстанавливать повреждения, неизбежно появляющиеся с прожитыми годами.

Еще один путь к активному и здоровому долголетию нашли ученые из Мичиганского университета в США (University of Michigan in the US), объяснив, где он начинается в журнале Science.

По словам одного из авторов исследования физиолога Скотта Плетчера (physiologist Scott Pletcher), эффект дает голодание. И что удивительно: не само оно – то есть, ограничение в потреблении калорий. Омолаживает и вообще благотворно действует на организм периодическое ощущение ненасытного голода. Иными словами, можно есть вдоволь, но время от времени необходимо очень хотеть есть.

«Восприятие недостатка пищи является достаточным», — как выразился физиолог.

В экспериментах, исследователи не ограничивали подопытных в пище, а моделировали чувство голода, возбуждая в мозгу нейроны, которые за него отвечают.

Средняя продолжительность жизни мышей, которые вдыхали нормальное количество кислорода (слева) и тех, которые словно бы жили высоко в горах.

«Терзаемые муками голода» жили дольше и были гораздо меньше подвержены болезням.

Кстати, исследователи продвинулись в теории дальше своих коллег из Бостона. По мнению мичиганцев, обнаруженный благотворный эффект возникает в результате того, что «голодные нейроны» вырабатывают модифицированные вспомогательные белки – так называемые гистоны, которые связываются с ДНК и помогают регулировать активность генов. Тем более, что более ранние исследования демонстрировали: чем больше гистонов, тем продолжительнее жизнь.

Впечатление от сенсационных результатов, полученных учеными, портит то, что в Бостоне исследовали мышей, а в Мичигане – мух (Drosophila melanogaster). Большой вопрос, в какой мере можно их – результаты – экстраполировать на людей.