Все школьники Кузбасса по поручению губернатора до начала летних каникул пройдут медосмотр

В 2023 году диспансеризацию пройдут почти 470 тысяч детей, в том числе 305 тысяч школьников. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе до начала летних каникул проверят здоровье всех школьников региона. По поручению губернатора Сергея Цивилева диспансеризацию проведут для 305 тысяч учащихся. Около 280 тысяч учеников уже побывали на приеме у врачей.

«Здоровью подрастающего поколения мы уделяем самое пристальное внимание. Чем раньше врачи выявят у учеников проблемы со здоровьем, тем раньше начнется лечение и будет больше шансов на полное выздоровление, - подчеркнул глава региона Сергей Цивилев. - Нам важно, чтобы во взрослую жизнь выпускники школ шли здоровыми, без набора хронических заболеваний. Поэтому было принято решение – до начала летних каникул всех школьников без исключения обследовать, чтобы при необходимости родители могли вне учебного процесса решить вопросы со здоровьем детей, и следующий учебный год они начали с новыми силами».

Для каждого возраста медики определили свой перечень исследований. Первоклассников осматривают педиатр, невролог, стоматолог офтальмолог и оториноларинголог. Кроме того, младшие школьники сдают анализы крови и мочи. Для 15-летних подростков к этому же набору специалистов добавлены уролог-андролог, эндокринолог, акушер-гинеколог и подростковый психиатр, а также травматолог-ортопед и детский хирург.

Как показывают исследования, среди выявленных заболеваний у школьников на первом месте - нарушения осанки и плоскостопие, на втором – нарушения зрения. На сегодняшний день различные патологии выявлены у 19 тысяч детей, 17,5 тысяч из них уже поставлены на диспансерный учет и проходят лечение. Остальные школьники отправились на дообследование для уточнения диагноза.

Чтобы не отвлекать ребят от занятий, диспансеризация проходит на базе образовательных учреждений. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Чтобы не отвлекать ребят от занятий, диспансеризация проходит на базе образовательных учреждений. Бригады врачей выезжают в школы, при необходимости для них освобождаются несколько кабинетов, находящихся рядом с медицинским. В день медики осматривают до 150 человек. Если в штате территориальных поликлиник не хватает необходимых специалистов, для профилактических осмотров в школах приглашаются врачи из других медицинских организаций Кузбасса.

Всего в 2023 году диспансеризацию пройдут почти 470 тысяч детей, в том числе 305 тысяч школьников. На профилактических осмотрах уже побывали 100% учащихся из девяти муниципалитетов региона.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В оздоровительных лагерях отдохнут 125 тысяч детей

Длинные каникулы – отличная возможность запастись силами и здоровьем для предстоящего учебного года. Летнему отдыху детей в Кузбассе уделяется особое внимание. В регионе разработали единую концепцию «Кузбасское лето», объединяющую образование, туризм, культуру, спорт, молодежную политику и другие сферы. Юных гостей ждут более 700 организаций отдыха: загородные и палаточные лагеря, площадки с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха. За лето в них отдохнут 125 тысяч детей, в том числе на льготных условиях - 30 тысяч ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Еще для тысячи «трудных» подростков проведут смены по адаптации и социализации. По решению губернатор Сергея Цивилева все дети участников спецоперации России на Украине этим летом отдохнут в загородных лагерях бесплатно.