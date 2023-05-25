«Денег нет, беженцы одолели, нет уверенности в завтрашнем дне»: Мэры европейских столиц пожаловались российским пранкерам

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) совершили виртуальный тур по европейским столицам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) совершили виртуальный тур по европейским столицам, поговорив с мэрами сразу нескольких городов. Все они пожаловались «мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому» на целую кучу проблем – от последствий тяжелой зимы до падения уровня поддержки Украины населением.

Серию пранков Вован и Лексус назвали «Евротур» и уже опубликовали их в своих официальных группах «Вконтакте», Телеграме и на Rutube-канале.

Первыми собеседниками российских пранкеров стали высокопоставленные чиновники муниципалитета голландской Гааги - директор по международным связям Вим Дженсон и его коллега Генри Терлоу, ответственный за энергообеспечение, которые подтвердили, что для жителей Гааги цены на электричество и плата за коммунальные услуги возросли в несколько раз.

Дженсон признал: «В Нидерланды приезжает много украинцев, прежде всего в Гаагу. Так что это тоже проблема, которой мы занимаемся. Наша проблема гораздо больше, чем просто цены на энергию. У нас есть проблема с центральным правительством, которое возлагает множество обязанностей на муниципальные органы власти, и при этом бюджет гораздо меньше, чем необходимо. В долгосрочной перспективе мы ощущаем, что у нас дефицит. Наша проблема в том, что национальное правительство выделяет нам недостаточно финансирования для решения тех задач, которое оно перед нами ставит».

Мэр Дублина. Фото: t.me/Russiacalling

Градоначальница ирландского Дублина Кэролайн Конрой тоже в ужасе от последствий энергетического кризиса: «Стоимость нефти и газа выросла, и это повлияло на всех в Ирландии. Если мы не перестанем использовать российские нефть и газ, мы фактически будем финансировать конфликт. Это очень тяжёлая ситуация… Я не уверена, что мы сможем преодолеть кризис. Люди сталкиваются со многими проблемами».

Мэр Афин. Фото: t.me/Russiacalling

Мэр греческой столицы, Афин, Костас Бакоянис связывает рост цен в стране с нарастающим социальным напряжением: «Следующая зима будет ещё сложнее, особенно в контексте цен и поставок энергоносителей. Греческая позиция в отношении конфликта довольно ясная… Мы оказываем военную и финансовую помощь Украине, мы тесно сотрудничаем с партнёрами по НАТО. Мы предоставили военно-морской порт в Александруполисе, он является основным хабом для переоснащения и поставок ВСУ. Но есть ощущение, что наше население теряет энтузиазм. Этого можно было ожидать».

Мэр Берна. Фото: t.me/Russiacalling

У благополучной Швейцарии – проблемы иного свойства: украинских беженцев сытые швейцарцы принимали выборочно, делая ставку на богачей. И вот теперь мэр Берна Алек фон Гриффенрид на распутье, заявив пранкерам, что выступает «за борьбу против олигархов, за более жесткую политику».

Оптимистичней всех оказалась настроена мэр столицы Болгарии, Софии, Йорданка Фандыкова: «В Софии очень демократический дух, в отличие от остальных частей страны. Когда люди начинают страдать, они начинают подвергать сомнению демократические процедуры. У нас есть пророссийские силы». И согласилась с предложением собеседника прекратить финансирование гуманитарных программ в поддержку украинских беженцев, дабы перенаправить эти средства на решение городских проблем.