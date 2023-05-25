Ленинградский губернатор Александр Дрозденко предложил принять нормативы, заставляющие владельцев свалок устранять неприятные запахи

Губернатор Александр Дрозденко предложил установить четкие требования по запахам для владельцев мусорных полигонов. Фото: пресс-служба администрация Ленинградской области.

Губернатор Александр Дрозденко предложил разработать в природоохранном законодательстве четкие нормативы по запахам от мусорных полигонов. Глава Ленинградской области внес несколько важных инициатив на заседании комиссии Госсовета по экологии, которое прошло 25 мая в рамках Невского экологического конгресса.

Александр Дрозденко обратил внимание комиссии на то, что в экологическом законодательстве нет четкой регламентации по запаху от мусорных полигонов. Эту лазейку используют недобросовестные владельцы свалок, знающие, что они не несут никакой ответственности. Несмотря на многочисленные жалобы людей, живущих неподалеку, хозяева полигонов не хотят бороться с запахами. Разрешить ситуацию могут только четкие правила, прописанные законодательно.

«Несмотря на то, что мы будем уходить от полигонов, необходимо установить нормативы и требования для них по обязательному устранению запахов. Запахи, в которых зачастую нет никаких вредных веществ, раздражают людей. А поскольку требования по запахам в законодательстве не жёсткие, из-за этого возникают постоянные проблемы. Это вопрос надо решать», - подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава Ленинградской области внес еще одну инициативу: по его словам, необходимо усилить контроль за выдачей лицензий на переработку отходов частным компаниям. Губернатор отметил: недобросовестные бизнесмены без труда получают подобные лицензии, а затем под видом сохранения отходов для последующей переработки просто сваливают мусор. Через два-три года предприниматели просто исчезают, оставляя после себя горы твердых коммунальных отходов.

Александр Дрозденко также предложил упростить процедуру оформления документов для рекультивации старых полигонов и свалок, создать федеральную программу берегоукрепления в потенциально опасных местах и разрешать переводить в лесные земли участки иных категорий и посадку на них леса.

Инициативу Ленинградской области по включению оздоровления Финского залива и Ладожского озера в нацпроект «Экология» поддержал Владимир Путин. Фото: Артем КИЛЬКИН.

Выступая на заседании Госсовета, губернатор поблагодарил президента России Владимира Путина и федеральные органы власти за поддержку инициативы Ленинградской области по включению оздоровления Финского залива и Ладожского озера в национальный проект «Экология». Ситуация с крупными водоемами в регионе считается экологически благополучной. Тем не менее, на их берегах расположено немало городов, где ведется интенсивная хозяйственная и промышленная деятельность. Чтобы свести к минимуму антропогенное воздействие, власти Ленинградской области разработали экологическую программу по оздоровлению Финского залива и Ладожского озера. Владимир Путин подчеркнул важность сохранения уникальных природных объектов Невско-Ладожского водного бассейна в своем послании Федеральному собранию, тем самым поддержав инициативу ленинградцев. Александр Дрозденко предложил Госсовету определить порядок финансирования проекта сбережения Ладожского озера и влияющих на него рек.

«Темы, которые мы сегодня обсуждаем в рамках комиссии - очень важные. Уверен, что наши предложения найдут отражение в нацпроекте «Экология», - подчеркнул Александр Дрозденко после заседания.

Ленинградская область полностью выполняет взятые на себя природоохранные обязательства. В рамках национального проекта «Экология» регион реализует четыре региональных проекта: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая страна», «Сохранение лесов» и «Сохранение уникальных водных объектов». Ленинградская область уже не первый год входит в число российских субъектов, высаживающих больше всего леса. В 2022 году регион выполнил план по лесопосадкам на 106, 2% при установленных нормативах на год в 82%.