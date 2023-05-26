Помощник директора Росгвардии встретил из плена трех разведчиков

Все трое возвращенные из плена росгвадейцы выразили желание продолжить службу в рядах войск национальной гвардии

В ходе специальных мероприятий из украинского плена освобождены трое военнослужащих Росгвардии.

«Более восьми месяцев назад в ходе одного из боев у военнослужащих одного из разведывательных подразделений закончились боеприпасы. Семь суток бойцы Росгвардии пытались выйти к своим, эвакуируя на себе раненого товарища. Однако поиски завершись тем, что группа попала в засаду. Именно так два уроженца Северной Осетии и один уроженец Ставропольского края оказались в плену противника», - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Первые звонки родным и близким, мужчинам дал сделать помощник директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Котов, который принял непосредственное участие в мероприятиях по их освобождению из плена.

- Хочу сказать спасибо всем военнослужащим Росгвардии, принявших участие в освобождении ребят, - отметил Юрий Котов.

- Нас держали все это время подвале без дневного света. Но духом не падали, самое главное, что остались жить, - рассказал один из освобожденных бойцов.

Борт с освобожденными военнослужащими уже прибыл в Москву. В ближайшее время с ними будут работать специалисты Главного военного клинического госпиталя Росгвардии. Им будет оказана необходимая медицинская помощь. А дальше - долгожданное возвращение домой к родным и близким.

- Все трое возвращенные из плена росгвадейцы выразили желание продолжить службу в рядах войск национальной гвардии РФ, - отметили в Росгвардии.

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