Задержаны трое участников нападения на десантников Псковской дивизии ВДВ

Бандиты задержаны спецназом ФСБ во взаимодействии с сотрудниками МВД России в Баксане, Чегеме и селе Нартан Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики

Сотрудники Федеральной службы безопасности России, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжает розыск всех участников бандформирований Басаева и Хаттаба.

«В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Кабардино-Балкарской Республики (КБР) граждан России: Батырова Анзора, 1980 г.р., Казанчева Асланбека, 1971 г.р., и Накусова Таймураза, 1979 г.р., входивших в т.н. «кабардинский джамаат»», - сообщили в ФСБ России.

Бандиты задержаны спецназом ФСБ во взаимодействии с сотрудниками МВД России в Баксане, Чегеме и селе Нартан Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики. Убийцам российских военнослужащих грозит суд по статьям за бандитизм, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Статьи предполагают максимально возможное наказание - пожизненное заключение.

Напомним, 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе селе Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики объединенной вооруженной бандой под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, а 4 военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются.