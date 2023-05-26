Как Тула хана развернула: что нового можно узнать о пряничном городке за одни выходные

Тула - город-герой Фото: Александра БУДАЕВА

КРЕМЛЬ НЕРУШИМЫЙ

- Найдите 10 отличий. Шучу, хотя бы парочку, — экскурсовод Константин показывает нам фотографию Свято-Успенского собора. Честно сравниваем. 5 куполов на месте. Колокольня. Даже вход на том же месте. Ага! Наверняка цвет был другой, фото-то черно-белое!

Свято-Успенский собор почти век стоял без колокольни Фото: Александра БУДАЕВА

Но нет. Константин объясняет: то, что мы видим сегодня - «новострой»! Собор изначально был деревянный, назывался Архангельским. Каменный построили в 17 веке, но лет через 100 разобрали его, сейчас на это месте - археологическое окно (видно фрагмент фундамента и небольшой участок некрополя). «Новый» каменный собор возвели уже в 19 веке всего за два года, вскоре к нему достроили 70-метровую колокольню. Но в начале 20 века она сгорела, ее разобрали. В 2012 году решили восстановить обратно, посмотрели на результат и поняли: эх, не зря архитектор тут изначально колокольню делал, без нее храм будто незаконченный был.

Свято-Успенский собор Фото: Александра БУДАЕВА

Вообще Тульский Кремль отличный образец того, как можно и нужно восстанавливать историю. Взорвалась в 16 веке Пятницкая башня во время пожара из-за склада пороха в основании? Вот вам точно такая же. Проломил Девлет-герей в 1552 году стену Ивановской башни? И тут промашка вышла: на штурм хан ночью не пошел, а на утро увидел, что защитники новую стену возвели. Изначально из мусора да бревен, но потом, как положено, кирпичами выложили. Девлет-герей тот бой проиграл, а Тульский Кремль выстоял. И стоит себе до сих пор.

Тула - оружейная столица Фото: Александра БУДАЕВА

- И даже нашему губернатору в 18 веке от Кремля избавиться не удалось! Стены и башни к тому времени сильно обветшали, вот он и написал императрице: можно, мол, мы его разберем, а на этом месте что-нибудь новое построим? Торговые ряды, к примеру. Чиновники всех времен мыслят одинаково. В ответ получил запрет разрушать крепость. И деньги из личного кошелька императрицы на ее восстановление, - рассказывает Константин. - В память об этом на одной из башен появилась ротонда с гербом императрицы.

После полной реставрации, которая закончилась буквально лет 10 назад, Тульский Кремль выглядит как новенький. Можно гулять внутри него, можно снаружи (у северной стены недавно построили Казанскую набережную, так что виды отрываются шикарные), а можно… и по стенам. Поверьте, оно того стоит. Примерно через полчаса вы поймете, почему так сложно было завоевать крепость и искренне посочувствуете ее защитникам – ведь они умудрялись сновать туда-сюда по узким коридорам и высоким каменным ступеням в полном боевом облачении и с оружием. А не с рюкзачком за спиной и удобной обуви, как туристы в 21 веке.

Тульские пряники можно разукрасить своими руками Фото: Александра БУДАЕВА

МОЙ ФАНТОМ ТЕРЯЕТ ВЫСОТУ…

От башни Пятницких ворот (изначально она была главными въездными воротами) к реке Упа (название с балтских языков переводится как «река») идет улица Металлистов (ранее звалась Пятницкой). Эта улочка пешеходная, напоминает какую-нибудь улочку в респектабельном европейском городке. Тут можно и перекусить, и запастись сувенирами и испечь своими руками тульские пряники (записываться, правда надо за неделю до этого, пряничные могут быть разными, цены начинаются от 600 руб. с человека). Не успели на выпечку? Если купите пряник, в «Музее чаепития» (ул.Металлистов, 9) вам выдадут пищевые краски, чтобы прямо здесь расписать его на свой вкус. Цена вопроса – 300 рублей за маленький пряник, 600 – за большой.

На Зареченском мосту не забудьте сфотографироваться с подковой на счастье, слева прямо по курсу у вас окажется здание, похожее на гигантский богатырский шлем – это местный музей оружия (ул.Октябрьская,2). Здание 5-этажное, плюс подвал. Можете себе представить сколько там оружия! Лично я «сдулась» на третьем этаже. И тут мне на глаза попался он… Макет вертолета Ми-8.

Музей оружия - макет Ми-8 Фото: Александра БУДАЕВА

Дальше все, как в тумане, и вот я уже сижу за штурвалом, поднимаю «вертушку» вверх и ищу глазами базу, на которую нужно доставить гуманитарный груз. Передо мной – горные пейзажи, в ушах – голос командира, который требует держаться левее, потому что справа – противник. Вертолет непослушно дрожит, цель приближается медленно, на лбу выступает пот. Кажется, еще чуть-чуть, и по мне откроют огонь не поражение. Приборы раздражающе пищат. Но миссия выполнена, наконец, я могу немного осмотреться: вместо моей подруги слева сидит какой-то мужик в военной форме. Опускаю глаза – батюшки! – да я тоже такая же. В смысле, такой же. Да, все-таки VR-очки творят чудеса.

Музей оружия - корреспондент кп выполнила гуманитарную миссию при помощи vr-очков Фото: Александра БУДАЕВА

Интерактивных развлечений в музее в итоге оказалось множество. Часть бесплатные (роспись рукоятки оружия, к примеру), для доступа к остальным нужно покупать отдельный билетик (на кассе или в автоматах, которые есть на каждом этаже, цены – от 50 руб.). Пожалуй, самым дорогим удовольствием оказался тир – за удовольствие сделать 30 выстрелов из АК-102 заплатить пришлось 400 рублей. Но сердечная печаль от расставания с денежками прошла, как только прозвучал первый звонкий «дзень» от сбитой металлической монетки. Такие ощущения бесценны.

Музей оружия - корреспондент КП за штурвалом Ми-8 Фото: Александра БУДАЕВА

А ЧТО ЕЩЕ

- Прямо на Московском вокзале (ул.Путейская, 4) стоит бронепоезд №13 «Тульский рабочий» - на самом деле, это макет, но весьма похожий на тот, что в 1941 году защищал город от авианалетов. Заходишь внутрь – и вздрагиваешь: как будто настоящие бойцы сидят. Но нет – это манекены. При желании можно занять место одного из них и пострелять из орудий. Экскурсовод даже звуки стрельбы включит – будет ощущение полного погружения во времена Великой Отечественной войны: будто вы в поезде, который здесь и сейчас отбивает воздушную атаку. Посещение стоит от 250 руб. с человека за экскурсию, запись по телефону +7-902-902-00-95.

Бронепоезд стоит на Московском вокзале Фото: Александра БУДАЕВА

Бронепоезд ранее защищал город от авианалетов Фото: Александра БУДАЕВА

Бронепоезд - так выглядят орудия снаружи Фото: Александра БУДАЕВА

Бронепоезд - можно занять место у орудий Фото: Александра БУДАЕВА

- Самовар-желудь, самовар-паук, самовар-терем и даже сахарный самовар. Самые большие, самые крошечные, обычные и традиционные самовары собраны в музее «Тульские самовары» (ул.Менделеевская, 8) Здесь можно узнать об их истории, подивиться рекламным кампаниям по продвижению «передовых» самоваров («самовар – полнейший молодец», - значится в одной из них) и даже собрать свой самовар при помощи интерактивной игры. В общем, интересно и взрослым, и детям. Входные билеты – от 350 руб.

Музей оружия - выставка техники у входа Фото: Александра БУДАЕВА

- «Примем в дар с огромной благодарностью рог нарвала, шпанские мушки, сушеную жабу» - такое объявление можно увидеть в «Старой тульской аптеке» (пр. Ленина, 27). И это не шутки. В старинном особняке 18 века воссоздали аптеку, максимально похожую на ту, где реально продавали лекарства в 19 веке Здесь можно узнать, зачем в России ели исландский мох, что такое скарифатор и как он связан с пиявками, а еще поучаствовать в различных мастер-классах – по изготовлению духов или фотопечати по технологии конца 19 века, к примеру (псевдостаринное фото вы при этом заберете с собой). Стоимость от 150 руб., запись на мастер-классы по телефону 8-4872-91-26-61.

Музей оружия - так можно украсить рукоятку оружия Фото: Александра БУДАЕВА

Музей оружия - так производили оружие во времена ВОВ Фото: Александра БУДАЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подкованная блоха «сбежала» в другой музей. Умелец Николай Алдунин подковал ее в 2002 году, раньше она выставлялась в «Старой тульской аптеке». Посмотреть на чудо-работу можно было через микроскоп. Но в мае блоху перевезли в другое место - музейное пространство «Нимфозориум» на ул.Металлистов, 19. Сколько будет стоить вход и когда на необычный экспонат можно будет посмотреть, пока не сообщается.

Музей оружия - увидеть можно не только оружие разных лет, но и форму Фото: Александра БУДАЕВА

КАССОВЫЙ ЧЕК ПОЕЗДКИ (на 1 человека в руб.)

Электричка (с Курского вокзала): экспресс (туда): 895, обычная (обратно) - 625

Экскурсия по стенам Тульского Кремля: 500

Бронепоезд №13: бесплатно в рамках музейной недели

Старая Тульская аптека: 150

Музей оружия: входной билет - 500, Ми-8 - 250, тир - 400.

Музей «Тульские самовары»: 330

Тульский пряник: от 60

Кафе: 690

Музей оружия - фигуры оживили при помощи технологий Фото: Александра БУДАЕВА

Музей самоваров - посетителям показывают внутреннее устройство самовара Фото: Александра БУДАЕВА

Музей самоваров - самовар-паук Фото: Александра БУДАЕВА

Музей самоваров - самовар-терем Фото: Александра БУДАЕВА