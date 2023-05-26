«Библионочь — 2023»: пользователи ВКонтакте смогут выиграть NFT, пообщаются с автором фэнтези и расскажут о любимых книгах на флешмобе

ВКонтакте присоединится к всероссийской акции «Библионочь» с эксклюзивными трансляциями, подборкой подкастов о самых интересных книгах и их авторах в VK Музыке, масштабным флешмобом, а также розыгрышем NFT и книг про современные технологии. Свой уникальный контент представят Ленинка, издательская группа «Эксмо-АСТ», библиотеки Москвы и регионов страны, а фанаты фэнтези смогут пообщаться с писательницей Лией Арден. Тема акции в этом году — «Читаем вместе».

Для зрителей VK Видео библиотеки, музеи и другие пространства проведут трансляции творческих мастер-классов, концертов, лекций и встреч с известными писателями. Контент от площадок со всей страны можно будет увидеть в специальном разделе «Библионочь». Российская государственная библиотека (Ленинка) организует дискуссии о жемчужинах мировой литературы, поп-культуре, а также масштабный марафон чтений произведений Александра Островского. Библиотеки Москвы сделают прямое включение из открытой студии на смотровой площадке Южного речного вокзала, где пройдут интервью с публицистом Татьяной Толстой, хореографом Вовой Гудымом и блогером Мари Магикян.

Для любителей современных технологий сообщество VK NFT HUB и издательство Individuum подготовили розыгрыш 10 уникальных NFT с изображением книги Виталика Бутерина «Больше денег: что такое Ethereum и как блокчейн меняет мир». Вместе с NFT победители конкурса смогут получить и настоящую книгу — это сборник статей о развитии криптоэкономики и NFT-искусства. Присоединиться к розыгрышу можно будет в VK NFT HUB, а в сообществе издательства будет опубликован эксклюзивный отрывок из книги.

Также молодёжный проект ЮФ проведёт флешмоб, участники которого расскажут, почему они любят читать. Сделать это можно с помощью сервиса «Рассказать друзьям». Ответ будет опубликован на странице пользователя: в историях или посте, а друзья смогут присоединиться к флешмобу по кликабельному стикеру прямо из опубликованных историй. Акцию «Библионочь» поддержали и пользователи «Шагов» — более 300 тысяч человек приняли вызов «Шагаем в библиотеку вместе» на 120 тысяч шагов.

На платформе VK Музыка пользователей ждёт подборка подкастов от библиотек, издательств и книжных проектов. В ней любой сможет найти интересную для себя тему: беседы о разных жанрах и литературном творчестве, записи классических произведений и секреты писательского мастерства, обсуждение великих авторов и их работ и многое другое. В VK Клипах можно узнать про интересные книги в формате коротких роликов, потому что на платформе их читают и днём, и ночью — контент о литературе можно найти по тегу #книгивклипах.

Приятный сюрприз ждёт и пользователей VK Звонков. Фанаты автора фэнтези Лии Арден смогут встретиться с писательницей в онлайне и лично пообщаться с ней. В её сообществе поклонники могли задать вопросы к предстоящему эфиру, который начнётся 27 мая в 12:00.

Александр Володин, директор по маркетингу и развитию новых инициатив ВКонтакте:

«Акция „Библионочь“ ВКонтакте — это важная медийная коллаборация, которая помогает библиотекам и другим культурным и творческим площадкам продвигать себя на нашей платформе. Мы видим, как библиотеки развиваются в онлайне и предлагают пользователям уникальные проекты и новые возможности. В этом им помогают наши разнообразные инструменты, которые позволяют сделать контент доступным для всех и привлечь к нему новую аудиторию. Мы рады, что пользователи могут приобщиться к чтению через наши сервисы».

Партнёрами ВКонтакте в акции стали десятки библиотек и культурных площадок по всей стране: Российская государственная библиотека, Библиотечная система имени Лермонтова в Санкт-Петербурге, издательская группа«Эксмо-АСТ», Дом Гоголя, Музей Москвы, Российская государственная детская библиотека, Национальная библиотека Республики Татарстан и другие.

Ранее ВКонтакте провела масштабную «Ночь музеев» — пользователи увидели уникальные лекции и мастер-классы от ведущих площадок Москвы, Петербурга и других регионов. Всего к акции присоединились более 50 музеев и творческих пространств. Среди них московские ГИМ, Музей современного искусства «Гараж» и Мультимедиа Арт Музей, петербургские Эрмитаж, Эрарта и Российский этнографический музей, тульский творческий кластер «Октава», Музей геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске.