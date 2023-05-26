Культурный центр «Зотов» раскрыл особенности погружения современного человека в тему конструктивизма

Фото: Пресс-служба Центра «Зотов»

Эффект полного погружения посетителя в тему — неотъемлемое условие работы современной культурной институции. Аудитория ожидает максимальный объем информации на понятном и интересном языке с использованием вовлекающих форматов. Об актуальных форматах взаимодействия с современным посетителем рассказали в Центре изучения конструктивизма «Зотов».

«Существует множество современных форматов изучения искусства. Мы решили вопрос кардинально и собрали самые популярные и эффективные в одном центре. Подход «Зотова» позволяет получить полный набор знаний о конструктивизме и объединяет мнения, знания и опыт экспертов направления. Прогулки, лекции, фильмы — всё это дает возможность полностью погрузиться в атмосферу конструктивизма», — рассказала Дарья Филиппова, директор Центра «Зотов».

Фото: Пресс-служба Центра «Зотов»

Сейчас в центре проходит выставка «Логос: голос конструктивизма», посвященная влиянию конструктивизма 1920-х годов на формирование визуального языка новой страны — СССР. Проект доступен для посещения до 6 августа. Помимо экспозиции в центре открыт лекторий, каждый месяц в нем обсуждается новая тема, в июне это типографика раннесоветской эпохи.

Фото: Пресс-служба Центра «Зотов»

На кинопоказах в «Зотов.Кино» демонстрируются различные подходы к работе с языком и интертитрами. В июне стартует программа «Логос.Кино»: здесь можно будет увидеть комедии Бориса Барнета, Абрама Роома и Всеволода Пудовкина, «Генеральную линию» Сергея Эйзенштейна, а также нарисованные выпускниками ВХУТЕМАСа мультфильмы.

Новый подход к изучению конструктивизма вне стен центра — функциональные прогулки по Москве — экскурсии по конструктивистским городским объектам с изучением их функциональных особенностей. Недавно был открыт книжный клуб, в программе которого исследуют знаковые произведения эпохи конструктивизма, а также нон-фикшна этого времени.

Фото: Пресс-служба Центра «Зотов»

«Центр выдерживает концепцию постепенного погружения в конструктивизм не только в образовательных форматах, но и в самих выставках. Предыдущая, первая экспозиция центра носила вводный характер и рассказывала о зарождении направления. Выставка «Логос» посвящена созданию и развитию нового визуального языка, ставшего голосом эпохи конструктивизма. Уникальность подобных проектов, организованных при поддержке ВТБ, заключается во всеобъемлющем подходе, который позволяет выстроить правильную методику в изучении целого жанра, целой эпохи. Это в полной мере соответствует взгляду Банка на такие междисциплинарные проекты с точки зрения просветительского значения», — пояснила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

Фото: Пресс-служба Центра «Зотов»

Концепцию конструктивизма в «Зотове» объясняют даже самым маленьким. Со дня открытия в центре успешно запущен Арт-клуб для детей и подростков, где они знакомятся с самыми интересными примерами искусства и дизайна эпохи авангарда, пробуют на практике создать иллюстрации, плакаты, книжки, предметы быта и даже ювелирные украшения в стиле 20-30-х годов прошлого века.