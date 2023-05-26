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Происшествия26 мая 2023 9:17

ФСБ России предотвратила теракт в Геленджике

По заданию украинских спецслужб он собирался совершить теракт
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Задержанный указал оперативникам тайник в лесистой местности у своего села, где он хранил готовую к применению бомбу

Задержанный указал оперативникам тайник в лесистой местности у своего села, где он хранил готовую к применению бомбу

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили террористический акт в городе-курорте Геленджик.

«В результате проведенных мероприятий задержан 42-летний гражданин России, житель Краснодарского края, сторонник украинского неонацизма, планировавший осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории одного из объектов правоохранительных структур региона», - сообщает ФСБ России.

Задержанный указал оперативникам тайник в лесистой местности у своего села, где он хранил готовую к применению бомбу, а дома у него обнаружили аналогичные компоненты самодельной взрывчатки.

«В средствах связи радикала следователи нашли инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований», - уточнили в следствии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к террористическому акту». Террориста ждет быстрый суд и долгий срок в колонии.

ТерроризмПроисшествия: КРИМИНАЛ