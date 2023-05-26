Тяжелобольная дочь Алексея Баталова расплакалась в суде, услышав приговор обидчице: "Маша боится мести"

Дочь Алексея Баталова Мария боится оставшейся на свободе Натальи Дрожжиной Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Все трое обвиняются в мошенничестве с имуществом семьи Алексея Баталова.

В итоге, судья Ольга Багрова назначила 76-летнему Михаилу Цивину и 53-летнему нотариусу Дмитрию Бублию наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима. Супруге Цивина 74-летней актрисе Наталье Дрожжиной дали 4 года условно.

Услышав, что Дрожжина получила условный срок, пострадавшая от неё Мария Баталова расплакалась прямо в зале суда. Не из жалости. Приговор в отношении Дрожжиной ей показался слишком мягким. 74-летняя актриса на свободе. И по мнению Марии, представляет для неё опасность.

Мария хотела бы, чтобы и Дрожжина получила реальный срок. Через своих адвокатов она будет обжаловать приговор. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

После заседания

Мария дала комментарий (через своих представителей, говорить она не может из-за ДЦП). Она довольна обвинительным приговором, рада, что её обидчики признаны виновными (эта история тянется почти три года). Но в отношении пожилой и не очень здоровой Дрожжиной суд принял, по еë мнению, мягкое решение.

Мария хотела бы, чтобы и Дрожжина получила реальный срок. Через своих адвокатов она будет обжаловать приговор.

Считать, что пожилая и не очень здоровая актриса может представлять опасность, вроде бы странно. Но Наталья Георгиевна на протяжении всей этой криминальной саги вела себя очень уверенно, если не сказать нагло. Даже когда ей засветил реальный срок за мошенничество с квартирами Марии Баталовой, она продолжала брать за них деньги с арендаторов, уверенная в собственной безнаказанности. Присвоила 480 тысяч, уже когда квартиры даже формально не были её.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Маша боится, что на свободе Дрожжина может ей мстить, — пояснила вдова Алексея Баталова Гитана Аркадьевна Леонтенко. - Мы боимся её. Даже на скамье подсудимых Дрожжина продолжала взымать аренду за похищенные у нас квартиры. Она ничего не боится. В суде она врала, и ей не было стыдно. Её надо бояться...

Сейчас арендную плату за квартиры получают Баталовы. Но ни Дрожжина, ни Цивин не вернули деньги, которые сняли с их счётов. А это около 28 миллионов рублей. Куда делись эти деньги, неизвестно. Приставы их не могут найти.

Поэтому скорее всего в уплату многомиллионного долга пойдёт с торгов недвижимость Цивина. Вероятно будут проданы две его однокомнатные квартиры на Кутузовском проспекте и на Масловке. На квартиры уже наложен арест.

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