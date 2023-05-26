Обидчиков вдовы и дочери Алексея Баталова приговорили к 5 годам колонии

Все фигуранты уголовного дела признаны виновными. Фото Александр Щербак/ТАСС

26 мая в Замоскворецком суде был вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве с имуществом вдовы и дочери народного артиста СССР.

Судья Ольга Багрова назначила 76-летнему Михаилу Цивину и 53-летнему нотариусу Дмитрию Бублию наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима. Супруге Цивина 74-летней актрисе Наталье Дрожжиной дали 4 года условно.

Неделю назад обидчики Марии Баталовой попросили суд отправить дело на новое рассмотрение. Но судья решила иначе, сегодня в этой криминальной истории, длившейся без малого 3 года, была поставлена точка.

Все фигуранты уголовного дела признаны виновными. Дмитрий Бублий был взят под стражу в зале суда. Несмотря на наличие у него несовершеннолетнего ребёнка, ему дали реальный срок - 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Кроме того судья назначила взыскать солидарно (со всех троих ) 600 тысяч рублей в пользу Марии Баталовой в счёт компенсации морального вреда. Такая же компенсация назначена и в пользу Гитаны Леонтенко, вдовы народного артиста.

Более 600 тысяч должны взыскать с Цивина, Дрожжиной и Бублия в качестве судебных расходов. Эти деньги пойдут в доход государства.

Вдова актера Баталова Гитана Леонтенко (справа) перед началом оглашения приговора в Замоскворецком суде. Фото Александр Щербак/ТАСС

Две квартиры Цивина на Кутузовском и на Масловке по-прежнему находятся под арестом до тех пока не будут погашены все его долги перед Баталовыми.

Суд снял арест с имущества Марии Баталовой.

Напомним, 12 мая прокурор попросил для подсудимых нотариуса Дмитрия Бублия, Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина наказания в виде лишения свободы сроком на 5,6,7 лет соответственно. В колонии общего режима. И назначить им штраф: 400, 300 и 200 тысяч рублей.

Мария Баталова тоже попросила для своих обидчиков максимального наказания: "Пусть камера для каждого из них станет кельей".

По версии следствия, семейная пара - Михаил Цивин и Наталья Дрожжина сумели втереться в доверие к Баталовым и обманным путём завладела большей частью их недвижимости и деньгам. Суммарно сняли с банковских счетов около 22 миллионов рублей. В результате чего имущество Марии Баталовой (1/3 доли в четырехкомнатной квартире в знаменитом Доме на набережной, улица Серафимовича, 2, нежилое помещение в 20 квадратных метров в этом же доме и двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке) перешло в собственность Дрожжиной. Со счетов Баталовых, в том числе валютных, пропали деньги. В рублевом эквиваленте это около 16 миллионов 700 рублей (по курсу на конец 2019 года). Цивин и Дрожжина снимали их по доверенности. Супругов обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Цивин и Дрожжина свою вину не признали.

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