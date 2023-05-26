Андроиды заменят строителей, горничных и охранников: в мире началась новая технологическая гонка

Корпорация Илона Маска проектирует роботов для работы в разных сферах. Фото: Shutterstock

НА ОДНОГО С ЛОЖКОЙ – ДВОЕ С ШЕСТЕРЕНКАМИ

На наших глазах между технологическими предпринимателями разворачивается состязание, способное затмить собой космическую гонку СССР и США. Что за новая гонка? Создание роботов, которые могут заменить дешевую (но все дорожающую) рабочую силу.

- Убежден, что в будущем на каждого человека на Земле будет приходится по два робота. Мы готовимся продать от 10 до 20 миллиардов умных машин, - прогнозирует Илон Маск. При этом Маск неоднократно заявлял, что рассматривает бизнес по созданию роботов общего назначения, как более значимый, чем производство беспилотных электромобилей “Тесла”.

Человекоподобные роботы - это колоссальный рынок, триллионы долларов прибыли и уникальные возможности для коммерческого взлета, которые давала разве что компьютерная революция. Неудивительно, что сразу несколько технологических гигантов бьются за пальму первенства. Илон Маск в этой гонке не является лидером. Возможно, именно поэтому он и стал одним из главных организаторов знаменитого письма “Тысячи ученых”, которые требовали поставить на паузу обучение и разработку новых систем искусственного интеллекта.

Дело в том, что сложные языковые модели вроде чат-бота ChatGPT, являются мозгом систем управления, которые “оживляют” напичканных электроникой роботов. Именно алгоритмы искусственного интеллекта позволяют машинам понимать и выполнять команды человека. Поэтому Маск стремился получить контроль над создателем ChatGPT - компанией Open AI, с вполне понятной целью оснастить этим софтом своего робота Optimus (см. СРАВНИМ?).

Но Open AI принялся развивать собственный робототехнологический стартап под названием 1Х. Инженеры уже сконструировали двух конкурентов роботам Маска - человекоподобного робота EVE на колесной платформе и двуногого робота NEO, который передвигается, как человек. Причем, они ушли далеко вперед. Если Optimus еще является прототипом (хотя цена на него уже озвучена - 20 тысяч долларов), то EVE с апреля этого года уже трудоустроился охранником и патрулирует несколько промышленных производств в США и Европе.

Илон Маск убежден, что в будущем на каждого человека на Земле будет приходится по два робота. Фото: REUTERS

ОХРАННИК С УДАЛЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Мы готовим роботов для работы в разных сферах: они могут быть сотрудниками супермаркетов или логистических центров, барменами, медицинскими сестрами в больницах, сиделками в домах престарелых, - говорит Бернт Борнич, генеральный директор и основатель 1X. - Но начать мы решили именно с охранников, потому что там меньше всего задач.

Главная фишка в том, что если робот в случае ЧП сам не сможет разрулить проблему, оператор из центра управления в любой момент может “телепортироваться” в тело охранника-андроида и разрулить ситуацию вручную. Робот EVE может вести переговоры, с помощью руки-манипулятора поднять и перенести предмет, открыть дверь или окно. И конечно, ему нет равных по способности неутомимо наблюдать и патрулировать.

Вы скажете: это такое далекое будущее, что не каждый доживет! Но крестный отец EVE Бернт Борнич заверяет: “Мы намерены решить проблему нехватки рабочей силы в течение ближайших 5-10 лет. Мы знаем, как развивать роботов, нам нужно очень много данных”.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Почему киборгов делают по образу и подобию человека?

Промышленным роботам, которые работают, например, на автозаводах, форма человека не нужна. Они и так прекрасно справляются со сборкой автомобилей. Но как только роботы выходят за пределы специально созданного для них технологического мира они сталкиваются с тем, что вся остальная среда выстроена под людей. Выключатели света и розетки, лестничные пролет и ступени, ручки дверей и окон, рабочие инструменты и приборы - все сделано с расчетом, чтобы было удобно человеку, а не этой чертовой железяки.

А суть нынешней технологической революции как раз и состоит в том, чтобы выпустить роботов из производственных резерваций и сделать ближайшими помощниками человека. Поэтому роботу будет гораздо проще внедряться в нашу бытовую или производственную обстановку если он имеет человекоподобную форму.

Вы наверное и сами убеждались в этом, если покупали робота-пылесоса, надеясь, что хитрая техника избавит нас от необходимости убираться дома. Но бедолага со своим космическим дизайном оказался не в состоянии проехать на кухню из-за баррикады стульев, спотыкался в прихожей о разбросанную обувь, буксовал в спальне из-за джинсов и носков на полу. В итоге, как правило, хозяевам надоедает убирать в комнате перед проездом робота и напичканный суперсовременной электроникой терминатор отправляется в темный чулан. А на свет божий извлекается какой-нибудь допотопный завывающий “Циклон” с трубой, шлангом и щеткой.

СРАВНИМ?

Не кочегары мы не плотники…

На рынок готовятся выйти сразу несколько гуманоидов

Робот-гуманоид Tesla Optimus

Создатель: Tesla Илона Маска.

Рост 177 см.

Вес 73 кг.

Заявленная скорость 8 км/час, пока двигается со скоростью вдвое меньше.

Грузоподъемность 20 кг.

Руки-манипуляторы обладают 12 степенями свободы. Может ходить (хотя не слишком уверенно), переносить и передвигать предметы, поливать растения, выполнять несложную работу по дому. Заложена функция обучения робота с помощью копирования действий человека.

Робот общего назначения Phoenix

Создатель Sanctuary AI (Ванкувер, Канада).

Рост 170 см

Вес 70 кг.

Скорость 4,8 км/час.

Грузоподъемность 25 кг.

Роботизированные манипуляторы имеют 20 степеней свободы и соперничают в ловкости с руками человека. Способен готовить еду, сварить кофе, застегнуть молнию на куртке, сделать легкую уборку, нарядить елку на Новый год и тд

Работает на базе системы управления искусственным интеллектом Carbon.

Робот EVE на колесной платформе

Создатель стартап 1Х, финансируемый компанией Open AI

Рост 170 см

Вес 52 кг.

Скорость 12 км/час.

Грузоподъемность 22 кг.

Первый робот со светодиодным лицом, на котором отображаются его эмоции - это придумано для того, чтобы люди лучше понимали намерения машины.

Успешно работал охранником, продавцом в супермаркете, медсестрой, сотрудником на складе логистической компании. Способен самообучаться без вмешательства человека.