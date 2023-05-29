Айсен Николаев: Якутяне в труде прилежны, в бою отважны, в общении приветливы, морозов не боятся – потому и живут по сто лет

Фото: Иван МАКЕЕВ

С Айсеном Сергеевичем Николаевым, главой Якутии, я знаком уже много лет – еще с того времени, когда он был мэром Якутска.

Мои командировки в этот суровый край всегда производили на меня неизгладимое впечатление.

Однажды местные товарищи, увидев, как в лютый мороз я пританцовывал в своих зимних ботинках, отвели в местный магазин и переобули в башмаки из кожи якутских лошадок. Точнее, из меха, потому что лошадки эти в Якутии обрастают длиннющей густой шерстью. Так я в этих небритых ботинках (а их сшили мехом наружу) еще долго щеголял на московских холмах, радуясь теплым ногам и удивляя прохожих.

И я поприветствовал Айсена Сергеевича словами, которые выучил в этих командировках:

- Айсен Сергеевич, я обычно произношу это слово с разными ударениями – дорОбо, доробО – это по-якутски «здравствуйте». Видите, я уже без акцента в общем-то, правда, говорю?

- Совсем без акцента уже, Александр Петрович.

Первый пошел – Герой России

- Айсен Сергеевич, мне симпатичны жители вашего сурового края, очень приветливые и открытые. И, как выяснилось, храбрые и мужественные. Что еще раз подтвердили события специальной военной операции на Украине. Буквально на днях президент вручил звезду Героя России командиру добровольческого отряда «Боотур-1» якутянину Александру Колесову.

- Да, мы гордимся нашими ребятами, которые прекрасно себя проявляют и как водители, как артиллеристы, стрелки.

Александр Гаврильевич Колесов получил свою награду как раз в канун Дня республики, который мы отмечали в апреле. Колесов награжден за подвиги, которые он совершил в боях в сентябре-октябре прошлого года, как раз когда была далеко не простая ситуация на харьковском направлении. Он спас жизни 50 военным – вывел из-под обстрела, в том числе и раненых. Организовал эффективную противотанковую оборону и лично уничтожил боевую технику Вооруженных сил Украины.

И это первый наш земляк, который стал Героем России на полях специальной военной операции. Уверен, что и дальше якутяне будут так же мужественно и самоотверженно сражаться за нашу великую страну.

- Совершенно не сомневаюсь в этом.

- Как только началась СВО, многие наши ребята по зову сердца, кто добровольцем, кто контрактником, пошли служить. Я бываю на новых территориях и ото всех слышу, что якутяне воюют очень достойно.

А знаете, почему наших бойцов хвалят? Мы же приспособлены к жизни в суровых условиях, для наших водителей, например, привычно отремонтировать практически голыми руками какой-нибудь «уазик» в тайге при минус 40-50. Проехать по бездорожью там, где никто не проедет, жить в полевых условиях, в палатке без удобств, добывать самим, если надо, пропитание в лесу – любой якут может. У нас же огромные расстояния между населенными пунктами, дороги проложены по диким местам – так что волей-неволей, пока куда-то доберешься, ко всему приспособишься. И это позволяет нашим ребятам сейчас проявлять себя с самой лучшей стороны при защите Родины.

Кстати, Якутия всегда славилась своими снайперами.

С Героем России Александром Колесовым. Фото: правительство Якутии

Вручение Президентом РФ Александру Колесову Звезды Героя России. Фото: kremlin.ru

Традиции отцов и дедов - помним

- О, да! Целые легенды сложены о якутских охотниках, бьющих белку в глаз. Еще в Великую Отечественную меткие стрелки-северяне наводили страх на противника.

- Федор Охлопков, Иван Кульбертинов, Дмитрий Гуляев, Егор Петров, Алексей Миронов – это великие имена, которые известны любому человеку, который более-менее знаком с мировой историей снайперского движения. И, конечно, я вижу сейчас, что наши ребята продолжают славные традиции своих дедов, прадедов.

- Я недавно общался с Александром Михайловичем Сапожниковым, бывшим мэром Читы, который ушел в отставку и отправился воевать в зону СВО. Он сейчас в госпитале. Так вот, он хорошо отзывался о ребятах из Якутии.

- Дай бог Александру Михайловичу быстрейшего выздоровления. Большой ему привет! Так же, как и всем нашим бойцам, которые сегодня на передовой защищают нашу с вами общую Родину. Хочу пожелать всем скорейшего возвращения домой с победой.

Мороз здоровью не помеха

- Айсен Сергеевич, вы упомянули о суровых условиях жизни в Якутии. Я вырос в Оренбуржье – у нас там тоже в мороз да с ветром – несладко. Жил в Забайкалье, где зимой очень холодно. Но в Якутии я был при минус 60! Когда пар изо рта осыпается инеем… Но при этом средняя продолжительность жизни граждан в республике – одна из самых высоких в России. Как вам это удается?

- Мы всегда уделяли большое внимание социальной политике, вопросам поддержки семей с детьми, вопросам здоровья, долголетия, рождаемости. Мы сегодня занимаем седьмое место в стране по рождаемости – это очень хороший показатель. И тоже одно из первых мест в стране по естественному приросту – то есть, по превышению рождаемости над смертностью.

Реально у нас впервые в постсоветской истории средняя продолжительность жизни в Якутии превысила среднероссийскую. Пусть незначительно, но превысила. У нас всегда была она ниже.

При этом, хочу сказать, что мы тот субъект Российской Федерации на Дальнем Востоке, где численность населения растет. И мы очень надеемся, что в этом году дождемся миллионного жителя. Может, это будет новорожденный, а может – кто-то приедет жить в регион: у нас и такой прирост населения наблюдается. Переселяются люди в наш суровый край из других мест.

- Когда может произойти такое приятное событие?

- Мы ожидаем где-нибудь в сентябре-октябре. Если резких каких-то негативных тенденций не случится. У нас смертность падает, мы по смертности шестые с конца в стране.

- Да у вас долгожителей на тысячу человек больше, чем в других регионах. Почти как на Кавказе.

- Я регулярно подписываю указы о награждении наших граждан знаками «Вековой житель».

- Как это звучит по-якутски?

- Уйэ саас. Я не могу сказать, что для меня это такое редкое событие. Несколько раз в году чествуем жителей, которые достигли 100-летнего векового юбилея.

- И лично вручаете знак отличия, да?

- Стараюсь лично, но не всегда получается.

Фото: правительство Якутии

Ковид по финишу считают

- Айсен Сергеевич, если люди доживают до такого возраста, это ведь не только генетика постаралась. Многое зависит от состояния социальной сферы и медицинского обслуживания населения.

- Не скажу, что у нас все замечательно, проблемы, конечно, на такой огромной территории были, есть и будут, но мы стараемся их решать. В прошлом году у нас построен и введен в эксплуатацию кардиососудистый центр. За Уралом таких центров – раз, два и обчелся.

Министр здравоохранения Михаил Альбертович Мурашко, который очень поддерживал этот проект, когда приезжал на открытие, сказал, что наш центр входит в пятерку лучших в стране по оснащению.

Мы за последние три года достаточно серьезно реорганизовали систему здравоохранения в республике. Было много критики, было много людей, которые не понимали, что и зачем делается, но вот ковид – это такое мерило успешности любой региональной системы здравоохранения.

-И что, ковид обошел вас стороной?

- Нет. Но по показателю смертности от коронавируса мы занимаем 81-е место в стране.

Я с самого начала пандемии, когда своих врачей, медиков на эту работу настраивал, говорил: ребята, когда-нибудь ковид все равно закончится и нас будут с вами оценивать только по одному критерию – сколько человек погибло от этой заразы. Другого критерия не будет. Сейчас вас могут ругать, что тут мы запрещаем, там закрываем, какие-то ограничения вводим, вакцинацию проводим достаточно требовательно – но потом судить будут по спасенным жизням. Так и произошло.

Но все же лучший способ сохранить здоровье – не болеть. Здоровье не через больницы приобретается, там мы его только восстанавливаем.

- Хороший афоризм. Еще бы знать, как его в жизнь воплотить. Есть способы?

- Есть! И мы все о них знаем, только почему-то ленимся им следовать. Это и спорт, и здоровый образ жизни, профилактика, диспансеризация.

На открытии кардиоцентра с министром здравоохранения М.А. Мурашко. Фото: правительство Якутии

Кардиоцентр. Фото: правительство Якутии

Ветхое жилье – на слом

- Ну, это – забота каждого отдельного человека. А мы с вами все-таки ведем речь о роли государственных структур в жизни людей. То есть о социальной среде, условиях жизни, которые прямым образом влияют и на здоровье. Вот для меня лично одним из важнейших индикаторов благополучия (или неблагополучия) региона служит то, в каких домах живут люди, достаточно ли жилья, в каком оно состоянии. Всегда интересуюсь – есть ветхое жилье? Как много? Как идет переселение людей в нормальные квартиры? Насколько мне известно, вам нужно заменить миллион квадратных метров плохого жилья на новое.

- Согласен,– строительство социальной инфраструктуры, жилья для переселения людей из аварийных домов – это важнейшие задачи. Мы сегодня исполняем на территории Якутии самую масштабную программу по улучшению условий жизни. На учете для переселения состоит 61 тысяча человек. 27 тысяч уже получили новое жилье. Это где-то свыше 40% нуждающихся. Задача состоит в том, чтобы к сентябрю следующего, 2025 года – все остальные тоже улучшили свои условия жизни.

- Это ваши благие пожелания?

- Это соответствует утвержденному графику. Вы же понимаете, что по мановению волшебной палочки такие дела не делаются, нужно время.

- А еще деньги, производственная база для развертывания строительства. Тяжелая ноша для регионального бюджета?

- Считаю очень правильным, что проблема не перекладывается на плечи только регионов. Что работает государственная структура – Фонд развития территорий, который занимается этой программой. Фонд подчиняется ведомству вице-премьера Марата Хуснуллина, а общественный надзор за деятельностью организации осуществляется Общественным советом при Минстрое, который возглавляет экс-премьер Сергей Степашин. Фонду выделяются очень существенные средства, которые реализуются в регионах.

- Вы с ними созваниваетесь, встречаетесь?

- Сергей Вадимович Степашин – это большой друг Якутии. Он очень много сделал для того, чтобы программа переселения жителей из аварийного жилья состоялась и в целом в Российской Федерации, и у нас конкретно в Якутии.

Он неоднократно бывал в наших краях: и летом, и зимой, и осенью. Сергей Вадимович знает все нюансы нашей природы, от самых положительных температур до самых минимальных.

Он сам лично вручал ключи жителям новостроек.

Недавно я был на коллегии Минстроя, и вице-премьер правительства Марат Хуснуллин выступал, и Сергей Степашин, как раз говорили о дальнейшем развитии жилищного строительства в стране, в том числе, конечно, по программе переселения жителей из аварийного жилья.

Конечно, это сложно, конечно, это дорого, конечно, есть мнение, что, может быть, программу в нынешних условиях (СВО) чуть отложить, но я считаю, прерываться нельзя.

Олени – хорошо, а все ж авто и самолет – лучше

- Айсен Сергеевич, а как обстоят дела с проектом Ленского моста? Напомню: жители Якутии мечтают об этом сооружении еще с советских времен. Этот мост должен соединить федеральную автомобильную дорогу «Вилюй» с автодорогами «Лена» и «Колыма», в результате чего откроется прямой проезд до побережья Охотского моря.

- Мы много говорили об этом с вашим покойным главным редактором Владимиром Николаевичем Сунгоркиным. И он был один из тех, кто очень глубоко понимал важность развития Дальнего Востока через развитие инфраструктуры транспортной и энергетической.

Он даже планировал как раз в 2023-м или, может, в 2024-м году снарядить большую экспедицию, которая бы пропагандировала строительство моста. Не успел…Но мы это дело продолжаем, и уверен, что добьемся успеха.

- А пока – как поется, «только самолетом можно долететь»?

- Вообще-то за последние годы мы сделали колоссальный скачок в развитии федеральных и региональных автомобильных дорог в Якутии.

Но авиация по-прежнему является, пожалуй, самым важным видом транспорта в нашем огромном регионе. Самые крупные аэропорты Якутии – Якутск, Мирный, Нерюнгри, Удачный – они все сейчас находятся в стадии реконструкции.

Конечно, это вызывает определенные неудобства для людей, но все мы прекрасно понимаем, что в результате получим абсолютно новую современную инфраструктуру. И перестраиваются не только крупные порты, но и маленькие тоже.

Вот на этой неделе у нас с участием руководителей федерального Минтранса будут открываться как раз аэропорты для местных авиалиний.

Что касается энергетической инфраструктуры, то вся она была спроектирована, исходя из потребностей и возможностей экономики Советского Союза 60-70-х, в лучшем случае, начала 80-х годов. С тех пор Якутия сделала огромный скачок вперед в развитии экономики. Мы сейчас один из самых быстро растущих регионов страны. У нас в прошлом году валовый региональный продукт вырос на 8 с лишним процентов. По всей стране из-за всех этих санкций он снизился, а в Якутии – вырос на 8%.

- Ну, так бриллианты всегда в цене, а Якутия – крупнейший в мире поставщик алмазов.

- Так ведь далеко не одними алмазами богата земля нашего края. Есть уголь, золото, нефть, газ – список можно продолжать.

И вот быстрый рост нашей республиканской экономики мог бы быть еще более быстрым, устойчивым, долгосрочным, если бы не эти ограничения по транспорту и по энергетике.

- Как их преодолеть?

- Сейчас одновременно начинается строительство трех энергетических объектов, каждый из которых мощностью по 50 мегаватт. Атомная станция малой мощности, которая тоже начинает строиться, даст толчок для развития арктических промышленных проектов.

- То есть, и тепло в домах будет, и работой народ обеспечите.

- Все взаимосвязано. Я считаю наш регион очень перспективным во всех отношениях. Приезжайте, не пожалеете.

- Кстати, по-своему красивые края, люди замечательные – радушные, культура очень оригинальная. Но вот морозы…

- Уверяю вас: привыкнете – и их полюбите. Глядишь, до ста лет доживете.