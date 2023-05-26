Губернатор Сергей Цивилев: Новый аэровокзал в Новокузнецке ускорит развитие туристической отрасли Кузбасса

Строительство нового терминала аэропорта Новокузнецка вошло в финальную стадию. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Новокузнецке уже в этом году будет готов новый терминал аэропорта. Строительство современного здания, в котором разместятся зоны внутренних и международных вылетов, вошло в финальную стадию. Новый терминал позволит значительно расширить пропускную способность воздушной гавани южной агломерации Кузбасса – с 270 до 630 пассажиров в час. На пяти этажах здания площадью 19,5 тысяч квадратных метров оборудуют 3 телескопических трапа, 6 эскалаторов и 15 лифтов. Проект действительно масштабный: общий объем частных инвестиций в модернизацию аэропорта составляет около 6 миллиардов рублей.

По словам главы Кузбасса Сергея Цивилева, обновленный аэровокзал в Новокузнецке увеличит пассажиропоток и туристическую привлекательность региона.

«Без современной транспортной инфраструктуры, прежде всего авиасообщения, невозможно полноценное и качественное развитие региона. Новый терминал в Новокузнецке очень ждут и жители, и гости города. Аэропорт – это первое, что видят прибывающие пассажиры, от его качества и комфорта во многом зависит впечатление от всего Кузбасса. Кроме того, аэровокзальный комплекс станет дополнительным фактором развития туристической отрасли в южной агломерации», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Строители собираются сдать здание в эксплуатацию в 2023 году. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Международный аэропорт Новокузнецка имени Б.В. Волынова расположен в 20 километрах к западу от центра города. Это также ближайшая воздушная гавань к горнолыжному курорту «Шерегеш» на юге Кузбасса, с которым связывают перспективный рост пассажиропотока. Сюда съезжаются любители зимних видов спорта со всей России. В 2022 году «Шерегеш» посетили 2,6 миллиона туристов. Благодаря своей уникальной природе курорт популярен не только зимой, но и летом

«Развитие транспортной доступности – ключевая задача для Кузбасса, это дает стимул многим другим отраслям – туризму, спорту, культуре. Мы будем вводить новые маршруты, ждем гостей из других регионов и стран, которые смогут оценить темпы преображения нашего региона. Аэропорт будет принимать и тех, кто направляется в спортивно-туристический комплекс «Шерегеш», и едущих в Междуреченск, - рассказал Сергей Цивилев. - Очень быстро развивается горнолыжный курорт «Шерегеш», в связи с чем вырастет и востребованность нового терминала в аэровокзале».

Проектируя здание, авторы использовали нестандартные архитектурные решения. Наружные стены терминала будут оформлены светопрозрачными элементами витражного остекления. Большие панорамные окна позволят посетителям аэропорта наблюдать за самолетами на взлетной полосе.

Действующее здание аэровокзала Новокузнецка будет отремонтировано. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

На сегодняшний день строители полностью смонтировали и испытали наружные инженерные сети. Готовы каркас здания и алюминиевые конструкции фасада, началось остекление окон. Монтаж кровли выполнен более чем на половину. Строители продолжают отделывать внутренние помещения: занимаются стяжкой полов, устройством внутренних перегородок и монтажом инженерных систем. В июне начнется установка лифтов.

Одновременно модернизируется пространство вокруг аэропорта: на 80% готовы проезжая часть, парковки общей вместимостью более 370 машиномест, продолжается благоустройство привокзальной площади. Эти работы планируется завершить летом.

Большую часть оборудования и материалов для нового аэровокзала уже привезли. Техника ждет своего часа на складе, в том числе телескопические трапы, досмотровое оборудование, лифты и эскалаторы. В июле в аэропорт прибудет новая система обработки багажа, и строители сразу же приступят к ее монтажу. Действующее здание аэровокзала Новокузнецка также будет отремонтировано.