Хочешь быть стройным? Правильно спи!

29 мая, как раз перед началом долгожданного лета, отмечается Всемирный день здорового пищеварения.
Мы много писали о правильном питании, о продуктах, способах приготовления. Но здоровое пищеварение зависит и от других аспектов жизни! Многие люди, страдающие от лишнего веса, недооценивают роль сна. А ведь от того, как мы спим, во многом зависит не только самочувствие, но и вес. Как это связано, рассказывает эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.
Увы, по статистике, многие наши соотечественники спят меньше необходимого. Около половины россиян жалуются на недосыпание, причем большинство не высыпается пять дней в неделю! Причины самые разные – работа, дети, бессонница, гаджеты…
Врачи-сомнологи даже придумали такой термин, как «социальный джетлаг» – это когда время сна в рабочие и выходные дни категорически не совпадает. То есть, например, половину субботы вы отсыпаетесь (неважно – после тяжелой рабочей недели, чересчур ранних подъемов несколько дней подряд или ударного вечера пятницы). Такое несовпадение биоритмов рабочего времени и «выходного дня» тоже не на пользу организму.
Ведь дефицит сна – фактор риска многих патологий. Сахарный диабет 2 типа на 28% чаще развивается у тех, кто спит менее 6 часов. Растет риск гипертонии, чаще возникают ишемическая болезнь сердца и инсульты. В целом, у мало спящих людей на 12% выше смертность. И, конечно, лишний вес – частый спутник недостаточного сна.
Когда у человека хронический дефицит сна, нарушаются нейроэндокринные процессы. Снижается выработка гормона лептина, который имеет огромное значение для энергообмена и подавляет аппетит. Важный момент: лептин вырабатывается во сне с 11 вечера до 1 часа ночи. Вот почему желающим стать стройнее стоит отправляться в кровать пораньше.
Если вы не высыпаетесь, организм производит больше грелина – гормона голода. Связь прослеживается прямая: если вы спите достаточно, то и едите в меру. Накопился недосып, наверняка начнете переедать.
Плюс при нарушениях сна повышается уровень гормона стресса - кортизола. Это тоже ведет к усилению аппетита и накоплению жировой ткани, особенно вокруг внутренних органов.
При недосыпе и «гормона сна» - мелатонина, не хватает, а он является мощным антиоксидантом, регулирует эндокринную систему и энергетический обмен, замедляет процессы старения и влияет на иммунитет.
Но и гормоны еще не все! Есть и чисто поведенческие привычки, например, поздний отход ко сну заставит вас плотнее и позже поужинать. Даже если вы пытаетесь сбросить вес и силой воли удержитесь от позднего приема пищи, знайте, что при плохом сне похудение обычно происходит не за счет жира, а за счет мышц. А это приводит к снижению скорости метаболизма.
Даже одна бессонная ночь замедляет скорость вашего метаболизма и меняет пищевые привычки. Конечно, это не критично, но лучше сводить такие ситуации к минимуму.
Единого мнения, сколько должен спать человек, нет. Для каждого из нас длительность сна индивидуальна – в зависимости от генетических особенностей, она может составлять от 4 до 12 часов. Но большинству взрослых людей для здоровья требуется спать 7-8 часов в сутки.
У здорового сна есть дополнительные бонусы.
– Улучшает навыки обучения.
Сны помогают помнить и структурировать недавно полученную информацию. Они также могут способствовать улучшению памяти и повышать производительность. Когда вы что-то учите, а после ложитесь спать, то информация усваивается в десять раз лучше, чем если бы вы отказались от сна.
– Помогает переживать эмоции.
Хотя происшествия в снах нереальны, сопровождающие их эмоции – самые настоящие. Сны могут помочь пережить определенные чувства. Во время сна мы пытаемся отфильтровать эмоции из опыта, создавая воспоминания о них. Таким образом эмоция проживается.
Хорошего лета и здорового сна вам, дорогие читатели!
Что есть, чтобы спать?
Много мелатонина в яйцах, жирной рыбе, мясе, молоке. Также он есть в орехах (особенно в грецких), семенах, злаках (кукуруза, рис, пшеница, овес), растительном масле. Свежая вишня и виноград также содержат мелатонин.
Хорошо помогают подготовить организм ко сну нежирные кисломолочные продукты, а вот закончить с едой лучше за 2-3 часа до того, как вы отправитесь в кровать.