Валентина Матвиенко: Международная безопасность в сфере экологии должна быть только равной и неделимой для всех

Фото фонда Росконгресс.

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось пленарное заседание юбилейного X Невского международного экологического конгресса. Тема дискуссии – «Человек и планета: совместимы ли?».

С приветствием к участникам, организаторам и гостям Конгресса обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Эффективное управление природными ресурсами является основой устойчивого развития государств, напрямую влияет на сохранение биоразнообразия экосистемы, а главное – на здоровье и качество жизни миллионов людей. И потому в России вопросы защиты окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности находятся в числе значимых общенациональных приоритетов», - подчеркивается в приветствии.

Выступая на заседании, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в Санкт-Петербурге всегда с большим вниманием относились к вопросам экологического благополучия, город стал единственным мегаполисом мира, где очищается 98 процентов сточных вод.

По ее словам, за годы работы Невский конгресс стал действительно значимым событием в жизни мирового экологического сообщества. «Сегодня это авторитетная дискуссионная площадка для учёных, экспертов, представителей бизнеса, общественных организаций, органов государственной власти».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что конгресс объединяет единомышленников из разных стран, которые ставят перед собой общую цель – сберечь окружающий мир во всём его многообразии и передать планету в сохранности будущим поколениям. Она сообщила, что в этом году в конгрессе участвуют почти 1,5 тысячи человек из более чем 50 стран.

Фото фонда Росконгресс.

По мнению спикера СФ, такое широкое представительство особенно актуально с учётом главной темы Конгресса. «Жизнь в здоровой окружающей среде есть право каждой страны, каждого народа, а не привилегия отдельных государств».

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что международная безопасность в сфере экологии должна быть только равной и неделимой для всех. «Это сфера, из которой должен быть исключен «экологический эгоизм» ряда стран, стремление улучшить экологическую обстановку для себя».

Россия, сказала Валентина Матвиенко, выступает против двойных стандартов и диктата в экологической сфере. «Также не приемлем и бессодержательный экологический популизм, который нередко подменяет реальную работу по защите окружающей среды. В противовес этим подходам предлагаем профессиональную многостороннюю дискуссию, поиск наиболее эффективных решений экологических проблем».

Спикер СФ обратила особое внимание на то, что тема бережного отношения к природе является одним из важнейших направлений государственной политики России. Страна остаётся ответственным участником всех основных международных соглашений по климату, биоразнообразию, борьбе с опустыниванием, с загрязнениями воды и воздуха, по защите трансграничных экосистем, включая Арктику. «Настроены на конструктивное партнёрское сотрудничество в сфере защиты окружающей среды со всеми странами, которые к этому готовы».

Валентина Матвиенко подробно рассказала, что сделано в России за последние десятилетия в сфере обеспечения экологического благополучия. По ее словам, наработки Невского конгресса, идеи, рекомендации послужили основой для модернизации российского экологического законодательства, для запуска новых «зелёных» программ и проектов. «Самым масштабным, комплексным мероприятием нашей страны в сфере охраны окружающей среды является национальный проект «Экология», в ходе которого промышленные предприятия и транспорт переводятся на более высокие экологические стандарты, а во многих промышленных городах реализуются проекты по очистке воздуха. Ведётся большая работа по ликвидации несанкционированных свалок, объектов накопленного экологического вреда, очистке акваторий морей и рек».

Среди законодательных инициатив спикер СФ упомянула пакет федеральных законов об обращении с отходами. «Особое внимание уделяем вопросам обращения с медицинскими отходами. По просьбе региональных законодателей сенаторы совместно с депутатами Государственной Думы подготовили и внесли в парламент соответствующий законопроект. Рассчитываем, что до конца года вопрос будет законодательно урегулирован».

Председатель СФ отметила улучшение ситуации в лесном комплексе. «При активном участии Совета Федерации подготовлены законы, запустившие процесс декриминализации добычи и оборота древесины, сделавшие эту отрасль более открытой и контролируемой».

Перспективным направлением сотрудничества с другими странами Валентина Матвиенко назвала такие направления, как органическое производство и экологический туризм.

Отдельно глава Совета Федерации остановилась на теме формирования в обществе экологической культуры. «В России растёт число людей, сортирующих отходы, наблюдается тенденция к более рачительному использованию энергии, воды и тепла в быту». Все большую популярность приобретает эковолонтёрство, всероссийский масштаб приобрели детские и молодёжные природоохранные проекты – «Эколята», «Молодые защитники природы».

По ее мнению, нормой становится и корпоративная ответственность бизнеса. «Благодаря взаимодействию государства и отечественных компаний удалось создать правовые механизмы ответственности бизнеса за экологические нарушения, выстроить систему стимулов для бережного отношения к окружающей среде».

«Экологическая повестка не исключает устойчивого развития. Напротив, оно возможно только при соблюдении гармоничного, рационального баланса интересов – экономического роста, повышения благосостояния людей, с одной стороны, и сохранения здоровья планеты, обеспечения экологической безопасности – с другой», - подытожила Валентина Матвиенко.

Заместитель Председателя Правительства РФ, сопредседатель Оргкомитета по подготовке и проведению Х Невского международного экологического конгресса Виктория Абрамченко в своем выступлении остановилась на ключевых современных экологических вызовах. Среди них – угроза экологическому благополучию Мирового океана и источников пресной воды.

Вице-премьер Правительства РФ рассказала о подходах России к решению указанных проблем, конкретных мерах и проектах по очистке и мониторингу уровня загрязнений. «По поручению главы российского государства с 2025 года будет запущен единый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. В него войдут весь бассейн реки Волга, а также реки Дон, Амур, Урал, Иртыш, Терек, малые реки».

Большую роль, по мнению Виктории Абрамченко, в ответе на экологические вызовы должно сыграть международное сотрудничество со странами СНГ, ШОС и БРИКС.

Проблему загрязнения планеты отходами производства и потребления, по ее словам, позволит решить, в том числе, реализация проекта по переходу на экономику замкнутого цикла. «Одновременно с этим решаем задачи ликвидации накопленного вреда, внедряем эффективные технологии утилизации. Благодаря этому Россия наращивает важные экологические компетенции и готова экспортировать эти технологические решения».

Россия имеет также уникальный опыт проведения агроэкологических мероприятий по борьбе с деградацией почв и опустыниванием, добавила Виктория Абрамченко. «В следующем году планируется создать национальную программу по борьбе с опустыниванием для 14 подверженных этому явлению регионов страны».

Проблема, связанная с сокращением биоразнообразия, решается путем расширения объектов природного наследия и усиления их охраны, создания национальных и международных центров воспроизводства исчезающих видов, рассказала вице-премьер Правительства.

Одна из главных задач работы, отметила она, связана со снижением антропогенного воздействия на атмосферу, борьбой с загрязнением воздуха. «Необходим переход компаний на наилучшие доступные технологии. В федеральном проекте по улучшению качества воздуха мы предусматриваем меры по экономическому стимулированию экологической модернизации промышленных предприятий и ужесточаем ответственность».

Организаторами X Невского международного экологического конгресса выступают Правительство РФ, Совет Федерации РФ, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, оператор по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.