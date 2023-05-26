Парализованный человек встал на ноги благодаря мечте голливудского актера, сыгравшего Супермена

Кристофер Рив, сыгравший Супермена, помог найти средство от паралича. Фото: кадр из фильма

В 2011 году голландец Герт-Ян Оскам попал в страшную аварию на своем велосипеде. Он сломал позвоночник и нижняя часть его тела оказалась парализованной. Врачи сказали, что он никогда не сможет ходить, но в 2023 году 40-летний голландец встал и пошел. Пусть медленно, неуклюже и опираясь на ходунки, но он сделал, перефразируя Нила Армстронга, маленький шаг, который означает огромный скачок для сотен тысяч парализованных людей по всему миру. Ведь по данным ВОЗ каждый год во всем мире от 250 до 500 тысяч человек теряют возможность двигаться из-за травм спинного мозга и становятся инвалидами.

Герт-Ян Оскам встал и пошел спустя 12 лет после аварии благодаря вживленному импланту. Фото: Кадр видео

А еще у этого научного достижения есть очень интересная предыстория. Она началась почти 30 лет назад, когда в Федеральный технологический институт в Лозанне (Швейцария) приехал Кристофер Рив, известный голливудский актер, славу которому принесла роль Супермена в одноименном фильме 1978 года. Рив оказался суперменом не только в кино, но и в жизни. Он был прекрасным спортсменом, сам без каскадеров исполнял трюковые сцены и любил экстремальные приключения. Два раза в одиночку пересекал Атлантику на легком самолете, летал на дельтаплане, ходил на яхте, был опытным аквалангистом и наездников. В 1995 году во время скачек в Вирджинии Кристофер Рив упал с лошади и сломал шейные позвонки. Он был парализован ниже плеч, не мог самостоятельно дышать, а говорил только с помощью специально вставленного в трахею аппарата. Остаток жизни (Рив умер через 9 лет в возрасте 52 лет) супермен посвятил поискам терапии, которая могла бы поставить на ноги таких людей, как он.

В поисках идей для новых методов лечения Рив в 1996 году оказался в Лозанне и познакомился с ученым, которому суждено было такой метод создать. Звали этого человека Грегуар Куртин, он не имел никакого отношения к медицине, а занимался физикой и математикой.

- Крис появился у нас в лаборатории в конце рабочего дня на инвалидной коляске, - вспоминал Грегуар Куртин - Он обратился к нам, ученым и специалистам: «Будьте предельно прагматичны. Завтра, когда вы выйдите из своего института, я хочу, чтобы вы остановились у реабилитационного центра (он находился рядом) и посмотрели на травмированных людей, которые сражаются за каждый шаг. И по пути домой подумайте, что вы можете изменить в своих исследованиях, чтобы сделать их жизнь лучше». Эти слова перевернули мои планы на жизнь…

Грегуар получил медицинское образование в Университете Павии (Италия), затем работал Институте исследования мозга Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а также являлся научным сотрудником Фонда Кристофера и Даны Рив. Уникальный метод восстановления, который придумал профессор Куртин находится на стыке математики, физики и медицины. Традиционная тактика лечения заключалась в том, чтобы восстановить проходимость нейронных сигналов через поврежденный участок спинного мозга. Швейцарец подошел к решению проблемы с неожиданной стороны. Он подумал: а что если обойти травмированный участок с помощью “цифрового моста”? То есть сделать так, чтобы нервные импульсы головного мозга, минуя зону повреждения, напрямую попадали в здоровую часть спинного мозга, которая отвечает за подвижность нижних конечностей?

Принципиальная схема работы “цифрового моста” выглядела примерно так:

1. В мозг вживляется имплант, который считывает активность нейронов, когда человек пытается двигать ногами. Эти импульсы по беспроводной связи отправляются в компьютер (Герт-Ян Оскам носит его за спиной в рюкзаке).

2. Компьютер обрабатывает данные мозговой активности и преобразует их двигательную команду, которая передается на электроды, вмонтированные в позвоночник ниже места разрыва спинного мозга.

3. Полученные импульсы активируют нервы, которые приводят в движение мышцы ног. По сути человеком двигает сила его мысли.

Фонд Кристофера и Даны Рив финансировал исследования команды Грегуара (в нее входили нейробиологи, хирурги, физиотерапевты, инженеры и программисты). Но сам Крис до триумфа этой идеи не дожил. Он умер от сердечного приступа в 2004 году, а первые эксперименты на обезьянах профессор Куртин провел только в 2016 году. Еще семь лет понадобилось развивать технологию, чтобы добиться успеха на людях. Герт-Ян Оскам стал первым пациентом, которого “цифровой мост” поставил на ноги.

С точки зрения обычного человек достижения голландца весьма скромны. Он проходит за один прием около 100 метров, поднимается вверх на несколько лестничных пролетов. Но главное наслаждение для человека, который 12 лет провел в инвалидном кресле, это встать у барной стойки и выпить пару кружек пива с друзьями.

- Это простое удовольствие является самой значительной переменой в моей жизни, - говорит Оскам.

Ученые из Лозанны думают о том, как масштабировать эту технологию. Они уверены, что если смогли вернуть подвижность человеку, который был парализован более 10 лет, то пациенты, получившие травмы недавно, будут восстанавливаться гораздо быстрее.