Найден самый древний текст на кириллице: Археологи поразились, прочитав тысячелетнюю молитву

Фото: Ivaylo Kanev/Bulgarian National History Museum

Свинцовую пластинку с молитвой археологи нашли во время раскопок в болгарской крепости Балак-Дере, рядом с деревней Хухла в Родопских горах. Поначалу даже не обратили особого внимания на старого кусок металла. И только когда хорошо его почистили и стали фотографировать, чтобы внести в музейные фонды, на пластине чудесным образом проступили буквы. И теперь она - сенсация в лингвистике и археологии. Возможно, это самая древняя надпись на кириллице, известная науке!

И нам она особенно интересна, потому что имеет прямое отношение к истории русского языка. Русский алфавит основан на кириллице. Как и белорусский, болгарский, сербский и многие другие.

Военная крепость Балак-Дере была форпостом болгарской армии при царе Симеоне Великом (893 - 927 годы), к этому времени относят и пластину с надписью. Такие пластины чаще всего надевали на шею воины перед боем, объясняют историки - как оберег, защищающий от смерти, ранений, болезней и даже магических заклятий.

Оберег из Балак-Деле принадлежал воинам болгарского гарнизона крепости и была сделана, скорее всего, между 916 и 927 годами, считает Ивайло Канев, археолог и главный хранитель Болгарского национального исторического музея, руководивший раскопками. Об этом говорит и стилистика букв, и археологический слой, в котором нашли пластину.

Текст большой, из семи строк, и этим находка уникальна. В нем упоминаются два человека, Павел и Никола. Скорее всего, они были воинами, служившими в Балак-Деле. А надпись - молитва святому Димитрию Солунскому, который считался небесным покровителем православных болгарских солдат в их сражениях с соседями.

- Павел и Никола просят святого Димитрия защитить их от разных напастей, взывают о милости, искуплении грехов, защите и исцелении, - объясняет Ивайло Канев.

О владельцах оберега не известно ничего, кроме имен, но вряд ли это твои рядовые солдаты, считает историк. Текст грамотный и канонический, составить такой мог только хорошо образованный человек.

До сих пор самым первым текстом на кириллице считалась надпись 921 года. Обнаружена тоже в Болгарии, на стене скального монастыря у села Крепча. Причем с точной датой, на радость ученым: «В 921 году преставился раб божий Антон в месяце октябре». Свинцовая пластинка из Балак-Дере, возможно, старше на несколько лет. Но чтобы это доказать, нужна тщательная датировка. И в любом случае она намного длиннее и интереснее.

Текст написан вскоре после создания кириллицы. Алфавит, ставший основой и для современного русского языка, появился в 860-х годах. И именно Болгарии поначалу стала центром распространения славянской письменности.

КСТАТИ

То ли горчица, то ли Горыныч

Самая старая древнерусская надпись кириллице была найдена в Гнездовских курганах под Смоленском в 1949 году. На глиняной амфоре (корчаге), сделанной в Причерноморье, написано одно-единственное слово, причём смысл его до сих пор остаётся загадкой!

То ли гороушна (то есть горчица), то ли гороухща (перец-горошек, ценная по тем временам специях), то ли имя владельца глиняного горшка - Горун, Горунша или даже Горыныч. Есть версия, что амфору разбили в качестве ритуала, когда хоронили умершего. По времени же Гнездовская надпись лишь чуть-чуть моложе обеих болгарских - ее относят ко второй четверти-середине X века. Но по сравнению с коротким словом находка болгарских археологов выглядит нереальным везением. Целых семь строк, отлично поддающихся расшифровке!