В спорткомплексе «Мегаспорт» вдовам воинов СВО передали новые автомобили

Сборная команда Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации заняла второе место на XVII Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии, посвящённом памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Состязания прошли в Москве в спортивном комплексе «Мегаспорт».

В соревновании приняли участие 11 команд. За звание сильнейших дзюдоистов в пяти весовых категориях боролись спортсмены из Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС, ФСИН России, а также команды силовых структур Армении, Казахстана, Кыргызстана, Республики Беларусь, Таджикистана и Узбекистана.

Поединки проводились по олимпийской системе в двух подгруппах – среди иностранных и российских команд.

Команда Росгвардии стала лидером в своей группе и в финале встретилась со сборной Узбекистана, в составе которой участвовали три действующих чемпиона мира по дзюдо. В напряженных поединках со счетом 3:2 росгвардейцы заняли почетное второе место.

В рамках турнира состоялась благотворительная акция «Мы помним», в ходе которой на сцене Баскет Холла генерал-майор Алексей Исаев и председатель Комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн вручили ключи от легковых автомобилей 15 семьям росгвардейцев, до конца исполнивших свой долг в ходе специальной военной операции (СВО).

В памятном мероприятии приняли участие близкие родственники героев-росгвардейцев из Москвы, Назрани, Грозного, Железноводска, Челябинска, Смоленска, Казани, Астрахани, Архангельска, Перми, Тамбова и других городов. Среди присутствовавших на мероприятии – вдова военного журналиста, офицера пресс-службы Росгвардии полковника Сергея Постнова – Екатерина Постнова.

Родные и близкие погибших росгвардейцев выразили благодарность руководству Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации за помощь и поддержку, поблагодарили организаторов мероприятия за добрую память о дорогих им людях и пожелали всем мирного неба над головой.

СПРАВКА «КП»

Сергей Постнов родился 1 августа 1980 года в городе Мышкине Ярославской области в семье офицера. Продолжил военную династию. Выпускник Екатеринбургского суворовского военного училища 1997 года. По окончании факультета культуры и журналистики Военного университета Министерства обороны Российской Федерации в 2002 году направлен для дальнейшего прохождения военной службы во внутренние войска МВД России. Прошёл профессиональный путь от корреспондента до редактора окружной газеты «Зоркий часовой». Затем служил в редакции войскового журнала «На боевом посту», где и получил назначение в центральный аппарат Росгвардии.

Выполнял задачи по информационному сопровождению служебно-боевой деятельности войск на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике, в районах проведения специальной военной операции.

Жизнь полковника Постнова Сергея Борисовича оборвалась 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга. С первого дня специальной военной операции полковник Сергей Постнов выполнял служебно-боевые задачи. Работал в самом пекле: в составе группировки «V» прорывался в Гостомель, участвовал в освобождении городов и населённых пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики.

За свой ратный труд полковник Постнов отмечен государственными наградами - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью Суворова.