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Общество27 мая 2023 23:10

В спорткомплексе «Мегаспорт» вдовам воинов СВО передали новые автомобили

Команда Росгвардии завоевала «серебро» на международном турнире по дзюдо
Александр ВОСТРОВ

Сборная команда Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации заняла второе место на XVII Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии, посвящённом памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Состязания прошли в Москве в спортивном комплексе «Мегаспорт».

В соревновании приняли участие 11 команд. За звание сильнейших дзюдоистов в пяти весовых категориях боролись спортсмены из Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС, ФСИН России, а также команды силовых структур Армении, Казахстана, Кыргызстана, Республики Беларусь, Таджикистана и Узбекистана.

Поединки проводились по олимпийской системе в двух подгруппах – среди иностранных и российских команд.

Команда Росгвардии стала лидером в своей группе и в финале встретилась со сборной Узбекистана, в составе которой участвовали три действующих чемпиона мира по дзюдо. В напряженных поединках со счетом 3:2 росгвардейцы заняли почетное второе место.

В рамках турнира состоялась благотворительная акция «Мы помним», в ходе которой на сцене Баскет Холла генерал-майор Алексей Исаев и председатель Комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн вручили ключи от легковых автомобилей 15 семьям росгвардейцев, до конца исполнивших свой долг в ходе специальной военной операции (СВО).

В памятном мероприятии приняли участие близкие родственники героев-росгвардейцев из Москвы, Назрани, Грозного, Железноводска, Челябинска, Смоленска, Казани, Астрахани, Архангельска, Перми, Тамбова и других городов. Среди присутствовавших на мероприятии – вдова военного журналиста, офицера пресс-службы Росгвардии полковника Сергея Постнова – Екатерина Постнова.

Родные и близкие погибших росгвардейцев выразили благодарность руководству Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации за помощь и поддержку, поблагодарили организаторов мероприятия за добрую память о дорогих им людях и пожелали всем мирного неба над головой.

СПРАВКА «КП»

Сергей Постнов родился 1 августа 1980 года в городе Мышкине Ярославской области в семье офицера. Продолжил военную династию. Выпускник Екатеринбургского суворовского военного училища 1997 года. По окончании факультета культуры и журналистики Военного университета Министерства обороны Российской Федерации в 2002 году направлен для дальнейшего прохождения военной службы во внутренние войска МВД России. Прошёл профессиональный путь от корреспондента до редактора окружной газеты «Зоркий часовой». Затем служил в редакции войскового журнала «На боевом посту», где и получил назначение в центральный аппарат Росгвардии.

Выполнял задачи по информационному сопровождению служебно-боевой деятельности войск на Северном Кавказе, в Сирийской Арабской Республике, в районах проведения специальной военной операции.

Жизнь полковника Постнова Сергея Борисовича оборвалась 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга. С первого дня специальной военной операции полковник Сергей Постнов выполнял служебно-боевые задачи. Работал в самом пекле: в составе группировки «V» прорывался в Гостомель, участвовал в освобождении городов и населённых пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики.

За свой ратный труд полковник Постнов отмечен государственными наградами - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью Суворова.

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