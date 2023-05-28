Путин: для нас сейчас время самоопределения, борьбы за право быть самими собой

Президент России Владимир Путин.
Фото: REUTERS
По этому поводу Владимир Путин записал к участникам церемонии видеообращение.
- На карте нашей страны появляется новая точка притяжения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий из всех регионов России, - заявил президент.
Глава страны отметил, что все мы с уважением относимся к наследию мировой культуры. Невозможно представить, чтобы у нас его «отменили».
- Глядя на то, что происходит в мире, мы всё отчетливее понимаем: нам не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития, - считает Владимир Владимирович.
- Для нас сейчас, по сути, время самоопределения, борьбы за право быть самими собой, - добавил он.
Президент поддержал творческий поиск молодых художников, архитекторов и музыкантов, но напомнил о «бережном, уважительном отношении к своим корням».